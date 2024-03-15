全球多間麥當勞電腦系統故障 網民爆笑猜測：會唔會係KFC勢力攪事
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全球多地麥當勞包括香港、內地、台灣及日本等，疑因電腦系統出現故障，導致官方手機應用程式及自助點餐機都暫時無法使用。
全球多間麥當勞電腦系統故障
香港麥當勞在社交媒體宣布「由於電腦系統發生故障，手機應用程式及自助點餐機暫停服務，顧客需要到餐廳櫃檯直接點餐。不便之處，敬請原諒。」全球多地麥當勞亦出現同樣故障，包括內地、台灣及日本等等。內地「麥當勞崩了」登上微博熱搜，日本麥當勞在X上亦發文指系統故障，請顧客稍等至服務恢復，有日本網民在X上傳日本麥當勞暫停營業的通知。
香港網民：會唔會係KFC勢力攪事
香港麥當勞門市出現手寫單的情況，眾多網民亦紛紛表示擔心，「今日到期既coupon點算呀？」，網民指獲員工回應「我去果間話只有正價餐…」，有網民就笑言今次全球多地麥當勞死機是否有KFC出手，「依家勁多人去哂KFC食」。另外，有網民又指麥當勞的應用程式常常出現問題，「其實麥記apps成日都有問題」、「特廢app！從來都無正常過」。
圖片來源：Facebook@McDonald's、X@McDonaldsJapan、X@northpeak29、X@xunxun365、網上圖片、網上討論區