佛山順德美食文化傳承 富豪酒店與頂級大廚聯手獻上原味順德菜

中國美食菜系五花八門、千變萬化，經過多年的演變及發展，不少原始味道及經典菜式流失於時間長河。而佛山順德素有「食在廣州、廚出鳳城」的美譽，更榮獲聯合國教科文組織授予「世界美食之都」，飲食文化相當豐富極具價值。為傳承及宣揚其飲食文化，富豪酒店誠邀來自順德著名食府 — 聚福山莊的大廚，並以獲獎無數的行政總廚車明志和多次代表順德出國推廣粵菜的餐飲學院教授麥振興帶領的團隊，聚首香港與富豪酒店廚藝團隊交流，為客人帶來一系列順德原味道，以最特色的烹飪技藝及傳統的烹調手法為客人呈現順德菜中的清、鮮、爽、嫩、滑、真。