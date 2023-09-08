政府宣布停課不停工 網民鬧爆：游水翻工咩

受颱風海葵影響，昨（7日）入夜後全港多區突然下起暴雨，導致多區水浸，多個港鐵站受影響需要暫時關閉，更有車輛被淹至車身。天文台於晚上11時05分改發黑雨，隨後宣布將視乎情況於早上6點前決定是否停工停課，並於今早5點36分宣布今日停課不停工，不少網民需要冒着大雨前去上班，紛紛鬧爆政府及天文台的安排！