政府宣布停課不停工 網民鬧爆：游水翻工咩
黑色暴雨警告下多區水浸 政府停課不停工惹不滿
昨晚突如其來的黑色暴雨令不少交通工具被逼停駛，有市民滯留街上無法回家。而政府今早宣布所有日校停課，只呼籲僱主參考8號風球工作安排，令一眾打工仔冒著大雨下趕返工，惟港鐵、巴士等交通工具受天雨影響而提供有限度服務。
黃大仙站水浸成重災區
暴雨湧入黃大仙站，該站更一度需要停止服務。而每次出現水浸或黃雨紅雨，總會有網友post馬浚偉在《守業者》中的游水劇照出嚟。黃大仙站瀑布畫面誇張程度令人聯想馬仔游水畫面。
港人逼車返工大不滿：仲衰過山竹個次
政府停學不停工的做法惹起打工仔不滿，指「政府拋波比政府，今朝一早趕出門口已返到公司，問老闆洗唔洗返又唔覆機，點敢唔返，巴士又無，公司離地鐵行幾丈遠都濕晒」、「停課原因就係想大家留喺安全嘅地方，但係而家唔停工反而變咗一班人暴露係一個唔安全嘅地方！有冇咁變態？」、「巴士停，港鐵又唔係站站有得落同上，將軍澳去屯門有冇船搭？」、「出門要著埋泳褲，帶埋潛鏡嗎？？否則可能返唔到公司喎！」、「到底為乜唔停工？水浸到咁喎」、「歷史災難都要返工，香港真世一」。
勞工處：不應要求僱員返回工作地點上班
勞工處提醒僱主，在極端情況存在期間，除必要人員外不應要求僱員返回工作地點上班，僱員應留在原來的地點或安全地點，不要啓程上班。政府會審視情況，其間僱主與僱員均須留意政府進一步的公布。
耗資1.5億緊急警示系統無通知 網民：個嘢壞咗？
本港遇罕見水災，政府今早亦指香港現時處於極端情況，但政府耗資1.5億設立的緊急警示系統完全沒有響過，但該系統原意是在極端天氣、嚴重公共安全和衛生事故等等的情況下，向公眾發出緊急警示，方便大家迅速應變。今次毫無作用的情況下令港人無奈，表示「你個嘢壞咗？」
港鐵、巴士、電車服務受阻
港鐵：觀塘綫列車服務調整 石硤尾至彩虹站暫停服務 黃埔至石硤尾站6分鐘一班車 彩虹至調景嶺站12分鐘一班車
- 電車服務將暫停直至另行通知
- 城巴：除了S1號線恢復有限度服務外 所有日間巴士服務暫停 直至另行公佈
- 港鐵：觀塘綫列車服務調整 石硤尾至彩虹站暫停服務 黃埔至石硤尾站6分鐘一班車 彩虹至調景嶺站12分鐘一班車
- 東鐵綫九龍塘站路段受水浸影響，現時來往方向列車均需使用1號月台上落客。東鐵綫列車服務作出調整：「來往金鐘至羅湖站維持 15 分鐘一班車」、「來往火炭至落馬洲站維持30分鐘一班車」
九巴於上午9時將重開以下路線：
九巴及龍運公布下列路線將由上午9時起恢復有限度服務：
- 元朗及天水圍：68M、69M、251A、265M、269M、276A、 276B、276P
- 屯門： 57M 、 58M 、 59M 、60M 、 61M 、66M、67A 、67M、252
- 北區： 78A 、 270、273 、 273B、278K
- 沙田區：83K、281、282、284、285
- 大埔區：272A，272K
- 葵青及荃灣：31M、34M、36M、37M、39M、41M 、42M 、43M 、44M 、49M 、235M、238M、243M、248M、249M
- 九龍中：2、8P、203C、208
- 九龍東：3D、13M、16M、23M、213M
龍運S1、S64C及S64x線目前維持有限度服務。至於其餘九巴及龍運因受暴雨影響，日間巴士路線仍需暫停服務，直至另行通知。現正評估各巴士路線沿線路段，在確認有關路面情況許可後，將盡快提供服務。