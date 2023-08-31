Moving超異能族｜全球韓劇現象，Do姐大力推薦！
除在外國引起絕大迴響外，其中香港界代表、有「煲劇女王」之稱的Do姐更於其電台節目與一眾拍檔亦大力激讚《Moving超異能族》！Do姐表示極度欣賞有「國民Oppa」之稱的趙寅成，多年來演出數量不多，但每一部皆為上佳之作！
今次於《Moving超異能族》出演擁有飛行能力的特工，有幾幕絕對能成為他演藝生涯的經典，其中最為心心眼的便是趙寅成於半空中監視著柳承龍的能力，最後出手相救，其於半空瀟灑持槍的姿勢完美吸引到Do姐的心，大力推薦！有口皆碑的《Ｍoving超異能族》持續不斷引起討論，現歸納數個劇情重點，與大家一同投入超能力世界。
超能力者殺入香港深水埗！廣東話對白份外親切 兩大型男趙寅成、柳承龍大吃港式餃子
第12集劇情講述被譽為「怪物特工組合」的金斗植 (趙寅成 飾)與張洙源 (柳承龍 飾)成為拍檔後開始到世界不同地方為國情院進行任務，其中一個任務更發生於香港！兩位型男完成任務後於舊式街邊餃子店買餃子進食，服務員一句「老細你嗌嘅餃子，趁熱！」令香港觀眾大感親切，而二人更於街邊食餃子，完全投入港式滋味！
此外，金斗植更為觀眾揭開張洙源超能力更多的秘密！擁有自癒能力的他原來只要有槍傷未及時好好處理便會造成疤痕，一解為何張洙源既然能自癒但身上會有子彈疤痕之謎，劇本細節做得非常出色！
《Moving超異能族》｜怪物特工能力非凡卻情路坎坷
趙寅成x韓孝周亡命之戀極催淚 柳承龍x郭善英純情愛戀極浪漫
兩大男主角張洙源及金斗植雖然被譽為最強的國情院特工，一直為國家處理不同任務，可惜其情路卻同樣非常坎坷！金斗植與李美賢(韓孝周 飾)的假任務真動情反成為國情院的重要把柄，利用李美賢箝制著金斗植迫使他進行危險任務，最終更成為南北韓的通緝犯，最後金斗植為了令李美賢能擺脫枷鎖更不惜於眾人面前用槍意圖射殺她，二人心底知道對方用意，但卻失去了能再次相見的機會。
另一方面，張洙源本來為黑道中人，被同伴背叛後失去方向，直至遇見咖啡廳小姐黃智熙 (郭善英 飾)才重拾人生。二人最終相愛更誕下張喜秀 (高允貞 飾)，但在一場車禍中没有任何超能力的黃智熙卻失去性命，究竟身為異能人的另一半，是否注定坎坷？
《Moving超異能族》傻氣天真組合
李正河x高允貞情竇初開觀眾大叫心動 身為超能力未來注定困難？
身為年輕版主角的金奉晳 (李正河 飾)與張喜秀於旌元中學相遇，在互相得知對方秘密後愈走愈近，形成一種非常曖昧的關係，不少網民更大叫心動，仿如自己回到中學時重拾初戀的感覺！可是身為異能人的他們，能否成功隱藏身份及異能好好生活，還是如他們父母一樣，前路注定坎坷？
《Moving超異能族》故事大綱
《Moving超異能族》故事時間由1990年代韓國開始，跨度長達30年。當時韓國國家安全規劃局成立了一支由超能力者組成的精銳秘密行動小組，肩負執行機密任務及保衛國家的使命。儘管秘密小隊完成一個個不可能任務，但整支秘密小組卻突然遭到解散，成員們分散至全國各地生活，超能力秘密團隊彷彿於世界上從未出現。
時過30年，命運安排一名未懂行走就能浮於空中的男孩，與一名於嚴重車禍中絲毫無損的女孩於學校相遇。本身因為異能而深感寂寞的二人，發現世上有更多像自己一般的異能人的同時，一名身份成謎的運輸司機開始於首爾各地殲滅異能人，兩位初相識的異能青少年從此跌進另一世界！