哈佛醫學院發現濕疹致痕元兇之一原來是「它」？內附1招從根源紓緩濕疹痕癢

「一轉天氣，皮膚就開始發濕疹，每日都超痕！」「半夜三更R到醒，第二朝返工冇心機」濕疹幾乎是香港人皮膚的「日常」，不少人都認為濕疹等如皮膚「乾」，於是就不斷塗保濕膏，或者靠類固醇藥膏「頂住先」。結果皮膚一時好轉，轉頭又翻發，甚至皮膚愈塗愈薄，變得更加脆弱。到底怎樣才能打破這個無盡輪迴？濕疹痕癢的根源又是甚麼？哈佛醫學研究終於找到了答案！令濕疹止痕有着新突破！

