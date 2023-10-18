香港數碼港艾美酒店南坊推時令八道菜大閘蟹宴及精選菜式 大閘蟹迷唔好錯過
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香港數碼港艾美酒店粵菜食府南坊特意呈獻，當季時令八道菜大閘蟹宴及精選菜式推介，於2023年10月19日至11月30日午市及晚市時段供應，引領一眾饕客細味品嚐多道精緻的大閘蟹美饌。
|南坊八道菜大閘蟹宴
|上海蟹粉灌湯包
南坊中餐廳總廚梁耀基師傅細意挑選新鮮肥美的大閘蟹，精心炮製八道菜大閘蟹宴，引領饕客盡情品嚐香滑濃厚及鮮味無窮的大閘蟹美食。必不可錯過 蟹粉脆皮花膠 – 經油泡後的花膠扒入口即融，凸出口感厚實、外脆內嫩的全新口感，配搭滋味無窮的蟹粉醬，集香酥軟糯、鹹甜交替於一身，多重口感味道一觸即發。其他精選菜式包括：上海蟹粉灌湯包、蟹粉脆皮花膠、原隻清蒸大閘蟹以及更多。
|蟹粉拌麵
|鬼馬蟹粉
南坊更為一眾饕客準備了多道大閘蟹時令推介菜式：
上海蟹粉灌湯包 – 先以傳統上海大閘蟹美食展開序幕，蟹粉小籠包豐腴多汁、滋味滿溢，喚醒味蕾五感。原隻清蒸大閘蟹 (4兩半) – 以傳統的清蒸烹調手法，配合純熟的火喉控制，再配搭薑絲和黑醋品嚐，完美呈現時令大閘蟹的經典美味。鬼馬蟹粉 – 幼滑香濃的蟹粉醬汁與酥脆無比的炸油條完美結合，於舌尖上愉快起舞，帶給饕客難以抗拒的美食誘惑。蟹粉拌麵– 彈牙麵條沾滿令人垂涎欲滴的惹味蟹黃，滿足饕客對金秋時令大閘蟹美食的終極渴望。
南坊八道菜大閘蟹宴定價為每位HK$1,188+10% (至少兩位起)，大閘蟹時令推介菜式每道HK$65+10%起，於2023年10月19日至11月30日午市及晚市時段供應。
圖片來源：有關機構