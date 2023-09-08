Trip.com優惠碼2023年9月｜最新折扣碼大放送！
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Trip.com最新優惠碼｜Trip.com每週都會有不同優惠同折扣。想知點樣最抵、最著數？東方新地為大家送上2023年9月Trip.com最新優惠碼，幫大家慳盡每一分！
Trip.com 9月最新優惠/著數懶人包
|網購優惠詳情
|優惠碼 Promo Code
|有效期
|【Weekly MEGA Sale主打優惠】 9月5日起每日 21:00: 快閃當地體驗開搶:
|MCSTAY
|長期優惠
|【5折起】最新日韓旅遊購物優惠劵/代金劵本地玩樂門票及餐飲: $88起 / 本地 Staycation:86折起
|MCSTAY
|長期優惠
|【20%折扣】亞運會將於9月底在中國杭州舉行, 預訂杭州酒店可享高達20%優惠
|MCSTAY
|有效期 30-09-2023
|【高達$200折扣】Trip.com消費劵至抵酒店PayMe優惠: 高達$200折扣 滿HK$250或以上 – 減HK$25滿HK$1,500或以上 – 減HK$120滿HK$3,000或以上 – 減HK$200
|PAYME
|有效期 31-12-2023
|【酒店減HK$80】Trip.com x Mastercard優惠碼 : 預訂酒店 滿HK$1,000 – 減HK$80, 每週名額150個, 每週五凌晨更新
|MCSTAY
|有效期 12-10-2023
|【HK$80】Trip.com優惠碼: 深圳6大靚景酒店優惠 – 減HK$120 (Trip.com x Mastercard預訂酒店優惠: 滿 HK$1,000 減 HK$80)
|MCSTAY
|長期優惠
|【低至半價】Last Minute 酒店優惠 (即日酒店 / 短暫住宿折扣優惠) – 即住酒店優惠高達50%折扣
|MCSTAY
|有效期 31-12-2023
|【高達$50折扣】PayMe x Trip.com機票優惠碼: 預訂國際航線機票 – 減高達$50滿HK$1,000或以上 – 減HK$25滿HK$2,000或以上 – 減HK$50
|PAYMEFLT
|有效期 31-12-2023
|【機票減HK$60】於Trip.com 用 mastercard預訂機票滿 HK$1,200 – 減 HK$60, 每週名額400個, 每週五凌晨更新!
|MCFLY
|有效期 12-10-2023
|【HK$155折扣】於Trip.com 使用 Mastercard World 或 Mastercard World Elite 購買機票，所有航班均可享 HK$155 優惠
|MCFLYHK
|長期優惠
|【新加坡航空啟航香港65週年】機票優惠: 新加坡、澳洲、印尼、馬來西亞、馬爾代夫及其他精彩目的地, 可享限時票價優惠 ! 一人淨機票來回經濟客艙 – 新加坡每人HK$1,140起 (mastercard預訂機票滿 HK$1,200 – 減 HK$60)
|MCFLY
|有效期 10-09-2023
|【低至9折】於Trip.com預訂阿聯酋航空航班 – 可享低至9折經濟客艙及商務客艙學生票價 阿聯酋航空 Skywards 會員更可在外遊時賺取 Skywards里數 ! MASTERCARD預訂機票滿 HK$1,200 減 HK$60
|MCFLY
|有效期 31-03-2024
|【減高達HK$50】使用Wechat Pay付款, 於Trip.com App預訂機票 : 訂單滿HK$1,000元或以上即減HK$25 ; 滿HK$2,000元或以上即減HK$50
|WECHATPAYFLT
|有效期 31-12-2023
|【92折】Trip.com新用戶於APP 預訂酒店, 輸入優惠代碼, 使用 ALIPAYHK 付款預訂 , 可立享8%優惠
|ALIPAYHK
|有效期 31-12-2023
|【95折】Trip.com x AlipayHK支付寶預訂酒店優惠 – 95折
|ALIPAYHK2023
|有效期 31-12-2023
|【減高達HK$50】使用Wechat Pay付款, 於Trip.com App預訂機票 : 訂單滿HK$1,000元或以上即減HK$25 ; 滿HK$2,000元或以上即減HK$50
|WECHATPAYFLT
|有效期 31-12-2023
|【減HK$80】Trip.com App預訂酒店滿HK$1,200或以上, 以WeChat Pay付款, 即減HK$80
|WECHATPAY80
|有效期 31-12-2023
|【減HK$35】使用Wechat Pay付款, 於Trip.com App預訂酒店滿HK$350或以上即減HK$35
|WECHATPAY35
|有效期 31-12-2023
|【減 HK$250】Trip.com App預訂酒店滿HK$3,000或以上, 使用Wechat Pay付款即減HK$250
|WECHATPAY2022
|有效期 31-12-2023
|【酒店6%優惠】Trip.com 香港官網 / 手機網頁版註冊成為會員, 下單時貼上trip.com獨家迎新優惠代碼 – 可享酒店94折
|2023HKNEWUSER6
|有效期 31-12-2023
|【8%優惠】Trip.com App 內註冊，註冊成為會員，下單時貼上優惠代碼 – 可享92折, 本券可預訂所有酒店及1次優惠
|2023HKINSTALL8
|有效期 31-12-2023
|【減HK$30】Trip.com x mastercard優惠: 預訂當地體驗滿 HK$500 – 減 HK$30 先用先得, 優惠名額將於每週五凌晨更新
|MCPLAY
|有效期 12-10-2023
|【機會難得】香港故宮文化博物館:卡地亞全新特別展覽「百樣玲瓏⸺卡地亞與女性」, 成人票HK$120, 小朋友免費入場 (萬事達卡預訂當地體驗滿 HK$500 減 HK$30)
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|長期優惠
|【優惠價】曼谷綠洲 / 芭堤雅綠洲 oasis 水療 SPA – 85折
|MCPLAY
|長期優惠
|【大放送】精選下午茶、自助餐優惠、綠色本地遊、18區好去處都應有盡有的香港好去處 ! (Mastercard預訂當地體驗滿 HK$500 減 HK$30)
|MCPLAY
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|【高鐵優惠】預訂高鐵每單享 50 Trip Coins 回贈 + 累積滿5單額外享 250 Trip Coins 回贈 Trip.com 提供3種預訂車票選項: 包括直接購票、預約車票及候補車票
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|長期優惠
|【限時獨家優惠】Trip.com 精選海外酒店優惠 – 低至85折 (Trip.com x Mastercard信用卡: 預訂酒店滿 HK$1,000 減 HK$80)
|MCSTAY
|長期優惠
|【酒店減HK$80】Trip.com x Mastercard優惠碼 : 預訂酒店 滿HK$1,000 – 減HK$80, 每週名額150個, 每週五凌晨更新
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|有效期 12-10-2023
|【減HK$30】Trip.com x mastercard優惠: 預訂當地體驗滿 HK$500 – 減 HK$30 先用先得, 優惠名額將於每週五凌晨更新
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|有效期 12-10-2023
|【機票減HK$60】於Trip.com 用 mastercard預訂機票滿 HK$1,200 – 減 HK$60, 每週名額400個, 每週五凌晨更新!
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|有效期 12-10-2023
*優惠折扣可能會隨著官方推廣活動有所調整，價格以官網顯示為準
邊度可以搵到其他著數/優惠網？
東方新地生活為大家搜羅了香港不同的優惠同生活小貼士：即看
圖片來源：Shutterstock