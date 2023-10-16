香港迪士尼樂園度假區揭幕華特迪士尼銅像 慶祝公司百年紀念
香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）宣布，為慶祝華特迪士尼公司創立 100 周年和香港迪士尼 18 周年，華特･迪士尼與米奇老鼠銅像「創夢家」今天在「奇妙夢想城堡」前正式登場，與賓客見面。
銅像描繪快將 60 歲的華特與米奇，在構思創建迪士尼樂園數十年後重回樂園，一同細味過去 100年華特迪士尼公司的成就，同時憧憬着未來的無限可能。這座銅像中的長凳仿自美國加州迪士尼樂園展出的長凳。後者源自格里菲斯公園旋轉木馬前的長凳，華特當年正是坐在這張長凳上萌生興建迪士尼樂園的念頭。 揭幕儀式定於華特迪士尼公司 100 周年的前夕舉行，由香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭、華特迪士尼幻想工程創意發展環球執行管理高級副總裁魯雅麗，以及華特迪士尼檔案館經理Edward Ovalle 主禮，以及多名來自香港迪士尼領導團隊、非牟利機構及社區組織夥伴、迪士尼粉絲、迪士尼幻想工程香港挑戰賽的參加者及畢業生、本地青年計劃 Project Melo 以及香港華特･迪士尼幻想工程的賓客出席。
主禮嘉賓與米奇一同為銅像以及旁邊兩塊牌匾揭幕 — 左邊的牌匾是一本打開的繪本，象徵著迪士尼迄今為止的傳奇故事，而右邊合上的繪本象徵著將來未知的計劃，充滿無限可能，正等待被發掘。 同日慶祝活動還包括由 2022-2023 香港迪士尼樂園度假區親善大使陳麗儀和唐俊迪主持的「創夢家分享會」，由主禮嘉賓向近 900位觀眾分享華特･迪士尼的價值觀及作為企業家、創新者和故事家的經歷。 莫偉庭表示：「華特對迪士尼的每一位演藝人員都有著深遠的影響。他的創新精神和突破固有界限的能力，每天都激勵我和領導團隊努力構想新方法，為賓客帶來驚喜和歡樂，讓他們每一次的旅程都更深刻難忘。」
Edward 亦向在場觀眾分享華特的早年生活和創作靈感，而魯雅麗則分享迪士尼如何傳承華特的不朽傳奇。 Edward 表示：「華特是一個以家庭為重的人，當他看著女兒不停騎旋轉木馬的時候，激發他建造迪士尼樂園的夢想。」 魯雅麗表示：「華特的幻想工程從未休止，而我們亦永不停步；我們所做的一切除了貫徹迪士尼的說故事技巧，還透過科技、場景建造、興建遊樂設施及娛樂體驗，將我們比以往更加宏大的夢想實現。」 分享會亦播放多條精彩片段，包括香港華特･迪士尼幻想工程的創意團隊從構思銅像到製作過程的回顧，以及迪士尼親善大使的歷史片段，分享她們如何受到華特精神和傳奇的啟發。 全新美食和商品向華特･迪士尼致敬。
香港迪士尼樂園酒店的華特餐廳與大廳由即日起至 11 月下旬，將提供以華特．迪士尼為靈感的全新餐牌「華特迪士尼最愛餐點」。在享用美味佳餚的同時，賓客可以回顧華特對娛樂業界所帶來的巨大影響力和不朽傳奇，以及他的高瞻遠矚、無比的想像力，和無數個受到他啟發的夢想。
賓客還可以在華特迪士尼公司百周年的大日子，購買香港迪士尼獨有、以「創夢家」為主題的商品，包括小雕像，以慶祝推出這個獨一無二的銅像，以及紀念這個不朽傳奇。此外，香港迪士尼與企業聯盟贊助周大福合作，將於11 月初推出別具收藏價值的「華特．迪士尼與米奇老鼠」紀念金章，以「創夢家」銅像為設計藍圖，正面刻有這對傳奇組合，展現他們追尋夢想的生動姿態。金章背面則以閃爍著彩虹光芒的「奇妙夢想城堡」為背景。
賓客歡迎在「創夢家」銅像拍照留念，「迪士尼處處拍」攝影師會為賓客拍下精彩瞬間，配上以「創夢家」為主題的相框，並供賓客自行選購照片，為奇妙旅程留下美滿的回憶， 傳承「創夢家」精神。
「創夢家」銅像展示了每個人都是創夢家
在迪士尼的贊助支持下，香港展能藝術會推出迪士尼創夢家青少年展能藝術發展計劃（計劃），支援 19 歲以下的本地殘疾人士，鼓勵他們發展藝術才能和創意。每位得獎者將有機會獲得最高港幣五萬元，以支持他們在藝術上的發展，並有機會在計劃完成後展示他們的藝術成果。詳情請參閱香港展能藝術會網站：https://www.adahk.org.hk/?a=doc&id=5302 ，一同鼓勵青年勇於追尋夢想！
為慶祝華特迪士尼公司創立 100 周年，香港迪士尼亦計劃於 10 月下旬推出全新的迪士尼價值觀教育系列，作為迪士尼青少年團隊活動計劃的一部分。這個系列將講述華特．迪士尼的生平和傳奇，以及各個迪士尼角色所面對的挑戰和經歷，讓中小學生更充分理解每個故事背後的價值觀，並連繫至日常生活。 香港迪士尼在紀念公司百周年的非凡旅程中，「創夢家」銅像是一個強而有力的提醒和承諾，象徵著我們每一位都是創夢家。