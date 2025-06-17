香港非遺月｜展能藝術家繪出非遺貼紙 走進10大港鐵站變身打卡位
今年六月，康樂及文化事務署非物質文化遺產辦事處（簡稱非遺辦）首次舉辦「香港非遺月」，以「香港處處有非遺」為主題，透過展覽、嘉年華及藝術跨界合作等方式，推廣本地的非物質文化遺產。當中最矚目的焦點之一，是邀請中度智障及自閉症的展能藝術家冼凱琳，設計10幅「非遺巨型貼紙」，分別於10個港鐵車站展出，讓非遺藝術貼地進入市民日常生活空間。
將非遺帶入車站 十站十主題
除了港鐵貼紙展覽，「香港非遺月2025」還舉辦多項公眾活動，包括同樂日及嘉年華、「非遺精華遊蹤」考察活動，以及展覽等一系列活動。其中「非遺巨型貼紙」自6月4日起於全港10個港鐵站展出，包括金鐘、旺角東、大埔墟、荃灣西、元朗、沙田、上水、宋皇臺、車公廟及柯士甸。每個站的貼紙均由冼凱琳繪製，主題圍繞該地區具代表性的非遺項目，例如金鐘展出港式奶茶、蛋撻與菠蘿包製作技藝，柯士甸展出粵劇，上水則展示炒米餅製作技藝。這批作品融合冼凱琳色彩繽紛、結構精密、喜歡重複點狀構圖的創作風格，為香港的傳統工藝注入嶄新生命力。
展能藝術家用色彩說故事
今年27歲的冼凱琳自2023年起在東華三院包玉星基金綜合職業復康中心接受藝術訓練，並加入旗下的「易讀製作」藝術發展工作室，逐步展現其藝術潛能，作品在2025年更獲選參與巴塞爾藝術展（Art Basel）香港展會。
凱琳的創作靈感來自卡通片與香港的城市景觀。由於平日未必有機會親身走訪香港不同地區，她喜歡將本地建築與文化融入自己喜愛的卡通片色彩之中，轉化為每日創作的靈感來源。她尤其喜歡《小魚仙》、《東京喵喵》和《寶石寵物》，這些動畫作品啟發她大膽運用多樣色彩，讓每一格畫面都呈現獨特組合，充滿童趣與個人風格。
對於是次作品能在港鐵車站展出，凱琳親身看到後感到興奮，「很開心！五顏六色很喜歡，還看到自己的名字。」在10幅作品中，凱琳最喜歡的是「雀籠」，原因是「因為喜歡雀鳥在唱歌，吱吱地叫。」而創作時間最長的是「食盆」，「食盆畫了兩天，因為裡⾯有很好多美食。」而最短的則是「香港非物質文化遺產中心」，大概只畫了一個下午，因為凱琳擅長畫建築物。
圖片來源：康文署圖片