黃潔琪今日旋風式襲港，芋圓女神登陸茶木天地美食坊！
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Wong 黃潔琪今日旋風式襲港，以一身粉紫色主調的活潑造型變身「芋圓女神」，甜美登陸同樣以粉紫色芋圓芋泥作裝飾的茶木台式休閒餐廳黃埔天地美食坊分店，擔任一日店長，投入芋泥大作戰！
笑容足以溶化你的Miko一出場就向現場記者及來賓大派心心，全場被芋圓女神的甜美氛圍籠罩！Miko全力投入一日店長工作，向大家推薦茶木全新推出的兩款全新芋泥甜品：四色啵啵花生、黑芝麻芋泥芋圓仙草以及其他豆乳新品及多個主食小食。Miko現場示範三個在不同場景品嘗美食後，擺出三個甜美可愛甫士，從內以外發放甜美訊號。
|Miko品嚐茶木美食擺出三大甜美可愛甫士
|場景一：與熱戀男友拍拖到茶木共享四色啵啵黑花生芋泥芋圓仙草（二人份量）及圓滾滾芋泥球
|場景二：與閨蜜到茶木嘆四色啵啵芝麻豆乳
|場景三：與曖昧對象約會到茶木品嘗TeaWood紅燒牛肉麵 配 自家製秘製辣牛油
貼心的Miko邀請大家相約愛人或閨密來到茶木品嘗全新芋圓芋泥甜點：「四色啵啵芋泥芋圓仙草是兩人份量、圓滾滾芋泥球一碟有兩個，最適合情侶或閨密分享。如果你自己一個來到也不必失望，可以想像我陪伴你一同分享這份甜甜滋味，一樣甜蜜！」Miko以女友溫馨視角向鏡頭餵食，發放無限量心心攻擊，勢要大家品嚐茶木全新甜品時「甜糯入心」！
喜歡小動物的Miko於現場與台灣插畫師食菇為茶木最新創作的貓貓角色Woody合照，更大爆今次來去匆匆。行程如此緊湊都接受茶木邀請，即日旋風式來回大馬、香港擔任一日店長，皆因Miko對茶木台式芋泥芋圓甜品的極度喜愛！
Miko：「我之前訪問都提過一向對台灣有一種情意結，喜歡那裏的風土人情，對台灣的美食更情有獨鍾。我早前來港拍寫真及為葉念琛導演的電影客串，友人帶我來茶木吃台灣菜，我覺得這裏的台菜很正宗，一試便愛上，尤其是台灣的芋泥及芋圓甜品，是我的Favourite！所以這次被邀請作茶木的一日店長我很高興，工作之餘兼可大飽口福！」
|茶木 九龍灣德福廣場分店地址：九龍灣偉業街33號德福廣場一期地下G53D舖 電話：2174 9488
|茶木 黃埔天地美食坊分店地址：紅磡德安街7號黃埔花園8期黃埔美食坊1樓113號電話：2303 0122
|茶木 天水圍T Town店地址：天水圍天華路30號T Town South 1樓S101-S103號舖電話：2322 0877
|茶木 屯門市廣場店地址: 屯門屯盛街1號屯門市廣場一期三樓3205號舖電話：2648 0288
圖片來源：有關機構