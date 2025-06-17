香港非遺月｜展能藝術家繪出非遺貼紙　走進10大港鐵站變身打卡位

今年六月，康樂及文化事務署非物質文化遺產辦事處（簡稱非遺辦）首次舉辦「香港非遺月」，以「香港處處有非遺」為主題，透過展覽、嘉年華及藝術跨界合作等方式，推廣本地的非物質文化遺產。當中最矚目的焦點之一，是邀請中度智障及自閉症的展能藝術家冼凱琳，設計10幅「非遺巨型貼紙」，分別於10個港鐵車站展出，讓非遺藝術貼地進入市民日常生活空間。

