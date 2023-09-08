Trip.com優惠碼2023年9月｜最新折扣碼大放送！

Trip.com優惠碼2023年9月｜最新折扣碼大放送！

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Trip.com最新優惠碼｜Trip.com每週都會有不同優惠同折扣。想知點樣最抵、最著數？東方新地為大家送上2023年9月Trip.com最新優惠碼，幫大家慳盡每一分！

Trip.com 9月最新優惠/著數懶人包

網購優惠詳情 優惠碼 Promo Code 有效期
【Weekly MEGA Sale主打優惠】 9月5日起每日 21:00: 快閃當地體驗開搶:

  • Trip.com海洋公園Halloween獨家門票 – 只需HK$199
  • Haagen Dazs月餅$250起精選門票、體驗買一送一
  • Trip.com 4日SIM卡 WED搶勁減價 – HK$9
  • 9月5日起每日 21:00: 搶Mastercard卡機票減$149優惠碼
  • 【全新】機票＋酒店套票優惠 – 低至HK$249起
  • 高鐵/本地酒店/限時酒店/玩樂/美食優惠 (Trip.com x Mastercard信用卡: 預訂酒店滿 HK$1,000 減 HK$80)
 MCSTAY 長期優惠
【5折起】最新日韓旅遊購物優惠劵/代金劵本地玩樂門票及餐飲: $88起 / 本地 Staycation:86折起 MCSTAY 長期優惠
【20%折扣】亞運會將於9月底在中國杭州舉行, 預訂杭州酒店可享高達20%優惠 MCSTAY 有效期 30-09-2023
【高達$200折扣】Trip.com消費劵至抵酒店PayMe優惠: 高達$200折扣 滿HK$250或以上 – 減HK$25滿HK$1,500或以上 – 減HK$120滿HK$3,000或以上 – 減HK$200 PAYME 有效期 31-12-2023
【酒店減HK$80】Trip.com x Mastercard優惠碼 : 預訂酒店 滿HK$1,000 – 減HK$80, 每週名額150個, 每週五凌晨更新 MCSTAY 有效期 12-10-2023
【HK$80】Trip.com優惠碼: 深圳6大靚景酒店優惠 – 減HK$120 (Trip.com x Mastercard預訂酒店優惠: 滿 HK$1,000 減 HK$80) MCSTAY 長期優惠
【低至半價】Last Minute 酒店優惠 (即日酒店 / 短暫住宿折扣優惠) – 即住酒店優惠高達50%折扣 MCSTAY 有效期 31-12-2023
【高達$50折扣】PayMe x Trip.com機票優惠碼: 預訂國際航線機票 – 減高達$50滿HK$1,000或以上 – 減HK$25滿HK$2,000或以上 – 減HK$50 PAYMEFLT 有效期 31-12-2023
【機票減HK$60】於Trip.com 用 mastercard預訂機票滿 HK$1,200 – 減 HK$60, 每週名額400個, 每週五凌晨更新! MCFLY 有效期 12-10-2023
【HK$155折扣】於Trip.com 使用 Mastercard World 或 Mastercard World Elite 購買機票，所有航班均可享 HK$155 優惠 MCFLYHK 長期優惠
【新加坡航空啟航香港65週年】機票優惠: 新加坡、澳洲、印尼、馬來西亞、馬爾代夫及其他精彩目的地, 可享限時票價優惠 ! 一人淨機票來回經濟客艙 – 新加坡每人HK$1,140起 (mastercard預訂機票滿 HK$1,200 – 減 HK$60) MCFLY 有效期 10-09-2023
【低至9折】於Trip.com預訂阿聯酋航空航班 – 可享低至9折經濟客艙及商務客艙學生票價 阿聯酋航空 Skywards 會員更可在外遊時賺取 Skywards里數 ! MASTERCARD預訂機票滿 HK$1,200 減 HK$60 MCFLY 有效期 31-03-2024
【減高達HK$50】使用Wechat Pay付款, 於Trip.com App預訂機票 : 訂單滿HK$1,000元或以上即減HK$25 ; 滿HK$2,000元或以上即減HK$50 WECHATPAYFLT 有效期 31-12-2023
【92折】Trip.com新用戶於APP 預訂酒店, 輸入優惠代碼, 使用 ALIPAYHK 付款預訂 , 可立享8%優惠 ALIPAYHK 有效期 31-12-2023
【95折】Trip.com x AlipayHK支付寶預訂酒店優惠 – 95折 ALIPAYHK2023 有效期 31-12-2023
【減高達HK$50】使用Wechat Pay付款, 於Trip.com App預訂機票 : 訂單滿HK$1,000元或以上即減HK$25 ; 滿HK$2,000元或以上即減HK$50 WECHATPAYFLT 有效期 31-12-2023
【減HK$80】Trip.com App預訂酒店滿HK$1,200或以上, 以WeChat Pay付款, 即減HK$80 WECHATPAY80 有效期 31-12-2023
【減HK$35】使用Wechat Pay付款, 於Trip.com App預訂酒店滿HK$350或以上即減HK$35 WECHATPAY35 有效期 31-12-2023
【減 HK$250】Trip.com App預訂酒店滿HK$3,000或以上, 使用Wechat Pay付款即減HK$250 WECHATPAY2022 有效期 31-12-2023
【酒店6%優惠】Trip.com 香港官網 / 手機網頁版註冊成為會員, 下單時貼上trip.com獨家迎新優惠代碼 – 可享酒店94折 2023HKNEWUSER6 有效期 31-12-2023
【8%優惠】Trip.com App 內註冊，註冊成為會員，下單時貼上優惠代碼 – 可享92折, 本券可預訂所有酒店及1次優惠 2023HKINSTALL8 有效期 31-12-2023
【減HK$30】Trip.com x mastercard優惠: 預訂當地體驗滿 HK$500 – 減 HK$30 先用先得, 優惠名額將於每週五凌晨更新 MCPLAY 有效期 12-10-2023
【機會難得】香港故宮文化博物館:卡地亞全新特別展覽「百樣玲瓏⸺卡地亞與女性」, 成人票HK$120, 小朋友免費入場 (萬事達卡預訂當地體驗滿 HK$500 減 HK$30) MCPLAY 長期優惠
【優惠價】曼谷綠洲 / 芭堤雅綠洲 oasis 水療 SPA – 85折

  • THANN Sanctuary Spa – 低至93折
  • 曼谷/芭提雅羅摩衍那水上樂園 Ramayana Water Park Pattaya – $215
  • 布吉藍樹水上樂園門票 Blue Tree Phuket Water Park – $146
  • 華欣熱帶水上叢林世界 Vana Nava Water Jungle – 52%折
  • 布吉安達曼大水上樂園 Andamanda Phuket – 77折
  • (Mastercard卡預訂當地體驗滿 HK$500 減 HK$30)
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【大放送】精選下午茶、自助餐優惠、綠色本地遊、18區好去處都應有盡有的香港好去處 ! (Mastercard預訂當地體驗滿 HK$500 減 HK$30) MCPLAY 長期優惠
【高鐵優惠】預訂高鐵每單享 50 Trip Coins 回贈 + 累積滿5單額外享 250 Trip Coins 回贈 Trip.com 提供3種預訂車票選項: 包括直接購票、預約車票及候補車票 MCRIDE 長期優惠
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*優惠折扣可能會隨著官方推廣活動有所調整，價格以官網顯示為準

邊度可以搵到其他著數/優惠網？

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圖片來源：Shutterstock

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