麥當勞舉辦全港最大型DSE打氣Party 六日活動設互動遊戲及$1美食優惠

中學文憑試（DSE）放榜在即，麥當勞由即日至7月20日於大圍圍方L2中庭舉辦為期六日的「DSE考生打氣Party」，透過互動遊戲、打卡裝置及現場表演，為考生打氣減壓。同時，麥當勞App亦推出三款$1限定美食優惠，陪伴學生迎接放榜。

