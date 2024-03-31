12星座「最鍚女朋友」排行榜 射手座好易變淡？
撰文：Clarissa｜編輯：東方新地｜圖片來源：Instagram
12星座「寵女友」排行榜
第12名：摩羯座
摩羯座輕為務實，主力放心思在事業上，認為只要事業有成就可以過上好日子。因此未必能夠花時間和心機在浪漫上，不如買層樓給女友建立家庭較為實際。
第11名：白羊座
白羊座的確是非常熱情的星座，對甚麼事情都有興趣。但白羊座是較為自我中心，往往行動都是以自己的利益出發。所以他們常常忽略女朋友的意見和想法，不要對的男朋友期望太高喔！
第10名：水瓶座
水瓶座相處方式與其他星座不同，總是有意想不到的另類的戀愛表達方式。所以難以捉摸男友的套路，亦都難以理解他的耍浪漫。如果你喜歡與眾不同的戀愛，不妨與水瓶男試一試。
第9名：雙子座
對於雙子座的承諾都是打折扣，拍拖寵女友也不例外。雙子座的男朋友平時相處是風趣幽默，把女友𢭃得開開心心，一不小心定下承諾。
可是雙子是金魚腦袋，出現其他事情時就會把承諾忘得一乾二淨。
第8名：射手座
如果你是一個經得起挑戰又不怕突然被冷落的人，那你一定十分適合與射手座戀愛。通常一開始認識的時間，射手男都會充滿熱情地把你寵到上天。
但時間長了，射手男的心思就會很容易轉到其他好玩的事物身上。這時候的你就會被冷落，晾在一邊等待他的注意。
第7名：天秤座
天秤男對戀愛也是以公平的態度，出席任何場合時都喜歡陪伴伴侶的身邊。他們十分注重你怎樣對我，我就以對等的方式對待你。有時候也是會靜悄悄準備一些浪漫的驚喜給你們！
第6名：巨蟹座
巨蟹男一向都是被冠上暖男的稱號，對女朋友照顧得無微不至。他們會叮囑每個生活小細節、下雨時會提醒你帶傘、切好水果給你吃等。
但他們善於隱藏自己的需要，因此有時候相處會較為情緒化，相處起來難以了解對方的真實感受。
第5名：雙魚座
「雙魚座是浪漫主義者」是每個人都知道的事實。雙魚男很希望與女朋友談一場他心目中最浪漫的戀愛，往往都是與電影情節相似。
對於女朋友的要求，他們一定盡全力去滿足你，而且一定以浪漫的方式。
第4名：處女座
其實處女男比巨蟹男更懂得寵女朋友，他們會為女朋友定下私人照顧清單。在生活層面，夏天為女朋友準備好防曬、冬天準備好暖包、秋天準備好保濕乳液及春天一起去野餐作驚喜。
第3名：天蠍座
天蠍男愛恨分明，一單被他深深愛上了，他的世界只剩下你一人。亦善於觀察女朋友的表情心情，你的喜怒哀樂他都能夠真徹了解。可能某一天他會突然準備神秘的禮物給你。
第2名：金牛座
金牛男看起來穩重可靠，沉默寡言，但你的一舉一動、一言一語他都記得清清楚楚。
其實他們內心是有顆炙熱的心，在特別節日時，愉愉預訂最豪華的晚餐想與你一起享受美食。
第1名：獅子座
獅子男對待感情是非常真誠的，對於兩人關係是會昭告天下絕不隱藏，因此他們亦會非常注重女朋友的感受。
在聖誕節等的慶祝節日，他們一定會絞盡腦汁，花盡心思，務求你有一個超浪漫又難忘的晚上。
以上就是十二星座寵愛女友程度的排行榜，大家的男朋友排在第幾名？不過名次不是太重要，最緊要你們的關係可以長長久久的，大家情人節快樂。