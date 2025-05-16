2026年公眾假期請假攻略｜香港紅日一覽 打工仔請2日放9日！
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2026年公眾假期請假攻略〡2026年香港法定紅日
政府已在憲報第2965號公告，公佈2026年的公眾假期，各位打工仔可以開始為下年的長短途旅行做好準備！
|日期
|星期
|假期名稱
|1月1日
|星期四
|一月一日
|2月17日
|星期二
|農曆年初一
|2月18日
|星期三
|農曆年初二
|2月19日
|星期四
|農曆年初三
|4月3日
|星期五
|耶穌受難節
|4月4日
|星期六
|耶穌受難節翌日
|4月6日
|星期一
|清明節翌日
|4月7日
|星期二
|復活節星期一翌日（補假）
|5月1日
|星期五
|勞動節
|5月25日
|星期一
|佛誕翌日（補假）
|6月19日
|星期五
|端午節
|7月1日
|星期三
|香港特別行政區成立紀念日
|9月26日
|星期六
|中秋節翌日
|10月1日
|星期四
|國慶日
|10月19日
|星期一
|重陽節翌日
|12月25日
|星期五
|聖誕節
|12月26日
|星期六
|聖誕節後第一個周日
註1：由於2026年清明節（4月5日）、佛誕（5月24日）及重陽節（10月18日）均適逢星期日，故其翌日將訂為補假。
2026年公眾假期請假攻略〡【元旦新年】請1日放4日
2026年的第一個「自製長假」機會，就在年頭的元旦！想以一個短途旅行或悠閒的本地遊來迎接新開始？2026年的一月一日是星期四，稍作安排即可輕鬆享受長週末。
- 公眾假期： 1月1日（星期四）
- 建議請假日子： 1月2日（星期五）
- 可放連假日子： 1月1日（星期四）至1月4日（星期日）（請1日放4日）
想趁元旦假期快閃日本體驗不一樣的新年？1月初的日本依然洋溢著濃厚的新年（お正月）氣氛。您可以親身體驗「初詣」（新年第一次到神社或寺廟參拜）的傳統，為新一年祈福；同時，各大百貨公司和商店也會推出滿載驚喜的「福袋」（ふくぶくろ），讓您盡情享受購物的樂趣。若鍾情於冬季運動，部分鄰近東京的滑雪勝地如輕井澤、湯澤等也已開放，讓您在銀白色的世界中迎接新開始。
2026年公眾假期請假攻略〡【農曆新年】請2日放9日
農曆新年，作為華人社會最重要的傳統節日，當然是「請假攻略2026」中不可錯過的黃金檔期！2026年的農曆新年公眾假期為2月17日（星期二）至2月19日（星期四），這三天的「香港公假」位於週中，配合精明請假，即可輕鬆自製一個長達9天的超級假期。
- 公眾假期： 2月17日（星期二）至2月19日（星期四）
- 建議請假日子： 2月16日（星期一）及2月20日（星期五）
- 可放連假日子： 2月14日（星期六）至2月22日（星期日）（請2日放9日）
農曆新年期間，不妨考慮前往日本感受獨特的初春氣息。二月中下旬的日本，雖然傳統新年已過，但大地已開始流露春意。您可以選擇到九州地區，如福岡、熊本等地，那裡天氣相對和暖，更有機會欣賞到早開的梅花或金黃的油菜花田。若依然留戀冬日景致，北海道的雪祭（如札幌雪祭）通常在二月上旬舉行，部分精彩的冰雕雪像或裝飾仍可能延續至中旬，出發前記得留意官方最新資訊。
2026年公眾假期請假攻略〡【復活節及清明節】請4日放11日
今年的「請假攻略2026」重點之一，就是如何巧妙利用這兩個相鄰的紅日，以最少的年假換取接近兩星期的悠長假期，無論是計劃歐洲長線遊，還是深度探索亞洲春日美景，都極為合適。2026年的耶穌受難節為4月3日（星期五），清明節翌日（補假）為4月6日（星期一），而復活節星期一翌日（補假）則為4月7日（星期二）。
