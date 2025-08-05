黑雨餐廳開唔開？麥當勞/譚仔/壽司郎連鎖餐廳+外賣營業時間安排
2.KFC
KFC門市*已陸續恢復營業，感謝每一位前線員工緊守崗位，令大家可以透過KFC分店*堂食、外賣自取同「快脆拎」繼續享受熱辣辣嘅美食，惟部分食品因路面問題有機會暫停供應，敬請見諒～
而KFC「快脆送」服務仍然全線暫停，多謝體諒 大家都要記得注意安全呀！Stay safe and dry！
*紅磡黃埔花園、 旺角新世紀廣場、 九龍塘又一城、九龍灣國際展貿中心、中環有餘貿易中心場、灣仔雙喜樓、筲箕灣海景廣場、柴灣新翠商場、赤柱赤柱廣場暫時停止營業
KFC Facebook：按此
3.譚仔雲南米線
由於惡劣天氣仍然持續，以下分店需延遲營業，大家出街食譚仔都要繼續注意安全呀！ (建議大家先致電分店查詢最新營業時間)
延遲至下午12:00營業之分店：
– 西灣河筲箕灣道
– 鰂魚涌華蘭路
照常營業之門店：
將軍澳新都城三期 ‧將軍澳尚德商場‧將軍澳南豐廣場‧將軍澳廣場‧將軍澳彩明商場‧將軍澳日出康城‧金鐘遠東‧天水圍天澤商場‧元朗千色匯‧東涌富東廣場‧中環干諾道中‧天水圍天盛‧石門京瑞廣場‧大圍新翠商場‧觀塘翠屏商場‧牛頭角下邨‧鑽石山鳳德‧觀塘秀荗坪‧柴灣華泰大廈‧北角樂嘉‧香港仔利港中心‧青衣翠怡花園‧彩虹彩雲
如有需要，食客可用譚仔雲南米線的Facebook官方網站查看最新營業情況。
5.譚仔三哥米線
由於天雨關係，部分分店營業時間受到影響，建議三粉嚟三哥前先打電話向分店查詢！
受影響分店：
樂富匯富坊、新蒲崗康強街、鰂魚涌海光街、北角英皇道、柴灣新翠商場
以下分店只提供外賣服務：
馬鞍山新港城、黃大仙中心、青衣城、美孚萬事達廣場、荃灣麗城薈
譚仔三哥Facebook：按此
6.Pizza Hut
受黑色暴雨影響，Pizza Hut外送速遞服務暫停，而部分分店會如常為你提供堂食/外賣自取服務*，喺惡劣天氣下繼續送上熱辣辣嘅必勝滋味！
*分店或會根據個別情況而調整營業時間，詳情請向分店查詢。
Pizza Hut Facebook： 按此
7. 壽司郎
由於本日9月8日（五）持續受黑雨影響，壽司郎各分店有可能會延遲開店，不便之處，敬請諒解。
最新營業狀況請參閱壽司郎APP 或 Facebook。
8.美心MX
黑色暴雨警告信號生效期間，分店照常營業 (除尖沙咀及柴灣MX分店)。想要兼顧安全與美食，美心MX「外賣自取」繼續為大家服務，落左單之後預好時間拎外賣快速返屋企方便簡單又順暢。網上落單仲可以享受9折優惠。而分店實際營業時間或會有所更改 ,
美心MX Facebook :按此
美心MX部分分店都會照常營業。（圖片來源：官方圖片）