Bowtie優惠碼2023年10月｜最新折扣碼大放送！
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Bowtie 10月最新優惠/著數懶人包
|網購優惠詳情
|優惠碼 Promo Code
|有效期
|【首年保費5折】轉去BOWTIE 投保現在可享首年保費5折
|SWITCH2023
|有效期 31-10-2023
|【保費優惠】指定個人保險產品: Bowtie 危疾及人壽保首年1折、Bowtie 戰癌保、 Bowtie 觸木保、 Bowtie 自願醫保、Bowtie Pink首年4折保費 (投保人必須正持有1張或以上生效中的 Bowtie保單, 以享優惠)
|VIP23
|有效期 31-10-2023
|【首年6折】成功投保Bowtie 自願醫保險(標準計劃) / Bowtie 自願醫保險(靈活/升級計劃)，輸入優惠碼，首年保費 6 折 + 全面牙科服務
|CAOCT2023
|有效期 31-10-2023
|【首年保費6折】成功投保Bowtie Pink 自願醫保半私家/私家計劃/普通房 – 首年保費 6 折 + 全面牙科服務
|CAOCT2023
|有效期 31-10-2023
|【首年7折】成功投保Bowtie人壽保險, 輸入10月新優惠碼, 首年保費 7 折 + 全面牙科服務
|CAOCT2023
|有效期 31-10-2023
|【首年7折】成功投保Bowtie癌症醫療保險 , 輸入10月優惠碼 – 首年保費7折
|CAOCT2023
|有效期 31-10-2023
|【首年7折】Bowtie意外醫療保險 觸木保, 輸入10月Bowtie折扣碼，首年保費7折
|CAOCT2023
|有效期 31-10-2023
|【首年45折】成功投保Bowtie危疾保，輸入10月優惠碼，首年保費45折 + 全面牙科服務
|CAOCT2023
|有效期 31-10-2023
|【首年保費65折】自願醫保優惠碼:家庭優惠 – 首年保費65折, 每人額外賺$1000 BowtieCash 獎賞
|FAMILY35
|有效期 31-10-2023
*優惠折扣可能會隨著官方推廣活動有所調整，價格以官網顯示為準
邊度可以搵到其他著數/優惠網？
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圖片來源：Shutterstock