一文了解帶狀疱疹成因　提升免疫力減風險 

帶狀疱疹（Herpes Zoster or Shingles），俗稱生蛇，是一種由病毒引起的疼痛皮疹疾病。引起帶狀疱疹的元兇與水痘屬同一種致病病毒，即帶狀疱疹病毒（Varicella-zoster virus）。一旦曾經感染水痘病毒，即出過水痘，病毒就會一直存留在體內的神經系統，並可能在多年後再度活躍，以帶狀疱疹的形式出現。

