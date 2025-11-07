香港整形外科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽
香港整形外科醫生邊個好目錄
整形外科醫生的定義及職責
整形外科醫生的主要職責是處理身體各部位因創傷、先天缺陷、疾病或衰老所導致的形態與功能上的缺損，透過重建、修復或替換手術，改善病人的外觀與生活品質。此專科涵蓋範圍極廣，涉及皮膚、肌肉、骨骼及軟組織等複雜層面。
整形外科專科涵蓋多個精細領域，旨在應對不同身體部位的缺損與需求。以下列出主要的整形外科範疇及相關職責：
- 顯微外科及肢體重建：專門進行複雜的組織移植手術，例如將身體其他部位的皮瓣、肌肉或骨骼移植至受損區域，以修復嚴重創傷後的缺損，例如手部功能重建。
- 燒傷治療與皮膚移植：負責處理急性燒傷病人的急救及傷口護理，以及長期的疤痕修正和功能重建，使用皮膚移植技術來覆蓋大面積的皮膚缺損。
- 顱顏及先天性缺陷修復：針對先天性的面部或頭顱骨骼畸形進行修正，包括常見的唇顎裂修復、外耳廓或手指的畸形矯正等，以恢復正常形態和功能。
- 乳房重建：為癌症病人，特別是乳癌患者，進行乳房切除後的重建手術，使用假體或自體組織進行修復，幫助患者恢復身體形象。
- 美容外科（醫美）：主要目的為改善外觀，進行例如眼瞼成形術、鼻部整形、抽脂塑形、腹部拉皮等美容手術，這些手術通常針對非病理性需求。
若您需要進行複雜的重建手術或肢體功能恢復，建議尋求具備顯微外科經驗的整形外科醫生進行專業評估。
什麼情況下可以看整形外科醫生？
市民往往將整形外科服務與純粹的美容手術劃上等號，然而，此專科的核心價值在於功能與形態的重建修復。醫生建議，除了明顯的美容需求外，許多涉及身體功能或嚴重外觀受損的情況，都應盡快諮詢整形外科醫生的專業意見。
以下症狀或情況屬於整形外科醫生的常見診治範圍，應盡早求診：
- 身體因嚴重創傷或意外（例如交通意外）導致組織大面積缺損、或有難以癒合的傷口。
- 出現嚴重燒傷或燙傷，需要進行急救、清創及後續的皮膚移植重建。
- 有先天性缺陷，例如唇顎裂、多指/併指畸形、外耳畸形等需要功能和外觀矯正。
- 因腫瘤切除（如皮膚癌、乳癌）後遺留的大型組織缺損，需要進行複雜的重建手術。
- 身體有明顯的增生性疤痕（蟹足腫）或凹陷性疤痕，影響外觀及活動功能。
- 因體重驟降、年齡增長或產後導致皮膚鬆弛下垂，希望透過手術進行修復及塑形。
整形外科醫生的診症收費多少？公私營整形外科醫生收費比較
公營整形外科服務收費：
在公立醫院系統下，整形外科主要集中在提供重建和功能性修復，以及急症創傷處理。符合資格人士（香港居民）的專科門診首次診症收費為 HK$135，其後每次診症為 HK$80，每種處方藥物的價格為 HK$15。
私營整形外科服務收費：
私家整形外科醫生的會診診症費標準差距甚大，一般由 HK$800 至 HK$3,000 以上起跳，這費用僅涵蓋首次諮詢，並不包括任何檢查、藥物或進行實際的重建或美容手術的費用。針對複雜的整形手術，整體費用可能動輒數萬至數十萬港元。若選擇進行美容外科程序，由於並非醫療必需，通常不在醫療保險的保障範圍內。
香港整形外科醫生診所名單及公私營選擇指南
公營醫院整形外科服務
港島區
九龍區
新界區
|醫院名稱
|地址
|電話號碼
|服務時間 (周一至五)
|威爾斯親王醫院
|新界沙田銀城街 30-32 號
|3505 3301
|上午九時至下午一時；下午二時至下午五時
|雅麗氏何妙齡那打素醫院
|新界大埔全安路 11 號
|2689 2999
|上午九時至下午五時
|屯門醫院
|新界屯門青松觀路23號
|2468 5952
|上午九時至下午一時；下午二時至下午五時
私家醫院及診所名單
港島區
|醫院/診所名稱
|地址及電話
|整形外科醫生名單
|養和醫院
|地址：香港跑馬地山村道二號
電話：2572 0211
|
|香港港安醫院–司徒拔道
|地址：香港司徒拔道四十號
電話：3651 8808
|
|亞洲專科醫生 (中環)
|地址：香港中環皇后大道中29號華人行8字樓
電話：2521 6830
|
|謝翔診所
|地址：香港中環德輔道中20號德成大廈1502室 / 906室
電話：2521 8292
|
|應純原診所
|地址：香港中環畢打街1-3號中建大廈308室
電話：2868 2184
|
九龍區私家醫院及診所整形外科醫生名單
|醫院/診所名稱
|地址及電話
|整形外科醫生名單
|播道醫院
|地址：香港九龍亞皆老街222號
電話：2760 3420 (專科門診)
|
|鄒錫權診所
|地址：九龍尖沙咀堪富利士道4號堪富利廣場19 樓
電話：2739 9238
|
|整形及整容外科專科中心 (5樓)
|地址：九龍尖沙咀漢口道28號亞太中心5樓501-502室
電話：建議查詢亞太中心專科樓層總機
|
|何沛麟診所
|地址：九龍旺角彌敦道688號旺角中心1期706室
電話：2392 9368
|
新界區私家醫院整形外科醫生名單
|醫院名稱
|地址及電話
|整形外科醫生名單
|仁安醫院
|地址：新界沙田大圍富健街18號
電話：2608 3388
|
什麼是重建手術 (Reconstructive Surgery)？它和美容手術有何區別？
重建手術主要目的是修復因疾病、創傷（例如燒傷）或先天性缺陷造成的身體功能和外觀缺損，屬於醫療必需的範疇。而美容手術（Cosmetic Surgery）則是以改善正常身體結構的外觀為目的，通常是出於個人意願，而非醫療必需。
在香港，公立醫院有提供美容手術服務嗎？
公立醫院的整形外科醫生主要職責是處理緊急、功能性或必須的重建個案。純粹的美容手術（非醫學必須的）一般不納入公營醫院的服務範圍，如需進行，市民需要尋求私營醫療機構，並自行承擔較高的收費。
選擇整形外科服務時，應該優先考慮公立還是私營機構？
您的公私營選擇應取決於醫療需求。若為緊急創傷、燒傷或複雜的重建手術，公立醫院提供專業的急症服務及較低收費；若需求為非緊急的美容手術，或希望盡快獲得服務並選擇指定醫生，則應考慮私營醫院或專科中心。
如何確認一位醫生是否為註冊的整形外科專科醫生？
市民應透過香港醫務委員會的官方網站，查閱「專科名冊」，確認該醫生是否已正式註冊為「整形外科」專科醫生。這能保障手術的專業性與安全性，是選擇香港整形外科醫生邊個好時最關鍵的一步。