一文了解帶狀疱疹成因 提升免疫力減風險
衞生防護中心2020年的數據指出，逾97% 39歲以上的人士帶有水痘病毒。亦有數據顯示，大約每三人當中就有一人在一生中患上帶狀疱疹。患帶狀疱疹和嚴重併發症的風險會隨著年齡增加，尤其是免疫系統較弱，如長期病患者或正服用免疫系統抑制藥物的人士，患上的風險更高。大多數人士一生中只會患上一次帶狀疱疹，但亦有患者可以多次復發。
早期徵狀
患者最初在身體某部份皮膚可能會感到疼痛、瘙癢或刺痛，患處也可能變得敏感或灼熱。這些早期症狀可能發生在皮疹出現前48至72小時，皮疹出現之前亦可能會發燒。
常見病徵
帶狀疱疹皮疹可出現於身體任何部位，較常見於身體一側並呈單條條紋狀。如發生在免疫系統較弱的人士身上，皮疹可能更廣泛，看起來類似水痘皮疹，但這非常罕見。泛紅的皮疹通常由水泡組成，這些水泡會在七到十天內結痂。除了常見的皮疹外，帶狀疱疹患者還可能發燒、頭痛、發冷及胃部不適。
帶狀疱疹可致各類併發症 嚴重更有機會致命
帶狀疱疹後神經痛
帶狀疱疹最常見的併發症是帶狀疱疹後神經痛（Postherpetic neuralgia）的長期神經痛。它發生在帶狀疱疹皮疹所在的位置，在皮疹消失後維持一段時間，更可持續數月或數年，並可引起劇痛，影響日常生活。
大約10至18%的帶狀疱疹患者也會受帶狀疱疹後神經痛困擾。患上帶狀疱疹後神經痛的風險會隨著年齡的增長而增加，而且疼痛持續時間更長、更嚴重。
其他嚴重併發症
- 眼部附近的帶狀疱疹可影響眼睛並導致視力喪失。
- 耳部附近的帶狀疱疹可影響聽力。
- 帶狀疱疹皮疹受細菌感染。
- 免疫系統較弱人士較容易出現帶狀疱疹併發症。極少數情況下可導致肺炎、腦炎甚至死亡。
傳播
大家不會因靠近帶狀疱疹患者而感染帶狀疱疹。但假若你從未患過水痘或從未接種過水痘疫苗，有可能因直接接觸帶狀疱疹水泡的液體或吸入來自水泡的病毒顆粒，而從患者身上感染水痘，長遠增加患上帶狀疱疹的風險。
一旦發現患帶狀疱疹應保護自己及身邊人 盡早接受治療
請保護他人
覆蓋帶狀疱疹皮疹，並避免觸摸或搔抓皮疹，可降低將病毒傳播給他人的風險。亦應經常洗手及避免接觸從未感染水痘或從未接種過水痘疫苗的孕婦、嬰幼兒及免疫系統較弱的人士。帶狀疱疹患者在水泡出現之前及皮疹結痂後是無法傳播病毒。
治療
一旦發現自己可能患上帶狀疱疹，應該盡快求醫，醫生一般會視乎病人的臨床情況，考慮處方抗病毒治療，尤其在帶狀疱疹皮疹出現後72小時內開始治療最為有效。阿昔洛韋（Acyclovir）、伐昔洛韋（Valacyclovir）及泛昔洛韋（Famciclovir）都是一線抗病毒藥物，能縮短病情和降低嚴重程度。
預防
健康生活模式，保持良好的免疫力，有助減低患帶狀疱疹的機會。另外，美國疾病控制與預防中心建議50歲或以上人士、19歲或以上因疾病或治療而免疫系統較弱的成年人，應考慮接種兩劑重組帶狀疱疹疫苗，以預防患帶狀疱疹和相關併發症。
如懷疑自己患上帶狀疱疹，或對帶狀疱疹疫苗有疑問，請與家庭醫生聯絡。
專欄：浸醫與您
撰文：家庭醫學專科醫生方婷