香港迪士尼樂園 華特迪士尼公司

香港迪士尼樂園度假區揭幕華特迪士尼銅像 慶祝公司百年紀念

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香港迪士尼樂園 華特迪士尼公司
（圖片來源：官方授權圖片）

香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）宣布，為慶祝華特迪士尼公司創立 100 周年和香港迪士尼 18 周年，華特･迪士尼與米奇老鼠銅像「創夢家」今天在「奇妙夢想城堡」前正式登場，與賓客見面。

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銅像描繪快將 60 歲的華特與米奇，在構思創建迪士尼樂園數十年後重回樂園，一同細味過去 100年華特迪士尼公司的成就，同時憧憬着未來的無限可能。這座銅像中的長凳仿自美國加州迪士尼樂園展出的長凳。後者源自格里菲斯公園旋轉木馬前的長凳，華特當年正是坐在這張長凳上萌生興建迪士尼樂園的念頭。 揭幕儀式定於華特迪士尼公司 100 周年的前夕舉行，由香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭、華特迪士尼幻想工程創意發展環球執行管理高級副總裁魯雅麗，以及華特迪士尼檔案館經理Edward Ovalle 主禮，以及多名來自香港迪士尼領導團隊、非牟利機構及社區組織夥伴、迪士尼粉絲、迪士尼幻想工程香港挑戰賽的參加者及畢業生、本地青年計劃 Project Melo 以及香港華特･迪士尼幻想工程的賓客出席。

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主禮嘉賓與米奇一同為銅像以及旁邊兩塊牌匾揭幕 — 左邊的牌匾是一本打開的繪本，象徵著迪士尼迄今為止的傳奇故事，而右邊合上的繪本象徵著將來未知的計劃，充滿無限可能，正等待被發掘。 同日慶祝活動還包括由 2022-2023 香港迪士尼樂園度假區親善大使陳麗儀和唐俊迪主持的「創夢家分享會」，由主禮嘉賓向近 900位觀眾分享華特･迪士尼的價值觀及作為企業家、創新者和故事家的經歷。 莫偉庭表示：「華特對迪士尼的每一位演藝人員都有著深遠的影響。他的創新精神和突破固有界限的能力，每天都激勵我和領導團隊努力構想新方法，為賓客帶來驚喜和歡樂，讓他們每一次的旅程都更深刻難忘。」

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Edward 亦向在場觀眾分享華特的早年生活和創作靈感，而魯雅麗則分享迪士尼如何傳承華特的不朽傳奇。 Edward 表示：「華特是一個以家庭為重的人，當他看著女兒不停騎旋轉木馬的時候，激發他建造迪士尼樂園的夢想。」 魯雅麗表示：「華特的幻想工程從未休止，而我們亦永不停步；我們所做的一切除了貫徹迪士尼的說故事技巧，還透過科技、場景建造、興建遊樂設施及娛樂體驗，將我們比以往更加宏大的夢想實現。」 分享會亦播放多條精彩片段，包括香港華特･迪士尼幻想工程的創意團隊從構思銅像到製作過程的回顧，以及迪士尼親善大使的歷史片段，分享她們如何受到華特精神和傳奇的啟發。 全新美食和商品向華特･迪士尼致敬。

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香港迪士尼樂園酒店的華特餐廳與大廳由即日起至 11 月下旬，將提供以華特．迪士尼為靈感的全新餐牌「華特迪士尼最愛餐點」。在享用美味佳餚的同時，賓客可以回顧華特對娛樂業界所帶來的巨大影響力和不朽傳奇，以及他的高瞻遠矚、無比的想像力，和無數個受到他啟發的夢想。

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香港迪士尼樂園 華特迪士尼公司 克里斯凍批 Chris’ Cold Pie
克里斯凍批 Chris’ Cold Pie（圖片來源：官方授權圖片）
香港迪士尼樂園 華特迪士尼公司 大溪地陽台賓治 蘇格蘭霞霧 Tahitian Terrace Punch Scotch Mist
大溪地陽台賓治 蘇格蘭霞霧 Tahitian Terrace Punch Scotch Mist（圖片來源：官方授權圖片）
香港迪士尼樂園 華特迪士尼公司 米奇芝士通粉 Macaroni Mickey Mouse
米奇芝士通粉 Macaroni Mickey Mouse （圖片來源：官方授權圖片）

賓客還可以在華特迪士尼公司百周年的大日子，購買香港迪士尼獨有、以「創夢家」為主題的商品，包括小雕像，以慶祝推出這個獨一無二的銅像，以及紀念這個不朽傳奇。此外，香港迪士尼與企業聯盟贊助周大福合作，將於11 月初推出別具收藏價值的「華特．迪士尼與米奇老鼠」紀念金章，以「創夢家」銅像為設計藍圖，正面刻有這對傳奇組合，展現他們追尋夢想的生動姿態。金章背面則以閃爍著彩虹光芒的「奇妙夢想城堡」為背景。

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賓客歡迎在「創夢家」銅像拍照留念，「迪士尼處處拍」攝影師會為賓客拍下精彩瞬間，配上以「創夢家」為主題的相框，並供賓客自行選購照片，為奇妙旅程留下美滿的回憶， 傳承「創夢家」精神。

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「創夢家」銅像展示了每個人都是創夢家

在迪士尼的贊助支持下，香港展能藝術會推出迪士尼創夢家青少年展能藝術發展計劃（計劃），支援 19 歲以下的本地殘疾人士，鼓勵他們發展藝術才能和創意。每位得獎者將有機會獲得最高港幣五萬元，以支持他們在藝術上的發展，並有機會在計劃完成後展示他們的藝術成果。詳情請參閱香港展能藝術會網站：https://www.adahk.org.hk/?a=doc&id=5302 ，一同鼓勵青年勇於追尋夢想！

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為慶祝華特迪士尼公司創立 100 周年，香港迪士尼亦計劃於 10 月下旬推出全新的迪士尼價值觀教育系列，作為迪士尼青少年團隊活動計劃的一部分。這個系列將講述華特．迪士尼的生平和傳奇，以及各個迪士尼角色所面對的挑戰和經歷，讓中小學生更充分理解每個故事背後的價值觀，並連繫至日常生活。 香港迪士尼在紀念公司百周年的非凡旅程中，「創夢家」銅像是一個強而有力的提醒和承諾，象徵著我們每一位都是創夢家。

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圖片來源：有關機構

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