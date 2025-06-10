USB風扇推介2025｜15款人氣風扇仔 如何選擇+3大常見問題 夏天降溫必備！
USB風扇推介2025目錄
USB風扇如何選擇？
- 便攜性 – 考慮風扇的攜帶方便程度，特別是對於女士們而言，手袋空間有限，選擇小巧輕便的款式至關重要。
- 風力大小 – 實際體驗風扇的風力，確保在最強和最弱模式下都能感到涼爽。
- 使用方式 – 風扇的設計多樣化，有從手持、免提；更有掛頸式、坐枱式、夾枱式等，根據個人喜好和需求選擇。
- 噪音大小 – 選擇噪音水平在45分貝或以下的風扇，尤其是在室內使用時，可以避免噪音干擾。
- 電源類型 – 風扇的電源選擇包括USB充電和電芯兩種，根據個人習慣選擇，推薦使用USB-C插口。
- 防誤觸功能 – 特別是對於有小孩的家庭，選擇帶有防誤觸功能的風扇，以提高安全性。
USB風扇15大推介
1. Rhythm 2024 全新 USB Silky Wind Handy Fan S 雙葉手提座枱兩用風扇
Rhythm 雙葉手提座枱兩用 USB 風扇 S 香港行貨 具4 段風速的雙葉風扇， 意想不到的特大風量對抗炎夏
價錢: $168
2.Rhythm Silky Wind Mobile 2
對於女生來說，風扇的輕巧度尤其重要。RHYTHM勾掛式雙葉手提風扇僅重約150克，比一部手機還要輕盈，隨身攜帶幾乎沒有負擔。這款風扇設計靈活，提供手持、頸掛及座枱三種使用方式，無論外出還是辦公室都非常實用。機身配有登山扣，可輕鬆掛在手袋或背包上，方便隨時取用。雙重扇葉設計是其最大賣點，後扇葉負責收集空氣，前扇葉則將氣流集中輸出，帶來強勁而集中的風力，無論在冷氣房還是戶外都能保持涼爽舒適。曾經在日本節目測試中獲得第5位。
價錢: $169
3. Jisulife FA53 超高速風炮
100級風力調節，滾輪控制，三相強勁摩打，像風筒般大風！渦輪增壓導風強力聚風寬廣出風。輕巧材質，LED顯示風力電量，動力電池強大推動，2-3小時充電，最長可達12小時續航。
價錢: $298
4. Francfranc FRAIS 手提風扇
一鍵輕鬆調節從弱到強模式+節奏風的5級風量。一款功能強大的類型，易於攜帶，讓你保持涼爽。支持 2 種電源：USB 電源和可充電電池。它也可以從隨附的專用充電座或計算機的 USB 端口充電。在房間內使用時，可配專用旋轉支架（另售），安裝在旋轉支架上時可自動旋轉 180 度。曾在日本節目的測試下，在手提風扇中獲得第2名！
價錢: $160
5. Spice of LifeSlide Cool Fan 冷卻器風扇2合1
日本品牌 SPICE of Life 最新推出，是附有散熱板的小巧手提風扇, 只需滑動即可以在「冷」和「涼爽」之間切換。
價錢: $228
6. Bruno BDE029-LA 手提式風扇
上型與手提兩用迷你風扇，一物兩用！USB充電簡單方便，更可用作2200mAh移動電源使用，可拆式電源設計，另有附收納袋以便儲存。
價錢: $158
7. Bruno BDE062 便攜三腳架風扇
便攜設計，適合室內或戶外活動 (如露營或野餐) 使用。可站立或懸掛起來使用，使用時更具彈性！4 段可調較風速/鋰電池以USB Type-C充電約 4 小時，能連續使用2-6個小時。隨意調較高度和出風方向，任何方位都照顧到/可拆除式腳架，加上機身輕巧，方便攜帶
價錢: $238
8.Bruno Portable Clip手提風扇
