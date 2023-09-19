香港中大醫學院一期臨床研究中心慶祝成立十週年
早期臨床研究數據獲全球認受
臨床研究是開發藥物的必經程序。作為香港首間進行一期臨床研究的學府，中大於2013年獲政府資助成立「一期臨床研究中心」，配備先進醫療科研設施及完整的臨床試驗系統，以推動醫藥科研發展，尋找更多適合亞洲及華人患者的新藥物及治療方案。
中大醫學院一期臨床研究中心總監兼李樹芬醫學基金腫瘤學講座教授陳德章教授表示：「中大致力為病人尋求嶄新的治療方案，作為推動本港早期臨床研究發展的先驅，我們很高興於2016年獲國家藥品監督管理局認證，這代表中心所收集的早期臨床研究數據可在內地用於註冊新藥。中心的數據亦可提交予美國、歐洲、日本等藥監局，獲全球醫藥機構及科研團隊認受。」
癌症研究為患者燃點生存希望
中心的早期臨床研究有四成是癌症項目，其餘六成項目則涵蓋肝病、糖尿病、心臟病等專科。中大的腫瘤科團隊先後成功進行了肺癌、鼻咽癌、肝癌等癌症的新藥研發。
中大醫學院一期臨床研究中心醫務總監（腫瘤科）兼腫瘤學系教授馬碧如教授表示：「癌症項目佔臨床研究很大比重，因為部分癌症患者在接受治療一段時間後，身體會對藥物產生耐受性，因此需要尋找新的治療方案。雖然臨床研究帶有風險，但對於晚期或缺乏治療方案的病人而言，臨床研究往往能夠提供他們一個延續生命的希望。中大具豐富臨床研究經驗的團隊會陪伴患者跨越每一個難關。」
團隊助確立糖尿病新治療方案
中大一期臨床研究中心及糖尿科團隊在評估糖尿病的新型藥物治療和器械應用方面具豐富經驗。他們早前進行的一項臨床研究，證實葡萄糖激酶激活劑dorzagliatin可修復糖尿病患者受損的葡萄糖感應，於2022年獲國家藥品監督管理局接納為新糖尿病治療方案。
中大醫學院一期臨床研究中心副醫務總監（非腫瘤科）兼內科及藥物治療學系助理教授周怡君醫生表示：「中大醫學院一期臨床研究中心與海外及本地初創公司一直緊密合作，共同開發新的藥物和設備，以改善病患者的護理和提升他們的生活質量。」
健康志願者對早期臨床研究十分重要
招募健康人士成為研究志願者是進行早期研究的必要條件，中心至今已有超過8,000名健康人士透過網上系統登記成為「健康志願者」，當中2,500人曾經參與研究，涉及40個研究項目。
中大醫學院一期臨床研究中心醫務總監（非腫瘤科）兼內科及藥物治療學系教授陸安欣教授表示：「我們很感激得到眾多健康志願者的支持，為患病人士參與臨床研究，尋找新治療希望。隨着普羅大眾對醫學科研這個課題有更多的接觸及了解，我們期望有更多人願意成為志願者，幫助開啟更多早期臨床研究。」
陳德章教授總結：「香港擁有世界級的基礎科學及臨床研究團隊，豐富的研究經驗吸引全球知名藥廠合作。能夠在自己長大的地方參與國際新藥試驗，讓香港的病人受惠，是一件很榮幸的事，我們會繼續努力引進更多國際臨床研究。此外，我們正探索中醫和生物科技兩個領域，務求將更多實驗室成果轉化成臨床應用。」
中大醫學院一期臨床研究中心慶祝成立十周年。中心於過去十年完成超過150項包括癌症、糖尿病、肝病及心臟病等早期臨床研究。團隊亦成功建立超過8,000人的健康志願者庫，為香港的臨床研究奠下紮實根基。（右起）中大醫學院一期臨床研究中心總監陳德章教授、醫務總監（腫瘤科）馬碧如教授、研究參加者陳太和李先生、副醫務總監（非腫瘤科）周怡君醫生及醫務總監（非腫瘤科）陸安欣教授。
陳太於2017年確診較難醫治的三陰性乳癌四期，惟治療後復發，腫瘤不斷變大。翌年，她經轉介參與中大一期臨床研究中心的免疫治療試驗，經過三年的試驗療程成功控制癌指數。陳太表示「娶新抱、抱孫」是她最大的心願，她感謝臨床研究讓她願望成真。
李先生受一型糖尿病困擾30多年，日常生活都要小心監控血糖。過去十年他參與了中大的兩項臨床研究，分別試驗新型胰島素及新型血糖監測儀。他表示兩項研究幫助他更方便管理血糖，減輕以往日日食藥打針、篤手指驗血糖所帶來的心理壓力。他亦希望可以透過參與研究提供數據，惠及更多糖尿病患者。
中大醫學院一期臨床研究中心配備四個分隔觀察病房，共24個床位供留院觀察用途。中心亦自設實驗室、藥品儲存與生物樣本處理設施及先進療法製品儲存室等研究設備。