2026年公眾假期請假攻略

2026年公眾假期請假攻略｜香港紅日一覽 打工仔請2日放9日！

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隨著政府公佈2026年香港的公眾假期，現在是計劃明年旅行的最佳時機！在農曆新年期間，只需請假2天，就能享受9天的連假！打工仔們，想知道如何巧妙利用假期，以最少的請假天數換取最長的休息時間嗎？我們精心整理了2026年請假攻略，包括公眾假期、自製長假方案及旅行建議！

2026年公眾假期請假攻略目錄

2026年公眾假期請假攻略〡2026年香港法定紅日

政府已在憲報第2965號公告，公佈2026年的公眾假期，各位打工仔可以開始為下年的長短途旅行做好準備！

日期 星期 假期名稱
1月1日 星期四 一月一日
2月17日 星期二 農曆年初一
2月18日 星期三 農曆年初二
2月19日 星期四 農曆年初三
4月3日 星期五 耶穌受難節
4月4日 星期六 耶穌受難節翌日
4月6日 星期一 清明節翌日
4月7日 星期二 復活節星期一翌日（補假）
5月1日 星期五 勞動節
5月25日 星期一 佛誕翌日（補假）
6月19日 星期五 端午節
7月1日 星期三 香港特別行政區成立紀念日
9月26日 星期六 中秋節翌日
10月1日 星期四 國慶日
10月19日 星期一 重陽節翌日
12月25日 星期五 聖誕節
12月26日 星期六 聖誕節後第一個周日

註1：由於2026年清明節（4月5日）、佛誕（5月24日）及重陽節（10月18日）均適逢星期日，故其翌日將訂為補假。

2026年公眾假期請假攻略 各位打工仔可以開始為下年旅行做好準備！（圖片來源：OS製圖）
各位打工仔可以開始為下年旅行做好準備！（圖片來源：OS製圖）
2026年公眾假期請假攻略 （圖片來源：《Gotrip》編輯部）
（圖片來源：《Gotrip》編輯部）

2026年公眾假期請假攻略〡【元旦新年】請1日放4日

2026年的第一個「自製長假」機會，就在年頭的元旦！想以一個短途旅行或悠閒的本地遊來迎接新開始？2026年的一月一日是星期四，稍作安排即可輕鬆享受長週末。

  • 公眾假期： 1月1日（星期四）
  • 建議請假日子： 1月2日（星期五）
  • 可放連假日子： 1月1日（星期四）至1月4日（星期日）（請1日放4日）

想趁元旦假期快閃日本體驗不一樣的新年？1月初的日本依然洋溢著濃厚的新年（お正月）氣氛。您可以親身體驗「初詣」（新年第一次到神社或寺廟參拜）的傳統，為新一年祈福；同時，各大百貨公司和商店也會推出滿載驚喜的「福袋」（ふくぶくろ），讓您盡情享受購物的樂趣。若鍾情於冬季運動，部分鄰近東京的滑雪勝地如輕井澤、湯澤等也已開放，讓您在銀白色的世界中迎接新開始。

2026年公眾假期請假攻略 京都伏見稻荷大社 新年參拜必去神社（圖片來源：FB@Peach Aviation）
京都伏見稻荷大社 新年參拜必去神社（圖片來源：FB@Peach Aviation）

2026年公眾假期請假攻略〡【農曆新年】請2日放9日

農曆新年，作為華人社會最重要的傳統節日，當然是「請假攻略2026」中不可錯過的黃金檔期！2026年的農曆新年公眾假期為2月17日（星期二）至2月19日（星期四），這三天的「香港公假」位於週中，配合精明請假，即可輕鬆自製一個長達9天的超級假期。

  • 公眾假期： 2月17日（星期二）至2月19日（星期四）
  • 建議請假日子： 2月16日（星期一）及2月20日（星期五）
  • 可放連假日子： 2月14日（星期六）至2月22日（星期日）（請2日放9日）

農曆新年期間，不妨考慮前往日本感受獨特的初春氣息。二月中下旬的日本，雖然傳統新年已過，但大地已開始流露春意。您可以選擇到九州地區，如福岡、熊本等地，那裡天氣相對和暖，更有機會欣賞到早開的梅花或金黃的油菜花田。若依然留戀冬日景致，北海道的雪祭（如札幌雪祭）通常在二月上旬舉行，部分精彩的冰雕雪像或裝飾仍可能延續至中旬，出發前記得留意官方最新資訊。

