KKday優惠碼2023年9月｜最新折扣碼大放送！
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KKday最新優惠碼｜KKday每週都會有不同優惠同折扣。想知點樣最抵、最著數？東方新地為大家送上2023年9月KKday最新優惠碼，幫大家慳盡每一分！
KKday 9月最新優惠/著數懶人包
|網購優惠詳情
|優惠碼 Promo Code
|有效期
|【減高達$180】憑MasterCard預訂日本、韓國、台灣、新加坡旅遊產品 滿HK$750，可享HK$130折扣 日本韓國一日遊 / 多日遊 / 浸溫泉 / 追楓自由行優惠必備SIM卡優惠 – 高達34%折扣
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|長期優惠
|【高達$470折扣】憑 Mastercard 預訂泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、越南及印尼之水上活動、Spa 及一日遊旅遊產品 滿 HK$1,000 – 享 HK$180 折扣
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|【獨家發售】台灣超人氣樂團《八三夭2023顛倒世界》世界巡迴演唱會澳門站, 9月23 日暨澳門百老匯舞台舉行 8月31日 12:00 公開發售, 先買先得(KKday x Mastercard消費滿$900 – 減 $110)
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|【減HK$150】KKday 預訂精選澳門餐飲、酒店住宿、玩樂體驗，單一訂單滿HK$800，輸入折扣碼 – 減HK$150
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|【額外$100折扣】KKday 澳門Mega SALE優惠: 購買澳門旅遊商品 滿$800 – 額外$100折扣
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|有效期 31-10-2023
|【HK$200 折扣】KKday澳門旅遊優惠: 買澳門旅遊商品 滿 HK$1,300 – 可享 HK$200 折扣, 先用先得
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|有效期 31-10-2023
|【限時8折】KKday歐洲鐵路全境通行證優惠 : 在 33 個歐洲國家及地區內無限次搭乘列車, 可提前 3個月預訂, 11月17日前出發均可適用, 出發前確認即可 App新客首購減$15
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|有效期 11-09-2023
|【買一送一】於KKday 訂購馬來西亞 新山LEGOLAND主題公園門票 (亞洲第一座樂高樂園, 八大主題區超過40種遊樂設施), 輸入優惠碼 – 即可享買一送一優惠
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|有效期 01-11-2023
|【$464起】9月7日全面展開：DJ Pokémon x DJ 耿鬼首次登場「哈哈哈!萬聖節派對」齊齊起舞「萬聖驚魂夜」- $464起 日本環球影城門票一日券 – $464起 門票 & 環球特快入場券（快速通關 Express Pass）- $809起 KKday x Mastercard買滿$900 – 減$110
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|【買一送一】KKday 新濠影滙「影滙之星」8字摩天輪電子門票 – 買一送一 KKday 預訂精選澳門餐飲、酒店住宿、玩樂體驗，單一訂單滿HK$800，輸入折扣碼 – 減HK$150 (9月1日15:00 至 9月7日)
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|有效期 07-09-2023
|【低至5折】KKday優惠: 以HK$50/ HK$70 搶KKday台灣旅遊HK$100 現金券 KKday x Mastercard預訂海外旅遊產品滿HK$900可享HK$110折扣
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|【95折+送禮品卡】KKday優惠代碼: 購買巴黎迪士尼樂園 – 送春天百貨95折+送EUR50禮品卡 KKday x Mastercard優惠碼: 買滿$900即減HK$110
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|有效期 31-12-2023
|【低至65折】KKDay下午茶．自助餐連泳池通行證優惠 : 高達46%折扣KKday Staycation住宿優惠: 高達76%折扣(匯豐信用卡預訂本地吃喝玩樂 滿HK$1,000或以上 – 95折, 用完即止)
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|【低至57折】KKday月餅優惠2023 : 月餅、盆菜、餐飲活動 – 低至57折 KKday香港會員月餅優惠: 購買特色榴槤月餅 滿$700 – 享額外$50折扣優惠！
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|有效期 25-09-2023
|【高達55%折扣】每日12:00/ 15:00 / 21:00 搶飲食玩樂優惠 (Citi信用卡預訂 本地吃喝玩樂 滿HK$1,000或以上 – 95折)
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|【減HK$15】KKday優惠碼:APP新用戶消費 滿HK$90 – 減HK$15
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|【5折】KKday澳洲維多利亞州旅遊現金券 / 澳洲新南威爾士州旅遊現金券 首次APP訂購，輸入優惠碼即減$15
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|【低至27折】KKDAY多國星級酒店優惠: 旅行酒店住宿 – 低至27折 Citi信用卡預訂 日韓台及長線旅遊產品 滿HK$800或以上- 95折
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|【85折】包SIM 別針、卡套 SIM卡插入後將自動開通, 3-in-1 SIM 香港寄送服務
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|【限時優惠】時裝、美髮、生活家電等。新用戶APP訂購，輸入CODE 再減$15
