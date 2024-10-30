港男共用浴巾全家同患香港腳 醫生警告易傳染體癬3類人士高危

共用毛巾後果可以很嚴重？皮膚科專科醫生陳厚毅接受《日日健康》醫聊室訪問指出，曾有病人因為家中共用毛巾，以致全家感染香港腳，進而發展成灰甲。陳醫生提醒除避免共用毛巾外，也要留意一旦臉巾、浴巾出現以下兩大情況便不應再用，同時教大家3大清潔方法。

