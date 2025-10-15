濕疹

哈佛醫學院發現濕疹致痕元兇之一原來是「它」？內附1招從根源紓緩濕疹痕癢

「一轉天氣，皮膚就開始發濕疹，每日都超痕！」「半夜三更R到醒，第二朝返工冇心機」濕疹幾乎是香港人皮膚的「日常」，不少人都認為濕疹等如皮膚「乾」，於是就不斷塗保濕膏，或者靠類固醇藥膏「頂住先」。結果皮膚一時好轉，轉頭又翻發，甚至皮膚愈塗愈薄，變得更加脆弱。到底怎樣才能打破這個無盡輪迴？濕疹痕癢的根源又是甚麼？哈佛醫學研究終於找到了答案！令濕疹止痕有着新突破！

哈佛醫學院研究：濕疹致痕元兇之一是金黃葡萄球菌

哈佛醫學院（Harvard Medical School）最新研究發現，導致濕疹皮膚不斷痕癢的元兇之一，正正是金黃葡萄球菌^！研究指出，幾乎每個長期受濕疹困擾的人，皮膚上都有這款細菌的蹤影，它們會釋放一種名為「蛋白酶V8」」的化學物質，直接刺激皮膚神經上的PAR1蛋白，引發癢感並傳遞至大腦，令人忍不住搔抓。

然而反覆抓癢容易進一步破壞本身已經脆弱的皮膚保護屏障，如同打開了一道門，讓更多金黃葡萄球菌入侵，導致炎症加劇，形成一個「越痕越抓，越抓越痕」的困局。

好消息是，研究團隊指出，只要能有效抑制皮膚上的金黃葡萄球菌，便能從根源上大大減輕濕疹。

紓緩濕疹有方法 從根源抑制金黃葡萄球菌

相信大家現在明白到，想打破濕疹痕癢的惡性循環，便要從抑制金黃葡萄球菌及強化皮膚屏障兩方面入手：

1）使用含天然益生元濕疹護膚產品

因為濕疹患者的皮膚充滿害菌，所以只要增加皮膚上的益菌就可以控制濕疹，修復皮膚屏障，減輕紅腫痕癢！因此，日常使用含天然益生元的濕疹護膚產品，有助平衡皮膚微生態，抑制惡菌生長，從根源減輕痕癢。

2）温和清潔與持續保濕從而強化皮膚屏障

濕疹肌膚非常脆弱，應選用温和、不含刺激成分的濕疹專用潔膚產品，並在沐浴後立即塗上濕疹專用的潤膚膏，鎖住水分，修復受損皮膚屏障，減少復發機會。

Mustela Stelatopia+ 有機認證特強止痕補脂膏：市面上唯一含天然益生元Bioecolia®的濕疹止痕膏

面對市面上琳瑯滿目的濕疹護理產品，究竟哪一款既溫和又含有益生元的產品？不用如此煩惱，法國品牌Mustela的Stelatopia+ 有機認證特強濕疹止痕補脂膏，便正正針對上述濕疹根源問題而設計，能從根源紓緩濕疹痕癢。

Mustela Stelatopia+ 有機認證特強止痕補脂膏，蘊含專利的天然益生元Bioecolia®，這款益生元的作用就像是為皮膚上的好菌提供養分，有助抑制濕疹皮膚的惡菌繁殖，包括防止引致痕癢的金黃葡萄球菌過度滋生，同時增加皮膚益菌幫助平衡表面的菌群，逐步打破越抓越痕的惡性循環，減輕濕疹症狀。

重點是它採用99%天然純素配方，並獲有機認證，不含類固醇與香料，成分溫和，成人（包括孕婦或敏感肌膚人士）都能安心使用。質地輕盈不黐笠，塗上皮膚後很快吸收，保濕力可以持續一整天，能即時舒緩濕疹皮膚又紅又痕的不適感。根據用家實證，95%用家止痕效果顯著，而且濕疹翻發的次數和嚴重程度都明顯減少，從此護理濕疹肌膚都變得簡單又安心，難怪Stelatopia+ 有機認證特強止痕補脂膏獲得超強口碑！

真實用家親身認證

Mustela官方網店： https://shorturl.at/LaN3U

更多真人實證：https://shorturl.at/NiaDe

^哈佛醫學研究報告，https://hms.harvard.edu/news/new-clues-head-scratching-mystery-itch