Bruno Portable Clip手提風扇曾在日本節目評測中榮登第一名，現時於香港亦有發售。這款風扇最大特色是配備夾子設計，無論放在桌面還是固定於嬰兒車上都非常方便，並支援180度上下調節角度，靈活度極高。為防止誤觸，電源開關特別設於風扇下方，手持時更安心。除此之外，風扇還內置兩段亮度的LED燈，既可作為梳妝照明，夜間亦能充當小夜燈，貼心設計深受用家歡迎。
價錢：$ 258
9. KiCA JETFan KC1 多功能手持渦輪扇
KiCA Jet Fan 2電動除塵器採用高性能無刷電機，轉速可達101000RPM。 體驗高達 20 m/s 的強大空氣推力，確保強勁風力！可以化身為：出街手持風扇、風筒形風扇用於吹髮、電腦或遊戲機等儀器急速降溫，清理keyword的細微位灰塵、BBQ催火，更可為橡皮艇充氣！
價錢: $199
10. Elecom Eclear Flow Flow FAN-U225 免提風扇
日本USB風扇「ECLEAR Flow」系列的充電方式免持風扇，備有套裝包括︰迷你風扇﹑毛巾﹑掛繩。
可用頸部掛帶，作免持使用，轉用背面手指環，則可作為手持風扇使用。充滿電後可使用約3~16.5小時。
價錢: $208
11. Gongtian F118 便攜式掛腰風扇
附升級內外金屬扣，可夾於不同部位，不用手持隨身攜帶溫和送風，方便工作！適合各種戶外活動或高溫執勤。
價錢: $128
12. TORRAS Omnifan Portable Mini Fan 座檯風扇
-迷你便攜外型手持掛頸兩用，雙核雙風扇 風速達 4.5m/s 5000Rpm。寧靜舒適 降躁至 25dB，可調節掛繩長度。
價錢: $298
13. Siroca 5 Ways USB 便攜風扇
被日本節目評測 No.3的便攜風扇；有5個用法：外出時，可當手提風扇隨身攜帶，工作時，可座枱平放在桌上。可配頸帶掛頸，亦配有附固定帶，能固定在嬰兒車上。更可用作水冷風扇，炎熱的夏天時，能把水加到設備上更清爽涼快！
價錢: $248
14. Momax Ultra Freeze 冰敷手持高速風扇 IF15
可高達每分鐘12,000轉的高速運轉，帶來強勁的風力，迅速帶來涼爽感受。另不設風檔，可根據需要自由調整風力大小，提供個人化的舒適風流。
價錢: $159
15. Yohome 雙葉強爽新風長續航坐掛扣多用迷你風扇
超強大風力輸出，可作手持、免提及座枱式使用。吹風角度支援120度大範圍，低噪音吹風，配備件登山扣及掛繩。
價錢: $199
USB風扇常見問題
1. 較靜音的USB風扇如何挑選？
風扇的運轉音量除了受摩打影響，扇葉的數量也有所影響。一般扇葉越多，運轉音量會越小。有些產品附有測試分貝數的標示，如果需要在安靜的環境中使用，可以考慮那些標榜靜音效果的產品。
2. USB風扇會不會爆炸？
大部分USB風扇都搭配可充電鋰電池，使用時應特別留意電池狀況；同時切勿讓電池接近熱源，例如避免在熱鍋附近放置手持風扇。若發現以下情況，應立即停止使用，避免爆炸風險：
- 電池發熱、膨脹或變形
- 無法充電、或使用時間變短
- 突然自行關機
3.USB風扇的風量會不會不夠大？
由於機體較小，USB風扇的風量確實不如傳統電風扇。然而，因為它們主要用於桌上或手持，通常不會面臨風量不足的問題。若希望風量更大，可以注意產品的扇葉設計和數量，或者先到實體店試用。
若希望以USB風扇改善環境溫度，需搭配其他類型的風扇，以根本解決對流不足的問題。可考慮省電且風量柔和的插電風扇，以及能加強空氣流動、協助冷氣運作的壁掛式電風扇和循環扇。
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