- 公眾假期：4月3日（耶穌受難節，星期五）、4月4日（耶穌受難節翌日，星期六）、4月6日（清明節翌日（補假））、4月7日（復活節星期一翌日（補假））
- 建議請假日子： 3 月 30–31 日、4月1日（星期三）及4月2日（星期四）
- 可放連假日子： 3月28日（星期六）至4月7日（星期二）（請4日放11日）
四月初是親赴日本追尋櫻花前線的黃金時機。從東京的上野公園、目黑川，到古都京都的哲學之道、清水寺，再到大阪的大阪城公園、造幣局櫻花通道，本州大部分地區的櫻花都將燦爛盛開，讓您沉醉在如詩如畫的粉色花海之中。除了賞櫻，各地也會舉辦充滿地道風情的春日祭典，例如高山春祭等，讓您深入體驗日本的傳統文化魅力。建議提早預訂機票和住宿，並密切留意最新的櫻花開放預測。
2026年公眾假期請假攻略〡【勞動節】請4日放9日
2026年的勞動節在星期五，這意味著只需在之前的工作日請幾天假，便能與前後的週末組合成一個長達9天的愜意假期。這份「請假攻略2026」將教你如何善用這個機會，為自己安排一趟精彩的東南亞海島遊或城市探索之旅。
- 公眾假期： 5月1日（星期五）
- 建議請假日子： 4月27日（星期一）、4月28日（星期二）、4月29日（星期三）、4月30日（星期四）
- 可放連假日子： 4月25日（星期六）至5月3日（星期日）（請4日放9日）
五月初正值印尼峇里島的乾季開端，陽光充沛且雨量較少，是造訪這個度假天堂的絕佳時節。您可以利用這9天長假，深入探索烏布地區寧靜的稻田風光與獨特的藝術文化氛圍，或是在南部的庫塔、水明漾等著名海灘學習衝浪、享受日光浴，傍晚再到金巴蘭海灘品嚐新鮮的海鮮燒烤，徹底沉浸在悠閒寫意的海島生活之中。
2026年公眾假期請假攻略〡【佛誕】請4日放9日
2026年的佛誕（5月24日）適逢星期日，因此佛誕翌日（5月25日，星期一）將訂為「香港公假」。這同樣創造了一個只需在之後的工作日請幾天假，便能輕鬆獲得9天長假的機會，非常適合計劃一趟亞洲禪修靜心之旅或文化體驗。
- 公眾假期： 5月25日（佛誕翌日，星期一）
- 建議請假日子： 5月26日（星期二）、5月27日（星期三）、5月28日（星期四）、5月29日（星期五）
- 可放連假日子： 5月23日（星期六）至5月31日（星期日）（請4日放9日）
五月下旬的台灣天氣溫暖宜人，非常適合進行戶外探索與文化體驗。您可以選擇前往綠意盎然的東部，在花蓮太魯閣國家公園欣賞壯麗的峽谷景色，或是到訪宜蘭的傳統藝術中心感受濃厚的人文氣息。若喜歡慢活步調，台南的古蹟漫遊與地道小吃絕對能滿足您，9天假期足以讓您深度感受寶島的多元魅力與人情味。
2026年公眾假期請假攻略〡【端午節】請4日放9日
炎炎夏日將至，六月份的「請假攻略2026」焦點落在了傳統節日——端午節。2026年的端午節（6月19日）是星期五，這又是一個可以透過在節前請假，輕鬆串連起前後週末，打造出9天悠長假期的好機會！無論是想親身體驗各地的龍舟競渡盛事，還是品嚐地道美食，這個「香港公假」都為你提供了充裕的時間。
- 公眾假期： 6月19日（星期五）
- 建議請假日子： 6月15日（星期一）、6月16日（星期二）、6月17日（星期三）、6月18日（星期四）
- 可放連假日子： 6月13日（星期六）至6月21日（星期日）（請4日放9日）
六月中旬，不妨考慮前往充滿多元文化魅力的馬來西亞。您可以選擇到東海岸的停泊島或熱浪島，享受清澈海水與細白沙灘，體驗浮潛或潛水樂趣，避開西馬部分地區可能出現的煙霞。若對城市探索感興趣，首都吉隆坡的雙子塔、獨立廣場，或是檳城的歷史古蹟與街頭藝術，都能讓您在9天行程中感受馬來西亞的獨特風情與美食。
2026年公眾假期請假攻略〡【香港特別行政區成立紀念日】請2日放5日