2026年公眾假期請假攻略 天氣相對和暖，更有機會欣賞到早開的油菜花（圖片來源：權現堂公園）
天氣相對和暖，更有機會欣賞到早開的油菜花（圖片來源：權現堂公園）

2026年公眾假期請假攻略〡【復活節及清明節】請4日放11日

今年的「請假攻略2026」重點之一，就是如何巧妙利用這兩個相鄰的紅日，以最少的年假換取接近兩星期的悠長假期，無論是計劃歐洲長線遊，還是深度探索亞洲春日美景，都極為合適。2026年的耶穌受難節為4月3日（星期五），清明節翌日（補假）為4月6日（星期一），而復活節星期一翌日（補假）則為4月7日（星期二）。

  • 公眾假期：4月3日（耶穌受難節，星期五）、4月4日（耶穌受難節翌日，星期六）、4月6日（清明節翌日（補假））、4月7日（復活節星期一翌日（補假））
  • 建議請假日子： 3 月 30–31 日、4月1日（星期三）及4月2日（星期四）
  • 可放連假日子： 3月28日（星期六）至4月7日（星期二）（請4日放11日）

四月初是親赴日本追尋櫻花前線的黃金時機。從東京的上野公園、目黑川，到古都京都的哲學之道、清水寺，再到大阪的大阪城公園、造幣局櫻花通道，本州大部分地區的櫻花都將燦爛盛開，讓您沉醉在如詩如畫的粉色花海之中。除了賞櫻，各地也會舉辦充滿地道風情的春日祭典，例如高山春祭等，讓您深入體驗日本的傳統文化魅力。建議提早預訂機票和住宿，並密切留意最新的櫻花開放預測。

2026年公眾假期請假攻略 四月初正是日本本州大部分地區櫻花盛開的季節（圖片來源：大阪城公園）
四月初正是日本本州大部分地區櫻花盛開的季節（圖片來源：大阪城公園）

2026年公眾假期請假攻略〡【勞動節】請4日放9日

2026年的勞動節在星期五，這意味著只需在之前的工作日請幾天假，便能與前後的週末組合成一個長達9天的愜意假期。這份「請假攻略2026」將教你如何善用這個機會，為自己安排一趟精彩的東南亞海島遊或城市探索之旅。

  • 公眾假期： 5月1日（星期五）
  • 建議請假日子： 4月27日（星期一）、4月28日（星期二）、4月29日（星期三）、4月30日（星期四）
  • 可放連假日子： 4月25日（星期六）至5月3日（星期日）（請4日放9日）

五月初正值印尼峇里島的乾季開端，陽光充沛且雨量較少，是造訪這個度假天堂的絕佳時節。您可以利用這9天長假，深入探索烏布地區寧靜的稻田風光與獨特的藝術文化氛圍，或是在南部的庫塔、水明漾等著名海灘學習衝浪、享受日光浴，傍晚再到金巴蘭海灘品嚐新鮮的海鮮燒烤，徹底沉浸在悠閒寫意的海島生活之中。

2026年公眾假期請假攻略 5月陽光充沛且雨量較少，是造訪這個印尼峇里島的絕佳時節（圖片來源：易遊網）
5月陽光充沛且雨量較少，是造訪這個印尼峇里島的絕佳時節（圖片來源：易遊網）

2026年公眾假期請假攻略〡【佛誕】請4日放9日

2026年的佛誕（5月24日）適逢星期日，因此佛誕翌日（5月25日，星期一）將訂為「香港公假」。這同樣創造了一個只需在之後的工作日請幾天假，便能輕鬆獲得9天長假的機會，非常適合計劃一趟亞洲禪修靜心之旅或文化體驗。

  • 公眾假期： 5月25日（佛誕翌日，星期一）
  • 建議請假日子： 5月26日（星期二）、5月27日（星期三）、5月28日（星期四）、5月29日（星期五）
  • 可放連假日子： 5月23日（星期六）至5月31日（星期日）（請4日放9日）

