8度海逸酒店自助餐優惠買一送一！$299歎海鮮主題任食生蠔/鱈場蟹腳/煎鵝肝

8度海逸酒店自助餐將於1月11日中午12點在KKday上推出超值優惠，其中「海鮮狂歡饗宴自助晚餐」限時推出買1送1活動，每位只需$299起，即可盡情享用各式海鮮與肉類佳餚，如新鮮生蠔、鱈場蟹腳、燒羊扒等。而周末自助午餐也有買2送1的好康，同樣$299起，讓你擁有2.5小時的美食饗宴。優惠先到先得，記得標記時間，準時搶購喔！