七月一日是香港特別行政區成立紀念日，這個「香港公假」在2026年是星期三，為一眾「打工仔假期」規劃者提供了一個「進可攻、退可守」的請假機會。只需在節前或節後請兩天假，便能輕鬆串連週末，獲得一個5天的小長假。這份「請假攻略2026」將助你把握這個夏日假期，計劃一趟精彩的東南亞海島遊或避暑之旅。
- 公眾假期： 7月1日（星期三）
- 建議請假日子（方案一）： 7月2日（星期四）及7月3日（星期五）
- 可放連假日子（方案一）： 7月1日（星期三）至7月5日（星期日）（請2日放5日）
- 建議請假日子（方案二）： 6月29日（星期一）及6月30日（星期二）
- 可放連假日子（方案二）： 6月27日（星期六）至7月1日（星期三）（請2日放5日）
七月初的日本正式進入炎炎夏日，是投入各種熱鬧夏日祭典與欣賞璀璨花火大會的絕佳時節。您可以考慮前往京都參與歷史悠久的祇園祭，感受日本三大祭之一的盛大規模與獨特巡遊；或到東京隅田川等地欣賞令人目不暇給的煙火表演。若想避暑，北海道的富良野此時正值薰衣草盛開期，夢幻的紫色花海定能讓您心曠神怡，而沖繩則是享受陽光海灘與潛水樂趣的熱門選擇。
2026年公眾假期請假攻略〡【國慶日與中秋節翌日】請4日放9日
來到金秋送爽的九月下旬至十月初，2026年的「請假攻略2026」迎來了一個極具吸引力的長假組合——中秋節翌日與國慶日！雖然2026年的中秋節翌日（9月26日）是星期六，未能直接增加平日假期，但緊隨其後的國慶日（10月1日，星期四）為我們帶來了打造超級長假的機會。只需在國慶日前請幾天假，便能將週末與「香港公假」串連，享受長達9天的秋季黃金出遊檔期。
- 公眾假期： 9月26日（中秋節翌日，星期六）、10月1日（國慶日，星期四）
- 建議請假日子： 9月28日（星期一）、9月29日（星期二）、9月30日（星期三）、10月2日（星期五）
- 可放連假日子： 9月26日（星期六）至10月4日（星期日）（請4日放9日）
九月底十月初是前往日本追逐紅葉前線的絕佳時機。您可以選擇北上至北海道的大雪山國立公園、層雲峽，或是東北地區如青森的奧入瀨溪流、秋田的角館等地，欣賞日本最早一批染上秋色的楓葉與櫸木，景色壯麗。此時天氣通常晴朗舒適，非常適合進行登山健行、享受露天溫泉，以及品嚐秋刀魚、松茸等時令海鮮和山珍野味，感受豐收的秋日氣息。
2026年公眾假期請假攻略〡【重陽節】請4日放9日
十月中下旬，秋高氣爽，正是登高遠足的好時節。「請假攻略2026」為你揭示如何利用重陽節這個「香港公假」，再次打造一個長達9天的悠閒假期。2026年的重陽節（10月18日）適逢星期日，因此重陽節翌日（10月19日，星期一）將訂為補假。只需在之後的四個工作日請假，便能享受一個完整的九天假期，非常適合安排郊外遠足或短線文化遊。
- 公眾假期： 10月19日（重陽節翌日，星期一）
- 建議請假日子： 10月20日（星期二）、10月21日（星期三）、10月22日（星期四）、10月23日（星期五）
- 可放連假日子： 10月17日（星期六）至10月25日（星期日）（請4日放9日）
十月中下旬，日本本州大部分地區的紅葉已進入最佳觀賞期，是名副其實的賞楓黃金周。您可以選擇前往千年古都京都，在清水寺、嵐山、東福寺等著名景點欣賞古寺名剎與漫山紅葉交織而成的醉人畫卷；或到訪關東近郊的日光、箱根等地，在湖光山色中沉醉於層林盡染的秋色之中，同時品嚐栗子、柿子等秋季限定的時令美味，感受日本秋日的極致浪漫。
2026年公眾假期請假攻略〡【聖誕節】請4日放9日
臨近年尾，最令人期待的「請假攻略2026」壓軸大戲——聖誕節長假終於登場！2026年的聖誕節（12月25日）是星期五，而聖誕節後第一個周日（12月26日）則是星期六，這兩天均為「香港公假」。只需在聖誕節前請4天假，便能輕鬆組合出一個長達9天的夢幻假期，讓你盡情感受濃厚的聖誕氣氛，無論是遠赴歐洲感受傳統聖誕市集，還是到南半球體驗反季聖誕，都綽綽有餘！
- 公眾假期： 12月25日（聖誕節，星期五）、12月26日（聖誕節後第一個周日，星期六）
