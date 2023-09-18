HKTVMall優惠碼2023年9月｜最新折扣碼大放送！

HKTVMall優惠碼2023年9月｜最新折扣碼大放送！

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HKTVMall最新優惠碼｜HKTVMall每週都會有不同優惠同折扣。想知點樣最抵、最著數？東方新地為大家送上2023年9月HKTVMall最新優惠碼，幫大家慳盡每一分！

HKTVMall 9月最新優惠/著數懶人包

網購優惠詳情 優惠碼 Promo Code 有效期
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【送HK$60獎賞】HKTVMall折扣碼: 用中銀信用卡 滿$600 – 送HK$60獎賞 BOCARD60 有效期 30-09-2023
【減$60】HKTVMALL優惠碼:BOCPAY優惠 滿$600 – 減$60 60BOCPAY 有效期 30-09-2023
【減$60】HKTVmall x PAYME優惠 : APP / 網購買滿$600 – 減$60 60SPAYME 有效期 25-12-2023
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【減$80】HKTVMall買滿$800 – PAYME付款減$80 80SPAYME 有效期 25-12-2023
【95折】星期四 Citi HKTVmall信用卡購物日優惠 , 輸入優惠碼 – 全場95折 THUGET95 長期優惠
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【95折】HKTVMall 折扣碼: GOLD VIP會員優惠 星期三 滿$500 – 全場95折 (消費達至HK$ 20,000及購買超過6張訂單，即可成為GOLD VIP會員) GVIPDAY5 長期優惠
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*優惠折扣可能會隨著官方推廣活動有所調整，價格以官網顯示為準

邊度可以搵到其他著數/優惠網？

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惠康和百佳每個禮拜都會推出不同優惠與折扣，想知更多：惠康最新優惠 / 百佳最新優惠

圖片來源：Shutterstock

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