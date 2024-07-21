香港潮濕天氣與健康飲食：如何透過湯水調理身體
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香港天文台最新消息顯示，香港今日（7月21日）天氣大致多雲，伴隨幾陣狂風驟雨及雷暴，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約32度。吹和緩至清勁東至東南風，離岸及高地間中吹強風，海面亦有湧浪。未來幾天，天氣將會好轉，日間酷熱，但間中仍有驟雨。這種潮濕天氣不僅影響日常生活，也對健康造成挑戰。在這樣的天氣條件下，如何保持身體健康，特別是如何通過飲食調理來對抗濕氣，成為了香港市民的一大關注點。
根據天文台的預報，未來幾天的天氣將持續多變。星期一（7月22日）仍有狂風驟雨及雷暴，初時離岸及高地風勢較大，海面會有湧浪。本週中期天色將好轉，日間酷熱，但間中可能會有一兩陣驟雨。市民外出時需注意天氣變化，並適時調整衣物。
|日期
|今日(星期日)
|7月22日(星期一)
|7月23日(星期二)
|最高溫度
|32度
|31度
|32度
|最低溫度
|28度
|27度
|27度
|風向及級數
|東至東南風4至5級，離岸及高地間中6級。
|東至東南風4至5級，初時離岸及高地間中6級。
|南至東南風4級。
|濕度
|75-95%
|80-95%
|75-95%
|顯著降雨概率
|中高
|中高
|中
|天氣
|大致多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴。日間短暫時間有陽光。海有湧浪。
|多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。稍後驟雨減少。海有湧浪。
|大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光。
|日期
|7月24日(星期三)
|7月25日(星期四)
|7月26日(星期五)
|最高溫度
|33度
|34度
|33度
|最低溫度
|28度
|28度
|28度
|風向及級數
|南至西南風4級。
|西南風4級，離岸間中5級。
|南至西南風4級，初時離岸間中5級。
|濕度
|70-95%
|65-90%
|70-95%
|顯著降雨概率
|低
|低
|中
|天氣
|大致多雲，有幾陣驟雨。日間部分時間有陽光及酷熱。
|部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間酷熱。
|大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間酷熱。
濕氣與健康
在香港這種潮濕天氣中，「濕氣重」是許多人的健康隱憂。長時間待在冷氣房和缺乏運動會加劇身體的濕氣，導致疲倦和其他健康問題。因此，適當的飲食調理，特別是滋潤去濕的湯水，成為了緩解這些症狀的有效方法。
去濕湯水食譜
以下是幾款適合春夏季節，有助於祛濕和排走身體毒素的湯水食譜。例如，老黃瓜赤小豆湯和淮山健脾去濕湯都是熱門選擇，它們不僅能夠幫助健脾利水，還能去除濕氣。此外，薏米赤小豆湯是一款簡單易做的選擇，連香港著名歌手Sammi鄭秀文也經常飲用。冬瓜薏米排骨湯則適合夏天消暑，有清熱解毒和利水去濕的功效。
避免濕性食品
為了加強排濕，我們還需要知道哪些食物應該避免。冰品、甜食、辣味食物、酒精、油炸食品、高鹽高鈉食品和反式脂肪都會加重脾胃負擔，導致身體濕氣和其他健康問題。因此，適量飲食和選擇健康的食材對於保持身體健康至關重要。
天文台7月21日天氣報告｜最新天氣狀況及未來天氣預測｜每日更新
最新天文台消息，香港今日7月21日預測大致多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約32度。吹和緩至清勁東至東南風，離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。
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撰文：東方新地編輯部圖片來源：香港天文台