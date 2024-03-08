鳥山明去世｜享年68歲《龍珠》《IQ博士》都係經典
廣告
鳥山明去世｜《龍珠》、《IQ博士》等經典作品的日本傳奇漫畫家鳥山明，今日官網發出公告指出鳥山明病逝消息及其死因，享年68歲。
鳥山明1955 年 4 月 5 日誕生於名古屋的，高中畢業後進入廣告設計工作行業，在持續工作了兩年後，因「不想早起」而持續的遲到離職，並然參加不少漫畫投搞比賽。初期雖然持續的創作及投稿但一直都沒有獲獎的他，後來終於推出有《IQ博士》與最廣為人知的成名作《龍珠》，尤其後者影響巨大，成為全球知名漫畫家，然而身家暴漲的他仍堅持在鄉村平淡生活。
鳥山明去世｜《七龍》官網發公告指，鳥山明因急性硬腦膜下血腫的關係病逝，享壽68歲：
鳥山明2015年開始授權漫畫家豐太郎擔任作畫，重啟《龍珠超》劇情，由劇場版、電視版、到在《V-Jump》連載漫畫版，故事都一直在發展
《龍珠》劇情無限Loop 「魔羅篇」結局搞到咁⋯⋯
原來《龍珠》的故事仍然在發展中！2019連載新篇「銀河巡邏囚犯——魔羅篇」還未動畫化，但已經引起不少話題⋯⋯
圖文：娜美星人
《龍珠超》劇情無限Loop
睇惡搞前，先了解一下《龍珠》的最新發展，原來《龍珠》的故事仍然在發展中！雖然 鳥山明已屬半退休狀態，但在2015年開始授權漫畫家豐太郎擔任作畫，重啟《龍珠超》劇情，由劇場版、電視版、到在《V-Jump》連載漫畫版，故事都一直在發展，2019連載至今的新篇「銀河巡邏囚犯篇」還未動畫化，但已經引起不少話題，最新一話成班地球戰士又齊集對抗外太空降臨強敵「魔羅」，畫面似曾相識：
今一話另一個重點，就係阿樂一句對白，自稱係「地球人裡能排實力前三的人」，令網民紛紛討論因炸死而馳名的阿樂到底戰鬥力有多強：
未完！魔羅篇結局 悟空巨大化！
劇情好快跳到最尾最尾⋯⋯一輸大戰之後（呢度唔詳細講住）更加出人意表係，「魔羅篇」去到最後，比達如常威咗一陣就被擊潰，悟空再度突破極限，掌握到銀髮變身「自在極意功」嘅孫悟空，無端端將「仙豆」派畀垂死敵人，令到對方絕對反擊，地球又再陷入萬劫不復，為了對付與地球隔合的終極敵人魔羅，我哋嘅主角孫悟空竟然變成咁：
圖片來源：官網資料或影片來源：ドラゴンボールオフィシャル