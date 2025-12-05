帶狀皰疹｜網購開箱做錯1個動作 27歲女眼部生蛇險盲 拆解帶狀皰疹醫生教緊急處理法
拆包裹後捽眼染菌 27歲女眼部「生蛇」險盲
綜合內地傳媒報道，來自杭州的27歲陳女士向來熱衷網購，早前趁雙十一大肆購物。其後，她在拆開一堆包裹後因感到眼睛痕癢而隨手捽眼，未料數小時後其的左眼周圍開始發紅並有灼痛感。至同日晚上疼痛加劇，眼周皮膚甚至冒出一片小水皰。
陳女士大驚下立即求醫，醫生診斷事主已患上「眼部帶狀皰疹」。醫生解釋，這種疾病並非由快遞包裝上的病毒直接感染，而是因為她體內潛伏的「水痘-帶狀皰疹病毒」被激發。小時候感染的水痘病毒會長期潛伏在神經節內，當近期熬夜、勞累導致免疫力下降時，這些休眠的病毒就會被再次激活，並沿著神經纖維移動到皮膚表面，引發疼痛和簇集水皰。
拆包裹後捽眼可能成為關鍵的「引爆點」；包裹包裝在運輸過程中可能沾染細菌、灰塵等污染物，用髒手揉眼會帶來兩種風險：一是可能引起眼表的局部細菌感染或發炎；二是這種「外部刺激」會對本已下降的免疫系統增加額外負擔。兩者疊加，便大大提高了潛伏病毒被活化的風險。
感染後，陳女士出現了眼部痕癢、紅腫、劇痛，並出現成簇皰疹。醫生表示，若治療不及時，病毒可能入侵角膜、虹膜，導致角膜炎、視力下降，甚至形成角膜瘢痕，併發青光眼、虹膜睫狀體炎等嚴重問題，不僅恢復週期長，還可能對視力造成不可逆的損傷。
事實上，同類事件早前亦曾發生；湖北一名女子在拆包裹時「捽眼」，結果中午眼睛就開始癢、紅腫，去醫院確診為皰疹病毒感染。
年紀越大越易「生蛇」
帶狀皰疹俗稱「生蛇」，是最疼痛的皮膚病之一，潛伏期很長。專家指出，帶狀皰疹是中老年人最常見的感染性疾病之一，年齡是其最重要的危險因素，年齡越大越容易患病，病情也更嚴重。神經痛是帶狀皰疹的典型臨床表現之一，可能為鈍痛、抽搐痛或跳痛，常伴有燒灼感，多為陣發性，也可為持續性。
眼部帶狀皰疹嚴重可致失明
根據醫生解釋，陳女士患的眼部帶狀皰疹是帶狀皰疹的一種特殊臨床類型。抵抗力差是帶狀皰疹的常見誘因，這種病毒潛伏在體內，當身體抵抗力下降時，病毒就會被激活，從而引發帶狀皰疹。這種疾病會影響神經和皮膚，主要症狀包括眼部皮膚皰疹、疼痛、紅腫、搔癢等，也會出現同一部位的頭痛，可涉及眼結膜。
患者會先出現單側眼瞼的腫脹、眼充血，疼痛較為劇烈，若醫治不當可能會導致角膜炎、角膜潰瘍、結膜炎等，嚴重者會影響視力，甚至繼發腦炎甚至造成死亡。而且隨著病情的演變，許多患者會在皰疹乾燥、結痂後伴隨持續日久的併發症帶狀皰疹後神經痛。
醫生提醒拆包裹後務必洗手
醫生提醒，拆完快遞後一定要洗手。快遞外包裝由於運輸過程長，有許多髒污殘留，這些微生物可能通過手的接觸，導致感染發生。若出現感染症狀時，可先用抗病毒的藥物來包敷眼睛，疼痛明顯者可使用布洛芬、阿斯匹靈等消炎止痛，如果患者眼部帶狀皰疹症狀比較嚴重，應及時就醫，規範治療。
醫生還建議，患上眼部帶狀皰疹，應注意清淡飲食，避免食用辛辣、刺激的食物；注意眼部衛生，建議將毛巾、臉盆等物品分開使用，以免導致交叉感染；注意休息，確保充足的睡眠，避免熬夜、過度勞累導致免疫力下降，加重病情；由於眼部帶狀皰疹會引起眼睛疼痛，應避免用手揉搓眼睛，令細菌進入眼睛感染。