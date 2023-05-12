Monkey Café x TEA CHÂTEAU 首次聯乘攜手呈獻「望夏‧茶果清香」下午茶
Monkey Café x TEA CHÂTEAU 首次聯乘攜手呈獻「望夏‧茶果清香」下午茶
TEA CHÂTEAU 利用嶄新茶囊設計與 TeaMagTM 技術，將繁複的工藝轉化為歷久彌新的茶文化，重塑茶的無限可能！貫徹源自於茶，不止於茶嘅理念，讓你隨時隨地輕鬆享受各款經典茶、養生茶、花草茶與特色茶；打破固有茶格局。
精緻茶囊既方便又實用，除了沖茶飲用更可以以茶入饌，製作各款茶香美食。「望夏‧茶果清香」下午茶提供8款由餅廚匠心巧製的鹹甜美點，一系列精緻小巧的甜點均以宇治抹茶或士多啤梨入饌，充滿浪漫氣息！當中包括「櫻花茶韓國士多啤梨慕絲蛋糕」、「宇治抹茶芝士撻」、「宇治抹茶韓國士多啤梨馬德蓮蛋糕」及「韓國士多啤梨鬆餅配奶油忌廉」。特別推介「櫻花茶韓國士多啤梨慕絲蛋糕」和「宇治抹茶芝士撻」- 前者廚師特意趁著櫻花花期，以TEA CHÂTEAU的櫻花茶入饌，以最佳櫻花香味配搭著士多啤梨慕絲的甜美，鬆軟的海棉蛋糕內滿佈櫻花清甜，微酸的獨特口味，每一口都充斥著滿滿的幸福感；後者則採用TEA CHÂTEAU日本宇治抹茶和滑順的芝士入饌，外皮酥脆，內餡柔軟，入口濃郁，甘甜的宇治抹茶與誘人的芝士香味互相配合，兩者味道完美平衡，令人難以忘懷。
另一款必試之選是「韓國士多啤梨鬆餅配奶油忌廉」，傳統的鬆餅加入了新鮮的韓國士多啤梨，口感鬆軟，微甜微酸，再配以TEA CHÂTEAU宇治抹茶及士多啤梨醬分別打製而成的奶油忌廉，色彩繽紛，為客人帶來美食和美感的雙重享受。
至於鹹點亦不容錯過，4款鹹點當中包括「飛魚子海蝦蛋沙律多士」、「蒜香一口牛」、「韓國士多啤梨吞拿魚撻」及「宇治抹茶紫菜炸蝦卷」。當中重點推介「韓國士多啤梨吞拿魚撻」，口感酥脆，皮的酥與餡的滑相映成趣，搭配新鮮的韓國士多啤梨，酸甜適中，滿足味蕾上的驚艷；而「宇治抹茶紫菜炸蝦卷」亦是必食之選，廚師特意採用TEA CHÂTEAU日本宇治抹茶入饌，脆卷裹著嫩脆的炸蝦和鮮美的紫菜，搭配著帶有海苔，稻草，海藻獨特的香味的宇治抹茶醬汁，入口甘甜，口感鮮美！
「望夏‧茶果清香」下午茶配以精選咖啡或三款TEA CHÂTEAU品牌茶供客人自行選擇。三款皇牌養生及傳統茶包括「日本焙茶」、「宇治抹茶」及期間限定「櫻花茶」，讓您在品嚐美食的同時，更能深入體驗茶的文化和箇中精髓，悠享愜意的午後時光！
「望夏‧茶果清香」下午茶：
供應日期：2023年5月5日至8月31日
時間：15:00 – 17:30 (星期一至日)
價錢：HK$268/一位 | HK$468/兩位 (另收加一服務費)
地址：Monkey Café, 英皇駿景酒店地下，灣仔皇后大道東373號
訂座電話：2961 3340
關於Monkey Café
Monkey Café環境簡潔時尚，提供多款特式國際佳餚，包括豐富自助早餐、精美下午茶、午市晚市套餐、精緻蛋糕及甜品等。客人安坐在Monkey Café 可以放鬆身心，無論是商務飲宴或悠閒用餐，Monkey Café 都能給您享受舒適愜意的用餐體驗。
關於TEA CHÂTEAU
TEA CHÂTEAU 官茶坊透過茶囊這個嶄新形態，打破品茶定律。簡單一按，一杯兼顧茶香、茶味、品質與健康的一Shot好茶就出現眼前，讓每一個時刻都可以輕易享用好茶。TEA CHÂTEAU 採用上乘原片茶葉，再經由中西醫學專家調配而成。一系列養生及傳統茶，為你喚醒健康新日常！
關於英皇駿景酒店
英皇駿景酒店擁有299間設計時尚的客房，配合溫馨貼心的禮賓服務及新穎的酒店配套，讓你的入住體驗更與眾不同。酒店由土耳其享負盛名的 Autoban Studio 操刀設計，配合法國植物學家 Patrick Blanc 的綠色理念，以壯觀的垂直花園及無與倫比的現代室內設計，展現大自然與當代美學完美融合的和諧美感。