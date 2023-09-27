Google 25 歲生日 回顧25年來 Google 改變世界關鍵發展
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Google慶祝25歲生日！9月27日係Google 成立25周年，回顧過去25年的歷程，Google由搜索引擎變成人工智能和雲端計算領域，成就非凡。
Google的使命是使世界上的信息普遍可用和有用。Google認為，人工智能是我們一生中看到的最大技術轉變之一，有機會以更大的規模做有意義的事情。Google正在研究如何解決人工智能帶來的風險和複雜性，並幫助負責任地發展技術。Google的人工智能原則是解決這些風險和複雜性的關鍵。Google將繼續與專家和社區合作，以繼續學習和改進
1. 早在2005年，Google 已儲存超過80億的網頁，1億3千萬張圖片，以及超過1億的新聞組訊息 – 總計大概10億4千萬個項目。它也緩存了編入索引中的絕大多數網頁的內容。
2. Google的使命是組織世界上的信息並使其普遍可用和有用
3. 搜索引擎是Google最重要的產品之一，有助於億萬人們獲取答案
4. Google Cloud已成為全球最重要的企業之一
5. Google在人工智能方面的投資自2000年以來就已開始
6. Tensor Processing Units (TPUs) 提供了30倍至80倍的機器學習性能提升
7. Google的設計產品能夠幫助人們，這是一種特權和責任
8. AI將是我們一生中看到的最大技術轉變之一
9. Google已經開始利用AI在Google Workspace中進行生成
10. Google正在研究如何減少飛機的尾氣，這是對抗氣候變化的重要工具
11. Google正在研究如何幫助社區預測和準備自然災害
12. Google正在解決人工智能帶來的風險和複雜性
13. Google的發展和使用人工智能必須解決這些風險並幫助負責任地發展技術
14. Google的人工智能原則是我們如何解決人工智能帶來的風險和複雜性的關鍵
15. Google正在與專家和社區合作，以繼續學習和改進
Google 20 歲生日影片
重溫 Google 20 歲生日影片！
圖片來源：有關機構