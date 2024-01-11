香港Cordis酒店自助餐

香港Cordis酒店自助餐限時82折！低至$349起歎新鮮生蠔盛宴+海鮮/刺身拼盤

生活
Ka Fu Leo Ng

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香港Cordis酒店自助餐餐廳The Place全新推出82折自助餐優惠！自助餐供應新鮮蠔，另外以多款時令海鮮入饌及融入香港「大排檔」街頭美食，還有融入香港「大排檔」特色的街頭美食和無限量供應的港式鹹檸七及凍檸樂，為忙碌了一週的你帶來舌尖上的極致享受。Cordis酒店更推出宵夜自助餐優惠，從2024年1月19日起，每週五晚上10點15分至凌晨12點15分，成人每位港幣259元，小童港幣169元，長者則為港幣196元，讓你在週末的夜晚重溫香港的宵夜文化，享受美食的悠閒時光！

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旺角Cordis酒店｜【快閃82折優惠】｜深宵蠔薈自助餐 $259/位起

宵夜自助餐供應琳瑯滿目的鮮蠔盛薈，食客除了可以「蠔」嚐豐盈甜美的美國石蠔外，還有日式吉列生蠔配他他醬、潮州蠔餅及蠔仔粥。自助餐更提供自選拼盤，每位可賓客自選一份刺身拼盤（三文魚、鯛魚、八爪魚、北寄貝）或海鮮拼盤（龍蝦鉗、藍青口、凍蝦、翡翠螺），絕對能滿足食客對海鮮的渴望。

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港式大排檔風味

全新的主題加入了一系列「大排檔」主食，特別推介包括：椒鹽魷魚鬚、避風塘蒜香骨、小炒王、XO醬雞扒炒出前一丁及洋蔥芽菜風味薯條配余均益辣椒醬等，讓賓客感受旺角深夜的地道街頭風味，大快朵頤。

中西巧手熱葷

The Place的廚師團隊亦精心炮製一系列特色國際美食，中式佳餚包括黯然銷魂飯、鮮蝦炸雲吞及瑞士汁雞翼，點心有珍珠雞、魚肉燒賣及乾蒸牛肉燒賣；而西式美饌則有芝士海鮮焗釀蟹蓋、英式啤酒炸魚等，帶給您難忘的味蕾盛宴。

多款精緻甜點

宵夜自助餐亦不乏糕餅總廚Roy Ma匠心製作的精緻甜點，推介包括：栗子雲呢拿慕斯蛋糕、開心果白朱古力士多啤梨慕斯蛋糕、焙茶白朱古力歌劇院蛋糕、海鹽焦糖黑朱古力塔，更有八款MÖVENPICK®雪糕任君選擇。

旺角Cordis酒店自助午餐｜【快閃82折優惠】｜新鮮生蠔、冰鎮海鮮｜

Cordis酒店供應琳瑯滿目的自助午餐，食客除了可以任食新鮮美國石蠔外，還有多國美食可供選擇，任食羊架、牛扒。自助餐更提供自選拼盤，每位可賓客自選一份刺身拼盤（三文魚、鯛魚、八爪魚、北寄貝）或海鮮拼盤（龍蝦鉗、藍青口、凍蝦、翡翠螺），絕對能滿足食客對海鮮的渴望。最後甜品環節更提供Movenpick雪糕，為這餐盛宴完美作結。

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The Place自助餐飲品區

除了品嚐豐富的美食外，賓客可於自助區無限添飲鹹檸七、凍檸樂、橙汁、咖啡和茶；賓客亦可以每位港幣38元額外任飲指定紅酒、生啤酒及氣泡酒。

香港Cordis酒店自助餐 香港康得思酒店自助餐 香港自助餐
（圖片來源：官方授權圖片）
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「深宵蠔薈自助餐」 美國石蠔
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鮮蠔主題盛薈 香港「大排檔」地道滋味
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精緻甜品 The Place
  • 「深宵蠔薈自助餐」
  • 地址：旺角上海街555號香港康得思酒店L樓The Place
  • 供應日期：2024年1月19日起，逢星期五晚上10點15分至凌晨12點15分供應
  • 價錢：成人每位由港幣288元，小童每位港幣188元，而長者每位則由港幣218元
  • 訂座：3552 3200 或WhatsApp至 9717 4727
  • 收取加一服務費
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圖片來源：官方授權圖片

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