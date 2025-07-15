麥當勞舉辦全港最大型DSE打氣Party 六日活動設互動遊戲及$1美食優惠
6大職場體驗攤位 打卡贏巨無霸券
現場設有6大職場體驗遊戲攤位，即場「試玩」麥當勞餐廳經理職場體驗。參加者可獲取印花卡一張，每完成一個攤位遊戲可獲印章一個，集齊6個即可登記電郵，透過麥當勞 App 獲取免費巨無霸換領券一張，數量有限，送完即止（換領日期為2025年7月21日至8月31日）。
場內亦設有多個打卡位，包括巨型「M」標誌、逾1.5米高的可愛版麥當勞叔叔，以及麥當勞樂園人物裝飾舞台。參加者可換上畢業袍拍攝「畢業照」，為中學生涯留下紀念。
ROVER擔任應援團團長 現場獻唱助打氣
新晉樂隊ROVER獲邀成為「DSE應援團團長」，於活動期間出席兩場打氣活動，他們除即場獻唱《Break The Wall》及動畫《男兒當入樽》主題曲《直到世界盡頭》外，更與現場考生組隊參加籃球機挑戰，炒熱氣氛。
ROVER成員亦分享個人經歷，鼓勵學生勇敢追夢，Kim透露曾於麥當勞工作，擔任過多個崗位，成員希晉與亨仔則分享拍攝綜藝節目《公司迫我打籃球》的點滴，ROVER寄語考生：「人生旅途有很多可能性，最重要是找到自己熱情所在，勇敢追夢。」
籃球機比賽送限量獎品 DSE考生免費報名
是次活動亦包括「香港麥當勞DSE Party籃球機挑戰賽」，設單人及雙人組別，挑戰者須於一分鐘內投籃入球最多者為勝，比賽即日起至7月19日每天1時至3時進行，決賽則於7月20日舉行。冠軍可獲獎盃及限量版籃球乙個。
三款$1優惠App限定 招募DSE畢業生入職
麥當勞App於7月15日至18日推出三款$1美食優惠：
- 凡購買任何超值套餐可$1加配蘋果批（上午11時至凌晨4時）
- $1購買McCafé即磨黑咖啡（上午6時至上午11時），可加價升級至其他咖啡飲品
- $1購買大芬達，另可選可口可樂、無糖可樂或雪碧（上午11時至凌晨4時）
此外，麥當勞將於7月21日至31日設立招聘站，於5間分店（荃灣街市街、藍田滙景花園、中環莊士大廈、紅磡站及太和邨）即場進行性格分析及崗位配對。成功入職為見習經理者可免費修讀《管理發展專業文憑》（資歷架構第5級），最快30個月晉升為餐廳總經理並獲取與學士學位同等資歷級別。
活動詳情
活動名稱：麥當勞DSE考生打氣Party
日期：2025年7月15日至7月20日
時間：7月15日：下午5時至晚上7時半；7月16日至20日：上午11時至晚上7時半
地點：大圍圍方（The Wai）L2中庭