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|【額外減HK$150】KKday快閃限時搶優惠: 2人入住豪華客房連早餐 (免費升級至豪華客房 – 園景) + 加送港澳快線（香港前往澳門）巴士車票2張 (總值HK$320)KKday優惠: 星期日至四 HK$1,490 / 2位 KKday優惠碼額外減HK$150，低至HK$1,340/晚 9月1日15:00 至 9月6日
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|有效期 06-09-2023
|【27折起】海外酒店住宿優惠 – 27折起 Mastercard預訂本地玩樂及海外旅遊產品滿HK$900可享HK$110折扣
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|【低至18折】KKday優惠碼: 香港酒店 Staycation優惠 – 低至18折 ! (先到先得) 訂購精選酒店/住宿/餐飲/套票 – 可享低至18折優惠 新客輸入優惠碼: APP 減$15
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|【買二送二】KKday自助餐優惠: 香港君悅酒店The Grill 露天池畔餐廳燒烤自助晚餐 – 低至買2送2 (KKday x 恒生信用卡預訂本地吃喝玩樂 滿HK$1,000或以上 – 95折)
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|有效期 30-09-2023
|【95折扣劵】Citi信用卡預訂 日韓台及長線旅遊產品 滿HK$800或以上- 95折扣劵
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|有效期 31-12-2023
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|【低至4折】購買精選人氣酒店自助餐，即享低至4折 (新用戶APP訂購，輸入優惠碼 – 再減$15)
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|【減HK$15】KKday優惠碼: 自助餐優惠 首次使用App，輸入優惠碼即減HK$15
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|長期優惠
|【95折】KKday x 恒生信用卡 預訂本地吃喝玩樂 滿HK$1,000或以上 – 95折 (最高HK$150折扣)
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|有效期 31-12-2023
|【95折】恒生信用卡 預訂日韓台及長線旅遊產品 滿HK$800或以上95折 (最高HK$100折扣)
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|有效期 31-12-2023
|【95折】匯豐信用卡優惠 預訂日韓台 / 長線旅遊產品 滿HK$800或以上 – 95折 (最高折扣金額HK$100) 用完即止
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|有效期 31-12-2023
|【95折】匯豐信用卡優惠: 預訂本地吃喝玩樂 滿HK$1,000或以上 – 95折 (最高折扣金額HK$150)
|23KKDHSBC150
|有效期 31-12-2023
|【95折】KKday x 中銀信用卡優惠: 預訂中日韓旅遊產品滿HK$800或以上 – 95折
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|有效期 31-12-2023
|【95折】KKday x 中銀信用卡優惠: 預訂本地吃喝玩樂 滿HK$1,000或以上 – 95折 (最高HK$150優惠)
|23KKDBOC150
|有效期 31-12-2023
|【$110折扣】憑Mastercard預訂本地玩樂及海外旅遊產品 滿HK$900 – 可享HK$110折扣
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|有效期 31-12-2023
|【HK$70折扣】KKday優惠代碼: 於KKday 憑Mastercard預訂租車、專車服務、機場接送及交通 滿HK$500 – 可享HK$70折扣
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|有效期 31-12-2023
|【減HK$280】於KKday 憑 Mastercard預訂泰國之水上活動、Spa 及一日遊旅遊產品滿 HK$1000 – 享 HK$280 折扣
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|有效期 30-09-2023
|【高達HK$180折扣】於KKday憑 Mastercard 預訂泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、越南及印尼之水上活動、Spa 及一日遊旅遊產品滿 HK$1000 – 享 HK$180 折扣
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|有效期 30-09-2023
|【HK$50折扣】KKday優惠碼: 於Kkday憑Mastercard 預訂Simcard 及 Wi-Fi 產品滿HK$100 – 享HK$50折扣
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|有效期 31-12-2023
|【95折】Citi信用卡預訂 日韓台及長線旅遊產品 滿HK$800或以上- 95折 (最高折扣金額HK$100)
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|有效期 31-12-2023
|【95折】Citi信用卡預訂 本地吃喝玩樂 滿HK$1,000或以上 – 95折 (最高折扣金額HK$150)
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|有效期 30-09-2023
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*優惠折扣可能會隨著官方推廣活動有所調整，價格以官網顯示為
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東方新地生活為大家搜羅了香港不同的優惠同生活小貼士：即看
圖片來源：Shutterstock