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3招防飛蟻變白蟻！ 大雨下大批飛蟻出沒注意白蟻繁殖季節！

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近日香港好多時都落大雨，大批飛蟻出沒。每年4至7月是飛蟻出沒的季節，飛蟻是白蟻的繁殖蟻，如果遭飛蟻入屋，變成白蟻，效果可以非常嚴重。有不少人想知道如何防止飛蟻入屋，當中以以下3招最為有效。

撰文：Kamen@Sunday Kiss

大雨下大批飛蟻出沒 3招防飛蟻入屋變白蟻！

每年4至7月，一旦下雨便會有大批飛蟻出沒。飛蟻是白蟻的「繁殖蟻」，於潮濕的天氣出沒尋找泥土及木材罅隙繁殖。飛蟻繁殖後翅膀會脫落變成白蟻，有可能會蛀空家中木材，破壞力驚人。以下3招為坊間防飛蟻入屋的辦法，可以參考。

飛蟻 近日香港連日下雨，街上很容易看到飛蟻的足跡。
近日香港連日下雨，街上很容易看到飛蟻的足跡。

3招防飛蟻變白蟻 1. 燈下放水盆

燈光素來會吸引昆蟲，包括飛蟻。因此於燈下放置一盆水，飛蟻會受水中反射的燈光吸引，飛進水中而死亡，使用檯燈或電筒皆可。

飛蟻 於燈下放水盆能夠吸引飛蟻飛入水中。
於燈下放水盆能夠吸引飛蟻飛入水中。

3招防飛蟻變白蟻2.關緊門窗、拉上窗簾

由於燈光吸引飛蟻，因此建議受飛蟻影響的家庭可以關緊門窗、拉上窗簾，以防有光線吸引飛蟻進入家中。

飛蟻 拉上窗簾能阻擋飛蟻比家中光線吸引。
拉上窗簾能阻擋飛蟻比家中光線吸引。

3招防飛蟻變白蟻 3. 改用黃燈

飛蟻會受燈光吸引的原因是昆蟲用月光導航，家中使用的白燈與月亮的光線色溫相似，因此家中白燈會吸引昆蟲。轉用黃燈可以減低燈光對昆蟲的吸引力。

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落雨做運動！全港5條室內緩跑徑

全港暫時有5個體育館免費提供室內緩跑徑，地點分佈於中環、坑口、調景嶺、上水與天水圍，開放時間為早上7時至晚上11時，上班族返工前都可以去跑返個轉。運動過後，身水身汗，場內有更衣室與沐浴設施，可以沖返個靚涼。每個室內緩跑徑場地各有特色，馬上為你介紹！

1. 最新寧靜豪華跑道！調景嶺體育館

調景嶺體育館於2015年啟用，為5條緩跑徑之中最新的跑道。室內緩跑徑分了兩條跑道，分別長約125米和150米，跑道旁有隔音玻璃和隔音木牆，不受嘈音影響跑步興致。跑道旁亦有熱身區，做足準備去跑步。體育館場內配套設施有健身房與主場地，亦有兒童遊戲室。場外亦有12米戶外運動攀登牆、園景花園與草坪等休憩用地，除了跑步，還有很多康樂設施讓你隨時做運動。

飛蟻 室內緩跑徑場地新淨，夠晒光猛！路段有模仿室外緩跑徑的曲折崎嶇感，跑起來都無咁悶。（圖片來源：東方新地）
室內緩跑徑場地新淨，夠晒光猛！路段有模仿室外緩跑徑的曲折崎嶇感，跑起來都無咁悶。（圖片來源：東方新地）
飛蟻 緩跑徑跑道上清晰標示兩條跑道路線。
緩跑徑跑道上清晰標示兩條跑道路線。
飛蟻 兩條跑道距離雖然較窄，但可與朋友們一起跑步都開心的。（圖片來源：東方新地）
兩條跑道距離雖然較窄，但可與朋友們一起跑步都開心的。（圖片來源：東方新地）
飛蟻 緩跑徑旁邊設有落地玻璃，可以一邊跑步，一邊看到運動員們的英姿。
緩跑徑旁邊設有落地玻璃，可以一邊跑步，一邊看到運動員們的英姿。

戶外地區休憩用地

館外設有佔地達1公頃、分作兩層的戶外地區休憩用地，提供園景花園、草坪、長者健體園地、健身站、兒童遊樂場等設施，食完飯可以去散下步，放鬆一下。

飛蟻 體育館外有大草坪作為休憩用地，可以到此放鬆一下。（圖片來源：康文署）
體育館外有大草坪作為休憩用地，可以到此放鬆一下。（圖片來源：康文署）

調景嶺體育館

地址：將軍澳翠嶺路2號（港鐵調景嶺站A出口）（顯示地圖

開放時間：每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）

電話：2481 5033

2. 歷史悠久！港島惟一室內緩跑徑！香港公園體育館

香港公園體育館於1991年啟用，位於中環近山頂纜車總站的位置，是香港最早備有室內緩跑徑的體育館，即代表裡面的緩跑徑是5條跑道之中，歷史最悠久的一條跑道。此緩跑徑是港島區中惟一的室內緩跑徑，方便於中環、金鐘等上班一族，返工前、放工後去跑返個轉。