五月下旬的台灣天氣溫暖宜人，非常適合進行戶外探索與文化體驗。您可以選擇前往綠意盎然的東部，在花蓮太魯閣國家公園欣賞壯麗的峽谷景色，或是到訪宜蘭的傳統藝術中心感受濃厚的人文氣息。若喜歡慢活步調，台南的古蹟漫遊與地道小吃絕對能滿足您，9天假期足以讓您深度感受寶島的多元魅力與人情味。

2026年公眾假期請假攻略 在花蓮太魯閣國家公園可欣賞壯麗的峽谷景色（圖片來源：交通部觀光署）
在花蓮太魯閣國家公園可欣賞壯麗的峽谷景色（圖片來源：交通部觀光署）

2026年公眾假期請假攻略〡【端午節】請4日放9日

炎炎夏日將至，六月份的「請假攻略2026」焦點落在了傳統節日——端午節。2026年的端午節（6月19日）是星期五，這又是一個可以透過在節前請假，輕鬆串連起前後週末，打造出9天悠長假期的好機會！無論是想親身體驗各地的龍舟競渡盛事，還是品嚐地道美食，這個「香港公假」都為你提供了充裕的時間。

  • 公眾假期： 6月19日（星期五）
  • 建議請假日子： 6月15日（星期一）、6月16日（星期二）、6月17日（星期三）、6月18日（星期四）
  • 可放連假日子： 6月13日（星期六）至6月21日（星期日）（請4日放9日）

六月中旬，不妨考慮前往充滿多元文化魅力的馬來西亞。您可以選擇到東海岸的停泊島或熱浪島，享受清澈海水與細白沙灘，體驗浮潛或潛水樂趣，避開西馬部分地區可能出現的煙霞。若對城市探索感興趣，首都吉隆坡的雙子塔、獨立廣場，或是檳城的歷史古蹟與街頭藝術，都能讓您在9天行程中感受馬來西亞的獨特風情與美食。

2026年公眾假期請假攻略 KLCC - KUALA LUMPUR（圖片來源：馬來西亞觀光局）
KLCC – KUALA LUMPUR（圖片來源：馬來西亞觀光局）

2026年公眾假期請假攻略〡【香港特別行政區成立紀念日】請2日放5日

七月一日是香港特別行政區成立紀念日，這個「香港公假」在2026年是星期三，為一眾「打工仔假期」規劃者提供了一個「進可攻、退可守」的請假機會。只需在節前或節後請兩天假，便能輕鬆串連週末，獲得一個5天的小長假。這份「請假攻略2026」將助你把握這個夏日假期，計劃一趟精彩的東南亞海島遊或避暑之旅。

  • 公眾假期： 7月1日（星期三）
  • 建議請假日子（方案一）： 7月2日（星期四）及7月3日（星期五）
  • 可放連假日子（方案一）： 7月1日（星期三）至7月5日（星期日）（請2日放5日）
  • 建議請假日子（方案二）： 6月29日（星期一）及6月30日（星期二）
  • 可放連假日子（方案二）： 6月27日（星期六）至7月1日（星期三）（請2日放5日）

七月初的日本正式進入炎炎夏日，是投入各種熱鬧夏日祭典與欣賞璀璨花火大會的絕佳時節。您可以考慮前往京都參與歷史悠久的祇園祭，感受日本三大祭之一的盛大規模與獨特巡遊；或到東京隅田川等地欣賞令人目不暇給的煙火表演。若想避暑，北海道的富良野此時正值薰衣草盛開期，夢幻的紫色花海定能讓您心曠神怡，而沖繩則是享受陽光海灘與潛水樂趣的熱門選擇。

2026年公眾假期請假攻略 7月是日本煙火大會的季節（圖片來源：Ikidane Nippon）
7月是日本煙火大會的季節（圖片來源：Ikidane Nippon）

2026年公眾假期請假攻略〡【國慶日與中秋節翌日】請4日放9日

來到金秋送爽的九月下旬至十月初，2026年的「請假攻略2026」迎來了一個極具吸引力的長假組合——中秋節翌日與國慶日！雖然2026年的中秋節翌日（9月26日）是星期六，未能直接增加平日假期，但緊隨其後的國慶日（10月1日，星期四）為我們帶來了打造超級長假的機會。只需在國慶日前請幾天假，便能將週末與「香港公假」串連，享受長達9天的秋季黃金出遊檔期。