- 建議請假日子： 12月21日（星期一）、12月22日（星期二）、12月23日（星期三）、12 月 24 日(星期四)
- 可放連假日子： 12月19日（星期六）至12月27日（星期日）（請4日放9日）
- 精明小貼士：若想將假期延續至2027年元旦，可考慮請8日（12月21至24日【4日】及 12月28至31日【4日】），配合2027年元旦假期 (星期五)，有機會自製長達16日的超級長假！ (由2026年12月19日星期六至2027年1月3日星期日)
聖誕節期間，若想體驗最傳統的節日氣氛，遠赴歐洲的聖誕市集絕對是夢幻之選。您可以考慮前往德國的紐倫堡、德累斯頓，或是奧地利的維也納、薩爾斯堡，這些歷史悠久的市集充滿著溫馨的燈飾、傳統的木製攤檔。您可以一邊品嚐暖心的熱紅酒和香甜的薑餅，一邊挑選精美的手工藝品作為紀念，完全沉浸在濃厚的冬日節慶喜悅之中。
2026年公眾假期請假攻略〡打工仔請假貼士
掌握了全年的「請假攻略2026」以及精彩的「2026公眾假期」旅遊建議後，還有一些實用貼士和注意事項需要留意，確保你的旅程順利又愉快！
醒目貼士1：提早規劃是王道
想去心儀的地方旅行，尤其係農曆新年、復活節、聖誕傳統旺季，提早規劃絕對係慳錢同確保順利的不二法門。機票同酒店價格通常愈近出發日期愈貴，建議至少提前3至6個月開始格價同預訂，好多時都會有早鳥優惠。同時，早啲同上司同事夾定假期，亦可以避免臨急抱佛腳或者同人撞期的尷尬情況。
醒目貼士2：公司政策要睇真
計劃出遊前，花少少時間了解清楚自己公司的年假（Annual Leave）政策非常重要。例如，你今年仲有幾多日大假？公司有無規定年假要喺幾時之前放完（use it or lose it policy）？可唔可以將未放的假累積到下年（carry forward）？清晰了解公司的請假審批流程同所需時間，特別係長假期的申請，可以避免好多不必要的麻煩。
醒目貼士3：旅遊保險買個安心
無論你係計劃短線快閃定係長途旅行，購買一份全面的旅遊保險都係不可或缺的一環。一份好的旅遊保險可以保障你因行程取消、航班延誤、行李遺失，甚至係外遊期間不幸遇到意外或疾病所引致的損失。記住細閱保單條款，了解清楚保障範圍同索償程序，咁就可以玩得更放心啦！
希望以上這些「請假攻略2026」的貼士，能幫助各位香港打工仔更順利地規劃2026年的每一個精彩「香港公假」旅程，盡情享受辛勞工作後的悠長假期！
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在2026年，哪個公眾假期檔期最適合以最少休假換取最長假期？
【復活節及清明節】檔期無疑最具效益。因耶穌受難節、復活節星期一及清明節翌日日期相近，僱員僅需於3月30日、31日及4月1日、2日申請四天休假，便可自3月28日（星期六）起，享受長達十一日之假期，極利於規劃長途旅程。
若任職公司實行「法定假日」（勞工假）制度，此2026年請假攻略是否依然適用？
日本請假攻略主要基於「公眾假期」（俗稱銀行假）進行規劃。若 貴公司採行「法定假日」制度，您仍可參考本攻略中關於農曆新年、清明節、勞動節、佛誕、端午節、香港特別行政區成立紀念日、國慶日、重陽節及冬至或聖誕節（視乎公司具體安排）之假期資訊。然而，須注意2026年之法定假日並不包括耶穌受難節、耶穌受難節翌日及中秋節翌日（若非星期日），故涉及此等日期之休假組合需自行調整。
計劃於2026年前往日本旅行，應選擇哪些假期以觀賞櫻花或紅葉？
若計劃於2026年赴日觀賞櫻花，【復活節及清明節】期間（約四月初）實為黃金時段，此時日本本州多數地區正值櫻花盛開。至於觀賞紅葉，【國慶日與中秋節翌日】檔期（約九月底至十月初）可考慮前往北海道或東北地區欣賞初楓；而【重陽節】期間（約十月中下旬），則為日本本州多數地區紅葉「見頃」（最佳觀賞期）之時，京都、日光等地均為推薦之選。