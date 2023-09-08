CLARINS優惠碼2023年9月｜最新折扣碼大放送！
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CLARINS 9月最新優惠/著數懶人包
|網購優惠詳情
|優惠碼 Promo Code
|有效期
|【送禮品】任何消費均可享雙倍Club CLARINS積分(至12/9)
透亮光感淡斑精華套裝 – 輸入優惠碼送2件禮品(至30/10)
購物折後 滿HK$1,280 – 享5件禮品
購物折後 滿HK$1,680 -享6件禮品
購物折後 滿HK$2,280 -送9件禮品
買滿$8000 – 可享Signature Facial 美妍護理 60分鐘
購物滿HK$5,000 – 送小王子限定版多元活膚修護精華水 + 精美化妝袋
購物滿HK$6,500 -送小王子限定版多元活膚修護精華水 200ml+ 精美化妝袋+ V輪廓按摩棒
熱賣美肌套裝9折
|BRIGHTPLUS
|有效期 30-09-2023
|【官網限定】購買至臻凝時面霜 50ml享4件至臻凝時系列禮品；購買至臻凝時精華 30ml享4件禮品；
|PRECIOUS1
|有效期 31-10-2023
|【6件禮品】CLARINS優惠代碼: 購買至臻凝時眼霜 15ml及至臻凝時面霜 50ml / 至臻凝時面霜(滋潤型) 享6件至臻凝時系列禮品
|PRECIOUS2
|有效期 31-10-2023
|【送8件禮品】購買至臻凝時精華 30ml及至臻凝時面霜 50ml / 至臻凝時面霜(滋潤型) – 享8件至臻凝時系列禮品 限量發售，售完即止
|PRECIOUS3
|有效期 31-10-2023
*優惠折扣可能會隨著官方推廣活動有所調整，價格以官網顯示為準
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圖片來源：Shutterstock