HKTVMall優惠碼2023年9月｜最新折扣碼大放送！
廣告
HKTVMall最新優惠碼｜HKTVMall每週都會有不同優惠同折扣。想知點樣最抵、最著數？東方新地為大家送上2023年9月HKTVMall最新優惠碼，幫大家慳盡每一分！
HKTVMall 9月最新優惠/著數懶人包
|網購優惠詳情
|優惠碼 Promo Code
|有效期
|【額外88折】HKTVMall 超突價: 精選美食佳餚 買滿$300 – 額外88折 街市新客買滿$250 – 減$50
|RUWJETSO
|有效期 18-09-2023
|【送HK$60獎賞】HKTVMall折扣碼: 用中銀信用卡 滿$600 – 送HK$60獎賞
|BOCARD60
|有效期 30-09-2023
|【減$60】HKTVMALL優惠碼:BOCPAY優惠 滿$600 – 減$60
|60BOCPAY
|有效期 30-09-2023
|【減$60】HKTVmall x PAYME優惠 : APP / 網購買滿$600 – 減$60
|60SPAYME
|有效期 25-12-2023
|【減$40】HKTVmall優惠碼: 買滿$400 – 減$40
|40SPAYME
|有效期 25-12-2023
|【減$80】HKTVMall買滿$800 – PAYME付款減$80
|80SPAYME
|有效期 25-12-2023
|【95折】星期四 Citi HKTVmall信用卡購物日優惠 , 輸入優惠碼 – 全場95折
|THUGET95
|長期優惠
|【$50優惠劵】2023 長者會會員優惠 – 迎新每件減$2門市購物折扣+ $50網購優惠劵 逢星期三長者會員日: 全場額外95折 日日玩遊戲賺每月最高$50 購物滿$350 – 免費送貨
|SENIOR95
|長期優惠
|【95折】HKTVMall 折扣碼: GOLD VIP會員優惠 星期三 滿$500 – 全場95折 (消費達至HK$ 20,000及購買超過6張訂單，即可成為GOLD VIP會員)
|GVIPDAY5
|長期優惠
|【5% OFF】星期五VIP專享滿$500 – 全場95折優惠 12個月內累積消費達至HK$3,000 + 購買超過3張訂 – 可成為VIP會員
|VIPDAY95
|長期優惠
*優惠折扣可能會隨著官方推廣活動有所調整，價格以官網顯示為準
邊度可以搵到其他著數/優惠網？
東方新地生活為大家搜羅了香港不同的優惠同生活小貼士：即看
圖片來源：Shutterstock