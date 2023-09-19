香港中大醫學院一期臨床研究中心慶祝成立十週年

香港中文大學（中大）醫學院一期臨床研究中心慶祝成立十周年。中心於過去十年完成超過150項包括癌症、糖尿病、肝病及心臟病等早期臨床試驗，促成多種新藥成功在內地、歐洲及美國註冊使用。此外，在中大團隊不懈的努力下，成功建立超過8,000人的健康志願者庫，為香港的臨床研究奠下紮實根基。