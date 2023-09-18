Lenovo 優惠碼2023年9月｜最新折扣碼大放送！
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Lenovo 9月最新優惠/著數懶人包
|網購優惠詳情
|優惠碼 Promo Code
|有效期
|【折上額外優惠】電腦低至$1,998起 電競電腦/Yoga電腦 – 低至6折 ThinkPad P系列/ThinkStation享高達7折加購ThinkVision P24/P27顯示器 AMD型號最高勁減$5000 / $1加購Microsoft365 消費滿$7,500: 送高達$200自選商戶購物禮券 ThinkPad自訂型號半價升級RAM 及SSD 輸入優惠碼再享額外折扣
|CS23S
|有效期 01-10-2023
|【高達$500折扣】Lenovo本週限定優惠碼: 最平電腦$1998起 必搶型號: ThinkPad X1 Carbon $13,998起加購優惠: 電腦配件及Microsoft365低至$1
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|長期優惠
|【至抵優惠】LenovoPRO商務新會員HK$ 19,000 – 送 ThinkVision C24-40 23.8″ 顯示器 / Lenovo Go USB-C 筆記型電腦行動電源 選購 5 部 PC或以上可獲更多免費配件 限時優惠: 買 10 送 1 新登記會員 – 高達$6,000迎新折扣 +Lenovo PB420 便攜式充電器 會員專享獨家優惠 – 低至8折 周邊設備: 低至 8 折 消費回贈5% 輸入優惠碼 – 額外折扣
|CS23S
|長期優惠
|【額外減$800】Lenovo限時優惠碼: 學界優惠: 額外再減$800Lenovo Education教育商店優惠: 快速送貨、免費會藉以及高達 85折的額外折扣以及會員專屬折扣
|EDUWELCOME
|長期優惠
|【減高達$5000】LenovoPRO 中小企客戶尊享優惠: Trade-in 舊電腦換新最多減$5,000 假設 Trade In的指定品牌電腦Trade In價值是HK$1000, 用作購買指定Legion Tower T7系列可享額外 HK$2000折扣, 共可扣減HK$3000
|23RT100
|長期優惠
|【高達$600折扣】單一正價貨品滿HK$5,000 – 可享HK$300折扣 單一正價貨品滿HK$10,000 – 可享HK$600折扣
|HSBC2023
|有效期 31-12-2023
*優惠折扣可能會隨著官方推廣活動有所調整，價格以官網顯示為準
邊度可以搵到其他著數/優惠網？
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圖片來源：Shutterstock