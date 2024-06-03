3招防飛蟻變白蟻！ 大雨下大批飛蟻出沒注意白蟻繁殖季節！
撰文：Kamen@Sunday Kiss
大雨下大批飛蟻出沒 3招防飛蟻入屋變白蟻！
每年4至7月，一旦下雨便會有大批飛蟻出沒。飛蟻是白蟻的「繁殖蟻」，於潮濕的天氣出沒尋找泥土及木材罅隙繁殖。飛蟻繁殖後翅膀會脫落變成白蟻，有可能會蛀空家中木材，破壞力驚人。以下3招為坊間防飛蟻入屋的辦法，可以參考。
3招防飛蟻變白蟻 1. 燈下放水盆
燈光素來會吸引昆蟲，包括飛蟻。因此於燈下放置一盆水，飛蟻會受水中反射的燈光吸引，飛進水中而死亡，使用檯燈或電筒皆可。
3招防飛蟻變白蟻2.關緊門窗、拉上窗簾
由於燈光吸引飛蟻，因此建議受飛蟻影響的家庭可以關緊門窗、拉上窗簾，以防有光線吸引飛蟻進入家中。
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落雨做運動！全港5條室內緩跑徑
全港暫時有5個體育館免費提供室內緩跑徑，地點分佈於中環、坑口、調景嶺、上水與天水圍，開放時間為早上7時至晚上11時，上班族返工前都可以去跑返個轉。運動過後，身水身汗，場內有更衣室與沐浴設施，可以沖返個靚涼。每個室內緩跑徑場地各有特色，馬上為你介紹！
1. 最新寧靜豪華跑道！調景嶺體育館
調景嶺體育館於2015年啟用，為5條緩跑徑之中最新的跑道。室內緩跑徑分了兩條跑道，分別長約125米和150米，跑道旁有隔音玻璃和隔音木牆，不受嘈音影響跑步興致。跑道旁亦有熱身區，做足準備去跑步。體育館場內配套設施有健身房與主場地，亦有兒童遊戲室。場外亦有12米戶外運動攀登牆、園景花園與草坪等休憩用地，除了跑步，還有很多康樂設施讓你隨時做運動。
戶外地區休憩用地
館外設有佔地達1公頃、分作兩層的戶外地區休憩用地，提供園景花園、草坪、長者健體園地、健身站、兒童遊樂場等設施，食完飯可以去散下步，放鬆一下。
調景嶺體育館
地址：將軍澳翠嶺路2號（港鐵調景嶺站A出口）（顯示地圖）
開放時間：每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）
電話：2481 5033
2. 歷史悠久！港島惟一室內緩跑徑！香港公園體育館
香港公園體育館於1991年啟用，位於中環近山頂纜車總站的位置，是香港最早備有室內緩跑徑的體育館，即代表裡面的緩跑徑是5條跑道之中，歷史最悠久的一條跑道。此緩跑徑是港島區中惟一的室內緩跑徑，方便於中環、金鐘等上班一族，返工前、放工後去跑返個轉。
香港公園體育館
地址：香港中環紅棉路29號（顯示地圖）
開放時間：每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）
電話：2521 5072
3. 最長跑道！北區惟一室內緩跑徑！保榮路體育館
保榮路體育館位於上水百和路，毗鄰上水官立中學，於2012年啟用。體育館內擁有全北區惟一的室內緩跑徑，有兩條跑道約162米，足夠三至四人並肩前行。
上水保榮路體育館
地址：新界上水百和路19號（顯示地圖）
開放時間：每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）
電話：2639 2979
4. 跑道最闊！天水圍天暉路體育館
於2012年啟用的天水圍天暉路體育館，跑道雖然只得130米，但勝在夠闊落，是5條跑道中最闊的一條。除了跑步，有室內健身室、孩子放電的兒童遊戲室等。館外則設有戶外攀登牆。
天水圍天暉路體育館
地址：天水圍天瑞路63號（顯示地圖）
開放時間：每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）
電話：2473 0229
5. 跑道印上米數！坑口體育館
坑口體育館於2011年啟用，室內緩跑徑約150米，不過相對其餘跑步，場內只有一條緩跑徑，設施亦無調景嶺體育館咁新，但勝在跑道上有印上米數，容易計算跑步距離。
坑口體育館
地址：將軍澳培成路38號（港鐵坑口站B出口）（顯示地圖）
開放時間：每日上午7時至晚上11時
電話：2623 5928