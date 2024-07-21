香港潮濕天氣與健康飲食：如何透過湯水調理身體

香港天文台最新消息顯示，香港今日（7月21日）天氣大致多雲，伴隨幾陣狂風驟雨及雷暴，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約32度。吹和緩至清勁東至東南風，離岸及高地間中吹強風，海面亦有湧浪。未來幾天，天氣將會好轉，日間酷熱，但間中仍有驟雨。這種潮濕天氣不僅影響日常生活，也對健康造成挑戰。在這樣的天氣條件下，如何保持身體健康，特別是如何通過飲食調理來對抗濕氣，成為了香港市民的一大關注點。