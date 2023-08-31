Moving超異能族｜全球韓劇現象，Do姐大力推薦！

原創韓劇《Moving超異能族》現正播放至最新12、13集，成功吸引全球各地粉絲，而美國IGN多媒體評論網站更刊登了一篇劇評形容該劇為「今年的《魷魚遊戲》」！全新超能力韓流席捲全球，《Moving超異能族》勢必能打破韓流天花板上限，成為最新韓國頂流劇集！