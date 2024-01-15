8度海逸酒店自助餐優惠買一送一！$299歎海鮮主題任食生蠔/鱈場蟹腳/煎鵝肝
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8度海逸酒店自助餐將於1月11日中午12點在KKday上推出超值優惠，其中「海鮮狂歡饗宴自助晚餐」限時推出買1送1活動，每位只需$299起，即可盡情享用各式海鮮與肉類佳餚，如新鮮生蠔、鱈場蟹腳、燒羊扒等。而周末自助午餐也有買2送1的好康，同樣$299起，讓你擁有2.5小時的美食饗宴。優惠先到先得，記得標記時間，準時搶購喔！
8度海逸酒店自助餐優惠買一送一！$299歎生蠔＋鱈場蟹腳＋煎鵝肝＋脆皮燒腩肉！
- 優惠預訂日期：2024年1月11日12:00至1月17日23:59
- 用餐日期：2024年1月12日至2月29日
- 地址：土瓜灣九龍城道199號
1月海鮮狂歡饗宴自助晚餐（供應時間 18:00 – 21:00）
精選美食：生蠔、鱈場蟹腳、海蝦、海螺及青口、風乾火腿配蜜瓜、酸雜菜配燻蹄、麻香雞絲沙律伴海蜇、杞子花雕醉雞翼、和牛刺身、雜錦刺身、香蔥鮪魚軍艦、火炙三文魚壽司、火炙牛肉卷、煎鵝肝伴黑松 露汁、1月限定自選海鮮市場 (鮮青口、花甲、鮮魷魚、鮮海蝦、鮮東風螺、鮮鮑魚、鮮扇 貝及鮮蠔肉配四川麻辣湯或魚湯) 、即切燒牛肉、脆皮燒腩肉、燒羊扒、芝土焗蠔及蒜蓉 辣椒焗蠔、泰式香茅燒春雞、泰式咖喱大頭蝦、椒鹽軟殼蟹、紅酒燴牛尾、蒸小龍包、避風塘椒鹽荷蘭比目魚、蔥花蟹籽三文魚炒飯、黑椒花蜜牛仔骨、招牌芒果拿破崙、芒果布甸、芒果慕絲蛋糕、榴槤慕絲蛋糕、榴槤班戟、燕窩蛋白杏仁荼、Mövenpick雪糕
【KKday快閃限量搶–買一送一】海鮮狂歡饗宴自助晚餐（1月）連紅白酒任飲
- 星期一至四HK$598/2位，平均HK$299/位 （原價HK$1,196/2位）
- 星期五至日、公眾假期及前夕HK$688/2位，平均HK$344/位 （原價HK$1,376/位）
- 另收原價加一服務費
立即預訂
【KKday快閃限量搶–買一送一】海鮮狂歡饗宴自助晚餐（2月）連紅白酒任飲
- 星期一至四HK$618/2位，平均HK$309/位 （原價HK$1,236/2位）
- 星期五至日、公眾假期及前夕HK$718/2位，平均HK$359/位 （原價HK$1,436/位）
- 另收原價加一服務費
【KKday快閃限量搶–買二送一】海鮮狂歡饗宴自助晚餐（1月）連紅白酒任飲
- 星期一至四HK$1,197/3位，平均HK$399/位 （原價HK$1,794/3位）
- 星期五至日、公眾假期及前夕HK$1,376/3位，平均HK$459/位 （原價HK$2,064/3位）
- 另收原價加一服務費
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【KKday快閃限量搶–買二送一】海鮮狂歡饗宴自助晚餐（2月）連紅白酒任飲
- 星期一至四HK$1,236/3位，平均HK$412位 （原價HK$1,854/3位）
- 星期五至日、公眾假期及前夕HK$1,437/3位，平均HK$479/位 （原價HK$2,154/位）
- 另收原價加一服務費
假日自助午餐（供應時間 12:00 – 14:30）
精選美食：生蠔、海蝦、海螺及青口、蒜泥白 肉、泡椒紅洋蔥牛肉沙律、青檸青酒浸大蜆、蒜香拍青瓜伴海蜇、杞子花雕醉雞翼、日式雜錦刺身、海鮮火鍋、燒牛肉西冷、脆皮豬腩、燒羊扒 / 燒羊脾、意式香草烤春雞伴黑松 露汁、清蒸石班、香煎龍脷配白酒香草汁/ 香煎三文魚配香檳汁、脆香白鰆魚或椒鹽荷蘭比目魚、白酒煮藍青口、古法香橙骨、XO醬時菜炒蝦球、川辣炒雞球、蔥花蟹籽三文魚炒飯、招牌芒果拿破崙、芒果慕絲餅、牛油麵包布甸配雲喱嗱汁、芒果布甸、葡撻、HäagenDazs雪糕配鬆餅、Häagen-Dazs / Mövenpick雪糕
【KKday快閃限量搶–買二送一】假日自助午餐（1月）連紅白酒任飲
- 星期六、日、公眾假期及前夕HK$897/3 位，平均HK$299/位 （原價HK$1,344/3位)
- 另收原價加一服務費
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【KKday快閃限量搶–買二送一】假日自助午餐（2月）連紅白酒任飲
- 星期六、日、公眾假期及前夕HK$936/3位，平均HK$312/位 （原價HK$1,404/3位)
- 另收原價加一服務費
圖片來源：官方授權