飛蟻 香港公園體育館的室內緩跑徑設計相對地簡單，長約162米。
香港公園體育館的室內緩跑徑設計相對地簡單，長約162米。
飛蟻 香港公園體育館由1991年開始啟用，是香港最早備有室內緩跑徑的體育館。
香港公園體育館由1991年開始啟用，是香港最早備有室內緩跑徑的體育館。
飛蟻 緩跑徑同時為觀眾席，可以觀看賽事。
緩跑徑同時為觀眾席，可以觀看賽事。
飛蟻 緩跑徑的下層是多用途主場，可作籃球場，排球場或羽毛球場。
緩跑徑的下層是多用途主場，可作籃球場，排球場或羽毛球場。

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香港公園體育館

地址：香港中環紅棉路29號（顯示地圖

開放時間：每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）

電話：2521 5072

3. 最長跑道！北區惟一室內緩跑徑！保榮路體育館

保榮路體育館位於上水百和路，毗鄰上水官立中學，於2012年啟用。體育館內擁有全北區惟一的室內緩跑徑，有兩條跑道約162米，足夠三至四人並肩前行。

飛蟻 保榮路體育館有2條室內緩跑徑，可以和朋友孖住跑。（圖片來源：康文署）
保榮路體育館有2條室內緩跑徑，可以和朋友孖住跑。（圖片來源：康文署）
飛蟻 緩跑徑下層有多用途主場，可用作籃球場或羽毛球場等。（圖片來源：康文署）
緩跑徑下層有多用途主場，可用作籃球場或羽毛球場等。（圖片來源：康文署）
飛蟻 體育館內亦設有兒童遊戲室。（圖片來源：康文署）
體育館內亦設有兒童遊戲室。（圖片來源：康文署）
飛蟻 保榮路體育館（圖片來源：康文署）
保榮路體育館（圖片來源：康文署）

上水保榮路體育館

地址：新界上水百和路19號（顯示地圖

開放時間：每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）

電話：2639 2979

4. 跑道最闊！天水圍天暉路體育館

於2012年啟用的天水圍天暉路體育館，跑道雖然只得130米，但勝在夠闊落，是5條跑道中最闊的一條。除了跑步，有室內健身室、孩子放電的兒童遊戲室等。館外則設有戶外攀登牆。

飛蟻 天暉路體育館的室內緩跑徑相對無咩景觀睇，可以專心跑步。
天暉路體育館的室內緩跑徑相對無咩景觀睇，可以專心跑步。
飛蟻 天暉路體育館的室內緩跑徑全長130米，雖然是最短的室內緩跑徑，但緩跑徑有3條跑道，夠晒空間跑！（圖片來源：康文署）
天暉路體育館的室內緩跑徑全長130米，雖然是最短的室內緩跑徑，但緩跑徑有3條跑道，夠晒空間跑！（圖片來源：康文署）
飛蟻 多用途主場（圖片來源：康文署）
多用途主場（圖片來源：康文署）
飛蟻 設有5條攀爬線（3條攀登線路，2條高速攀登線路）的戶外攀石牆，可供持有總會認可資格的人士使用（圖片來源：康文署）
設有5條攀爬線（3條攀登線路，2條高速攀登線路）的戶外攀石牆，可供持有總會認可資格的人士使用（圖片來源：康文署）
飛蟻 天暉路體育館（圖片來源：康文署）
天暉路體育館（圖片來源：康文署）

天水圍天暉路體育館

地址：天水圍天瑞路63號（顯示地圖

開放時間：每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）

電話：2473 0229

5. 跑道印上米數！坑口體育館

坑口體育館於2011年啟用，室內緩跑徑約150米，不過相對其餘跑步，場內只有一條緩跑徑，設施亦無調景嶺體育館咁新，但勝在跑道上有印上米數，容易計算跑步距離。

飛蟻 坑口體育館雖然只有一條室內緩跑徑，但空間感都夠大。（圖片來源：東方新地）
坑口體育館雖然只有一條室內緩跑徑，但空間感都夠大。（圖片來源：東方新地）
飛蟻 看著緩跑徑上的數字，就可以預算自己跑了幾多米。加油！離目標米數不遠矣。
看著緩跑徑上的數字，就可以預算自己跑了幾多米。加油！離目標米數不遠矣。
飛蟻 從緩跑徑向下望，看到多用途主場，一個唔覺依撞正型男們打籃球，跑都跑得開心啲。（圖片來源：東方新地）
從緩跑徑向下望，看到多用途主場，一個唔覺依撞正型男們打籃球，跑都跑得開心啲。（圖片來源：東方新地）

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飛蟻 多用途主場。（圖片來源：康文署）
多用途主場。（圖片來源：康文署）
飛蟻 另設有健身室，跑完步又可以去做Gym。（圖片來源：康文署）
另設有健身室，跑完步又可以去做Gym。（圖片來源：康文署）

坑口體育館

地址：將軍澳培成路38號（港鐵坑口站B出口）（顯示地圖

開放時間：每日上午7時至晚上11時

電話：2623 5928

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圖片來源：東方新地、康文署

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