  • 公眾假期： 9月26日（中秋節翌日，星期六）、10月1日（國慶日，星期四）
  • 建議請假日子： 9月28日（星期一）、9月29日（星期二）、9月30日（星期三）、10月2日（星期五）
  • 可放連假日子： 9月26日（星期六）至10月4日（星期日）（請4日放9日）

九月底十月初是前往日本追逐紅葉前線的絕佳時機。您可以選擇北上至北海道的大雪山國立公園、層雲峽，或是東北地區如青森的奧入瀨溪流、秋田的角館等地，欣賞日本最早一批染上秋色的楓葉與櫸木，景色壯麗。此時天氣通常晴朗舒適，非常適合進行登山健行、享受露天溫泉，以及品嚐秋刀魚、松茸等時令海鮮和山珍野味，感受豐收的秋日氣息。

2026年公眾假期請假攻略 北海道的紅葉樹海也十分壯觀！（圖片來源：FB@情熱北海道）
北海道的紅葉樹海也十分壯觀！（圖片來源：FB@情熱北海道）

2026年公眾假期請假攻略〡【重陽節】請4日放9日

十月中下旬，秋高氣爽，正是登高遠足的好時節。「請假攻略2026」為你揭示如何利用重陽節這個「香港公假」，再次打造一個長達9天的悠閒假期。2026年的重陽節（10月18日）適逢星期日，因此重陽節翌日（10月19日，星期一）將訂為補假。只需在之後的四個工作日請假，便能享受一個完整的九天假期，非常適合安排郊外遠足或短線文化遊。

  • 公眾假期： 10月19日（重陽節翌日，星期一）
  • 建議請假日子： 10月20日（星期二）、10月21日（星期三）、10月22日（星期四）、10月23日（星期五）
  • 可放連假日子： 10月17日（星期六）至10月25日（星期日）（請4日放9日）

十月中下旬，日本本州大部分地區的紅葉已進入最佳觀賞期，是名副其實的賞楓黃金周。您可以選擇前往千年古都京都，在清水寺、嵐山、東福寺等著名景點欣賞古寺名剎與漫山紅葉交織而成的醉人畫卷；或到訪關東近郊的日光、箱根等地，在湖光山色中沉醉於層林盡染的秋色之中，同時品嚐栗子、柿子等秋季限定的時令美味，感受日本秋日的極致浪漫。

2026年公眾假期請假攻略 九月底十月初開始進入日本賞楓季節（圖片來源：清水寺）
九月底十月初開始進入日本賞楓季節（圖片來源：清水寺）

2026年公眾假期請假攻略〡【聖誕節】請4日放9日

臨近年尾，最令人期待的「請假攻略2026」壓軸大戲——聖誕節長假終於登場！2026年的聖誕節（12月25日）是星期五，而聖誕節後第一個周日（12月26日）則是星期六，這兩天均為「香港公假」。只需在聖誕節前請4天假，便能輕鬆組合出一個長達9天的夢幻假期，讓你盡情感受濃厚的聖誕氣氛，無論是遠赴歐洲感受傳統聖誕市集，還是到南半球體驗反季聖誕，都綽綽有餘！

  • 公眾假期： 12月25日（聖誕節，星期五）、12月26日（聖誕節後第一個周日，星期六）
  • 建議請假日子： 12月21日（星期一）、12月22日（星期二）、12月23日（星期三）、12 月 24 日(星期四)
  • 可放連假日子： 12月19日（星期六）至12月27日（星期日）（請4日放9日）
  • 精明小貼士：若想將假期延續至2027年元旦，可考慮請8日（12月21至24日【4日】及 12月28至31日【4日】），配合2027年元旦假期 (星期五)，有機會自製長達16日的超級長假！ (由2026年12月19日星期六至2027年1月3日星期日)

聖誕節期間，若想體驗最傳統的節日氣氛，遠赴歐洲的聖誕市集絕對是夢幻之選。您可以考慮前往德國的紐倫堡、德累斯頓，或是奧地利的維也納、薩爾斯堡，這些歷史悠久的市集充滿著溫馨的燈飾、傳統的木製攤檔。您可以一邊品嚐暖心的熱紅酒和香甜的薑餅，一邊挑選精美的手工藝品作為紀念，完全沉浸在濃厚的冬日節慶喜悅之中。

