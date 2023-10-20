佛山順德美食文化傳承 富豪酒店與頂級大廚聯手獻上原味順德菜
魚米之鄉 鮮香味美
順德菜講求不時不食、不鮮不食，為的就是對新鮮食材品質的追求，而靠山吃山，靠水吃水更是完美融入於順德菜當中。河鮮是順德人飯桌上常見的食材，順德拆燴鮮魚羹更是宴客必備的「心機菜」。鰂魚魚刺多且細小，處理時相當考驗師傅的功夫，要將魚刺逐一挑出只留下嫩滑魚肉，配上同樣以鮮魚熬成的魚湯及黃菊花一同烹煮，一鍋菊香味鮮的魚湯足令人垂涎欲滴，為饗宴拉開序幕。說到以魚入饌，不得不提骨肉團圓這道寓意美好的過節經典菜式，將和順魚起肉、切片、切粒後加入調味料搓成清鮮嫩滑的魚丸，再將魚骨腩一同蒸熟，讓骨肉再次相聚。這道「一魚兩味」的菜式不但能將順德人對食材料理的心思發揮得淋漓盡致，更彰顯他們對每一寸食材徹底運用毫不浪費的精髓。香煎順德鯪魚餅配巧手春花餅、原條煎釀塘鯪魚、香菜煎焗勒流鱔、濃魚湯雲勝浸魚皮角等亦是順德著名的鮮美菜式。
得天獨厚 寶藏遍地
以地區命名菜式是中菜的常見做法，而順德菜亦不例外。鳳城鍋壁四杯雞有別於常見的三杯雞，在醬油、油及糯米酒的基礎上加入冰片糖及白冰糖，使咸甜味道更協調、肉香豐腴、皮爽肉滑，亦更符合廣東人的口味。廣東人愛吃雞同時也愛吃鵝，生碌醬油馬崗鵝亦是遠近馳名的菜式，菜名當中「碌」的意思是將原隻鵝在鍋中不停翻滾「碌來碌來」沾上醬料烹煮，手法有趣之餘更為這道菜增添廣式味道。炒牛奶是當地家常美食之一，順德人使用水牛奶作為原材料製作美食，奶香濃且口感細膩，而是次菜單中的大良炒牛乳伴炸均安豬肉以牛乳製作還原地道風味，讓液體狀的牛奶烹製成固態狀，體現粵菜「軟炒法」智慧，配上炸豬肉，一軟一脆，甘香味美，脂香四溢。而脂香豐盈的佼佼者當選名菜五香蒸均安豬肉，以往只有在喜事宴席上方可一見蹤影的菜式，如今也能在富豪酒店品嘗得到。五花肉經醃製後先蒸再以針紮皮釋放多餘油份，經過冰水及反覆蒸製令豬肉變得乾爽彈牙，不但肥而不膩，更是肉味豐厚。
傳統美點 樸素無華
在中式宴席上總以甜點作結，喻意甜甜蜜蜜、圓滿幸福。手工鮮薑汁撞奶做起來說易不易、說難不難，技巧在於對煮牛奶的火候和溫度的掌握，以及對老薑的挑選，要做出滑溜軟彈、「夠薑」的成品全靠師傅的入廚經驗。黃金煎倫教糕驟聽略為陌生，但事實上是香港人熟悉的白糖糕，「豬膏面、三紋眼」及內裡佈滿魚翅紋，就是一件成功倫教糕的標誌，咬下去甜美鬆軟，是不少廣東人的童年美點之一。
【傳承‧順德原味道】推廣菜單於 2023 年 10 月 31 日至 11 月 30 日於富豪香港酒店富豪金殿及富豪九龍酒店富豪金殿供應，富豪薈會員更可尊享 85 折優惠。富豪國際酒店集團更於 10 月 30 日晚上於富豪香港酒店特設「名廚匯演嘗味饗宴」，由香港中華煤氣有限公司全力支持，順德區華僑粵菜文化促進會及聚福山莊鼎力協辦。誠邀來自順德聚福山莊的客席名廚攜手獻藝，為傳媒及饕客呈現一系列鳳城盛宴。廚藝團隊更會親自展示精湛的廚藝並與賓客交流烹飪心得。
訂座及查詢：
富豪金殿 ─ 富豪香港酒店
地址: 香港銅鑼灣怡和街 88 號 3 樓
富豪軒 ─ 富豪九龍酒店
地址: 香港尖沙咀麼地道 71 號 2 樓
【傳承‧順德原味道】菜單
推廣期：2023 年 10 月 31 日至 11 月 30 日
生碌醬油馬崗鵝 (全隻/半隻) $688/368
鳳城鍋壁四杯雞 (全隻/半隻) $638/328
鄉土白浸大扇雞 (全隻/半隻) $498/258
大良炒牛乳伴炸均安豬肉
香菜煎焗勒流鱔
原條煎釀塘鯪魚
黃金煎倫教糕 (六件)
手工鮮薑汁撞奶 (每位)