Klook優惠碼2023年9月｜最新折扣碼大放送！
廣告
Klook最新優惠碼｜Klook每週都會有不同優惠同折扣。想知點樣最抵、最著數？東方新地為大家送上2023年9月Klook最新優惠碼，幫大家慳盡每一分！
Klook 9月最新優惠/著數懶人包
|網購優惠詳情
|優惠碼 Promo Code
|有效期
|【JPAUTUMN50】京畿道指定產品減HK$30
|JPAUTUMN50
|長期優惠
|【低至72折】Klook台灣酒店優惠: 康橋商旅超值住宿優惠 – 低至72折 選購Stay+ 方案優惠: 贈送免費Uber/Uber Eats優惠券，高鐵五折等, Klook活動 PAYME付款可享HK$50折扣 9月4日至9月17日
|23PAYME50
|有效期 17-09-2023
|【低至65折】KLOOK察殿酒店Chairium Hotels & Residences優惠 – 限時低至65折選購Stay+ 方案: 送免費機場接送、SIM卡、或Wifi機9月4日至9月17日
|23PAYME50
|有效期 17-09-2023
|【低至88折】香港用戶訂購本地 / 海外酒店住宿、Staycation活動滿HK$2,000 享低至88折 PayMe購買Klook活動滿HK$500或以上可享HK$50折扣 KLOOK活動優惠碼
|23PAYME50
|長期優惠
|【減$50】KLOOK訂購日本景點及活動滿HK$500 – 減50
|JPAUTUMN50
|長期優惠
|【低至55折】Klook月餅套票優惠 – 低至55折, 多種星級人氣月餅! 買滿HK$500或以上享HK$30折扣
|MOONCAKE30OFF
|長期優惠
|【9折】Klook優惠碼 : 峇里島水上樂園 Waterbom 門票 – 9折
|MDYWBB10
|有效期 15-09-2023
|【9折】KLOOK活動推介優惠: 巴黎迪士尼樂園門票優惠 – 9折, 先買先得
|DISNEY30JOY
|有效期 30-09-2023
|【9折】KLOOK優惠碼: 京畿道指定產品優惠 滿HK$300 – 享9折
|GTOACTIVITY20
|有效期 31-10-2023
|【93折】Klook優惠代碼: 香港用戶訂購日本或韓國租車/機場接送/包車 滿HK$500 享93折 (上限$105)
|JPKRCAR7
|有效期 20-11-2023
|【低至45折】KLOOK 本月震撼特惠 – 熱門酒店低至45折 首次用App預訂可享95折
|BETTERONAPP
|長期優惠
|【低至HK$27/Hour】大部分酒店住宿已包括WiFi、日用品、房間清潔服務等，更可以享用酒店設施 【月租酒店】14 / 30天套票優惠 【日租酒店】3 / 6 / 9 / 12 小時彈性住宿, 低至每小時港幣$27 !
|BETTERONAPP
|長期優惠
|【最高減$75】寵物友善酒店來一場Petcation 手機 klook App 首單享95折 (用完即止)
|BETTERONAPP
|長期優惠
|【HK$50折扣】KLOOK 用PayMe購買香港海洋公園水上樂園門票 滿HK$500或以上可享HK$50折扣
|23PAYME50
|長期優惠
|【48折】48折玩勻5個香港熱門室內遊樂包括：Triangle Plus 親子歷險攀爬樂園、The Big Things Playground、香港 Verm City 室內抱石體驗 | Clip N Climb 樂園、2Gather兒童室內遊樂場、香港樂高探索中心
|BetterOnApp
|長期優惠
|【限時優惠】Klook折扣碼: 香港海洋公園全日暢玩優惠門票 + 鴻福堂 HK$50 電子禮劵 – $420 Klook 香港景點通行證: 包括香港海洋公園門票 及另外16個景點 – 14%折扣 (KLOOK x PayMe消費買滿HK$500 – 享$50折扣)
|23PAYME50
|長期優惠
|【83折】Klook 香港大富翁夢想世界入場門票 – 83折 + 送Pacific Coffee飲品券 APP首次購買, 輸入優惠碼 – 獲5%優惠
|BetterOnApp
|長期優惠
|【買1送1】Klook優惠碼: 5G LAB天際 100 門票優惠: 買一送一限時優惠
|BetterOnApp
|長期優惠
|【$590起】安信WeWa/ EarnMORE信用卡持卡簽賬滿HK$800 – HK$120折扣
|WEWA2023
|長期優惠
|【$130起】買門票送西樹泡芙HK$20電子現金劵1張 – $130 買門票+Pacific Coffee飲品券 – $135 App新客95折
|BetterOnApp
|長期優惠
|【買一送一】「海膽．鮑魚．燕窩」自助晚餐: 任食即開生蠔、冰鎮海鮮、香煎鴨肝 Klook App首購95折優惠
|BetterOnApp
|長期優惠
|【9% OFF】逢星期一至五歎雙人下午茶 (公眾假期除外) – 低至HK$598 APP新客用優惠碼 – 95折
|BetterOnApp
|長期優惠
|【限時優惠】KLOOK x World & World Elite Mastercard專屬優惠: 景點 & Klook通行證優惠 買滿$700 – 9折
|MCHKAAP
|長期優惠
|【9折】Klook x World & World Elite Mastercard 信用卡優惠: 主題公園 & 水上樂園 買滿$1170 – 9折, 先買先得
|MCHKTPWP
|長期優惠
|【限時9折】Klook旅遊交通優惠: 預訂指定交通工具 滿$940 – 可享9折 (上限為HKD 115)
|MCHKTPT
|長期優惠
|【手機版9折】VISA x Klook旅遊保險產品優惠 – 9折 (手機版鏈結)
|VISAHKIN
|有效期 30-11-2023
|【9折】KLOOK x VISA租車優惠 – 9折
|VISAHKCAR
|有效期 30-11-2023
|【9折】KLOOK X VISA優惠 – 9折導賞團
|VISAHKTOURS
|有效期 30-11-2023
*優惠折扣可能會隨著官方推廣活動有所調整，價格以官網顯示為準
邊度可以搵到其他著數/優惠網？
東方新地生活為大家搜羅了香港不同的優惠同生活小貼士：即看
圖片來源：Shutterstock