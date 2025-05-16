2026年公眾假期請假攻略｜香港紅日一覽 打工仔請2日放9日！

隨著政府公佈2026年香港的公眾假期，現在是計劃明年旅行的最佳時機！在農曆新年期間，只需請假2天，就能享受9天的連假！打工仔們，想知道如何巧妙利用假期，以最少的請假天數換取最長的休息時間嗎？我們精心整理了2026年請假攻略，包括公眾假期、自製長假方案及旅行建議！