2026年公眾假期請假攻略 德國紐倫堡有最古老、歐洲最大的聖誕市集（圖片來源：FB@雄獅旅遊Lion Travel）
德國紐倫堡有最古老、歐洲最大的聖誕市集（圖片來源：FB@雄獅旅遊Lion Travel）

2026年公眾假期請假攻略〡打工仔請假貼士

掌握了全年的「請假攻略2026」以及精彩的「2026公眾假期」旅遊建議後，還有一些實用貼士和注意事項需要留意，確保你的旅程順利又愉快！

醒目貼士1：提早規劃是王道

想去心儀的地方旅行，尤其係農曆新年、復活節、聖誕傳統旺季，提早規劃絕對係慳錢同確保順利的不二法門。機票同酒店價格通常愈近出發日期愈貴，建議至少提前3至6個月開始格價同預訂，好多時都會有早鳥優惠。同時，早啲同上司同事夾定假期，亦可以避免臨急抱佛腳或者同人撞期的尷尬情況。

醒目貼士2：公司政策要睇真

計劃出遊前，花少少時間了解清楚自己公司的年假（Annual Leave）政策非常重要。例如，你今年仲有幾多日大假？公司有無規定年假要喺幾時之前放完（use it or lose it policy）？可唔可以將未放的假累積到下年（carry forward）？清晰了解公司的請假審批流程同所需時間，特別係長假期的申請，可以避免好多不必要的麻煩。

醒目貼士3：旅遊保險買個安心

無論你係計劃短線快閃定係長途旅行，購買一份全面的旅遊保險都係不可或缺的一環。一份好的旅遊保險可以保障你因行程取消、航班延誤、行李遺失，甚至係外遊期間不幸遇到意外或疾病所引致的損失。記住細閱保單條款，了解清楚保障範圍同索償程序，咁就可以玩得更放心啦！

希望以上這些「請假攻略2026」的貼士，能幫助各位香港打工仔更順利地規劃2026年的每一個精彩「香港公假」旅程，盡情享受辛勞工作後的悠長假期！
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在2026年，哪個公眾假期檔期最適合以最少休假換取最長假期？

【復活節及清明節】檔期無疑最具效益。因耶穌受難節、復活節星期一及清明節翌日日期相近，僱員僅需於3月30日、31日及4月1日、2日申請四天休假，便可自3月28日（星期六）起，享受長達十一日之假期，極利於規劃長途旅程。

若任職公司實行「法定假日」（勞工假）制度，此2026年請假攻略是否依然適用？

日本請假攻略主要基於「公眾假期」（俗稱銀行假）進行規劃。若 貴公司採行「法定假日」制度，您仍可參考本攻略中關於農曆新年、清明節、勞動節、佛誕、端午節、香港特別行政區成立紀念日、國慶日、重陽節及冬至或聖誕節（視乎公司具體安排）之假期資訊。然而，須注意2026年之法定假日並不包括耶穌受難節、耶穌受難節翌日及中秋節翌日（若非星期日），故涉及此等日期之休假組合需自行調整。

計劃於2026年前往日本旅行，應選擇哪些假期以觀賞櫻花或紅葉？

若計劃於2026年赴日觀賞櫻花，【復活節及清明節】期間（約四月初）實為黃金時段，此時日本本州多數地區正值櫻花盛開。至於觀賞紅葉，【國慶日與中秋節翌日】檔期（約九月底至十月初）可考慮前往北海道或東北地區欣賞初楓；而【重陽節】期間（約十月中下旬），則為日本本州多數地區紅葉「見頃」（最佳觀賞期）之時，京都、日光等地均為推薦之選。

圖片來源：Gotrip製圖、OS製圖、FB@Peach Aviation、權現堂公園、大阪城公園、易遊網、交通部觀光署、馬來西亞觀光局、Ikidane Nippon、FB@情熱北海道、清水寺、FB@雄獅旅遊Lion Travel資料或影片來源：香港政府一站通公眾假期列表

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