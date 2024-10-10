染髮致癌｜女子常染髮患膀胱癌 揭做錯1件事惹禍 2種顏色不宜染
台灣泌尿科醫生歸家豪在節目《健康2.0》指出，該60歲女子一向愛美，由20歲起經常染髮，40年來從未間斷，歸醫生估計她或因此導致膀胱癌。
歸醫生指，染髮劑通常為水溶性，能夠溶解於血液中，經過腎臟代謝後進入尿液，長期下來可能會影響膀胱的健康。他又稱，膀胱癌與其他癌症不同之處，在於很多癌症可峸岹驗血發現，但膀胱癌則較難被發現，當出現血尿才進行檢查，恐已太遲。
染髮做錯1件事 增膀胱癌風險
台灣家醫科醫生王健宇在節目中指出，膀胱癌的3大高危因素包括染髮、食物色素和環境荷爾蒙。他提醒在染髮時應避免讓染料接觸頭皮，因水溶性化學物質可能影響泌尿系統。此外，食物色素和環境荷爾蒙也是引發膀胱癌的風險因素，因此建議日常飲食以原型食物為主，減少色素攝取。同時，保持多喝水和多排尿的習慣，有助於降低膀胱癌的發病風險。
2種染髮顏色應避免
消委會曾檢測市面永久性染髮劑，發現6成染髮劑含致敏物質或重金屬，其中的對苯二胺（PPD）、間苯二胺（MPD）及甲苯-2,5-二胺（PTD）均屬皮膚致敏物（第一類），其中的MPD更含禁用可導致基因發生永久性突變物質。
台灣外科醫生江坤俊曾指出，染髮宜淺色，避開黑色及深褐色，因為深色的染劑一般含較多的對苯二胺（PPD），該物質被WHO列為三級致癌物，而且深色染劑重金屬含量通常較高。
6大染髮安全貼士
綜合消委會、陳俊宇醫生、江坤俊醫生的分享，以下是一些安全地使用染髮劑的建議：
1.避開易致敏成分
自行染髮時應注意染髮劑包裝上的成分，若已知自己對某些物質過敏，則應避免選擇含有相關成分的產品。而永久性染髮劑通常含有氨和過氧化氫等化學物質，有可能導致過敏反應並損害頭髮表層。另外，染髮前建議先進行皮膚敏感測試，以降低因染髮可能引起的健康風險。
現今染髮劑配方持續在修改，芳香胺比例降低，但有些便宜的染髮劑擔心仍是使用傳統模式低成本的配方，應盡量避免購買過於便宜的染髮劑。
2.頭皮有傷口不宜染髮
在一般情況下，高含菌量的染髮產品不一定會對身體造成不良影響，但如果在使用時頭皮有傷口或產品不慎濺入眼睛，則可能引發過敏反應甚至炎症。
如果皮膚有濕疹、頭皮癢或有破損，應避免進行染髮；蠶豆症患者應避免使用含有海娜成分的草本染髮粉，以免引發嚴重的溶血反應。
3.染髮前的3天內忌抓頭皮
染髮前10天內避免燙髮，因為燙髮過程中的蒸氣會使頭皮毛孔打開，隨後染髮可能會增加染髮劑的吸收機會。
為了防止染髮劑中的酚和芳香胺直接接觸頭皮，建議在染髮前的3天內，即使頭皮感到癢也應避免抓撓，否則可能會造成傷口，使染髮時化學物質更易被吸收。
4.有灼熱感即停
如感到痕癢或有灼熱感，應立即用清水沖洗並暫停使用。
5.染髮後洗頭及多飲水
染髮後徹底清潔頭皮，有助去除殘留化學物質、減少過敏風險等。
由於苯酚和芳香胺主要通過腎臟代謝，多喝水有助於加速這些化學物質的排出。染髮後的幾天內要多喝水
6.染髮宜相隔至少3個月
至於染髮頻率，則應控制在相隔至少3個月。