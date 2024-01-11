香港Cordis酒店自助餐限時82折！低至$349起歎新鮮生蠔盛宴+海鮮/刺身拼盤

香港Cordis酒店自助餐餐廳The Place全新推出82折自助餐優惠！自助餐供應新鮮蠔，另外以多款時令海鮮入饌及融入香港「大排檔」街頭美食，還有融入香港「大排檔」特色的街頭美食和無限量供應的港式鹹檸七及凍檸樂，為忙碌了一週的你帶來舌尖上的極致享受。Cordis酒店更推出宵夜自助餐優惠，從2024年1月19日起，每週五晚上10點15分至凌晨12點15分，成人每位港幣259元，小童港幣169元，長者則為港幣196元，讓你在週末的夜晚重溫香港的宵夜文化，享受美食的悠閒時光！