港男共用浴巾全家同患香港腳 醫生警告易傳染體癬3類人士高危
共用毛巾後果可以很嚴重？皮膚科專科醫生陳厚毅接受《日日健康》醫聊室訪問指出，曾有病人因為家中共用毛巾，以致全家感染香港腳，進而發展成灰甲。陳醫生提醒除避免共用毛巾外，也要留意一旦臉巾、浴巾出現以下兩大情況便不應再用，同時教大家3大清潔方法。
1. 毛巾抹身抹臉，是否愈大力愈好？
其實毛巾抹身抹臉時並不是越大力越好。毛巾的主要功能是吸乾水分，因此只需輕輕按壓皮膚，溫柔地印乾即可。用力過大可能會對皮膚產生摩擦傷害，尤其是皮膚本身脆弱或有暗瘡、濕疹的情況下，更容易加劇病情，甚至引致細菌感染。因此，抹面抹身時應輕力進行，避免粗暴動作。
2.家人共用毛巾有沒有問題？
家庭成員之間切忌共用毛巾，主要原因容易導致細菌或真菌在成員間互相傳播，例如體癬或股癬的感染，建議每人使用獨立毛巾。
3. 可否分享一些共用毛巾的嚴重病例？
我曾遇到一位病人，因為皮膚痕癢來診，檢查後發現有灰甲的情況。追問之下得知，他家中有成員患有香港腳（足癬），由於家中浴室空間有限，全家人共用浴巾，導致感染擴散，不僅他本人，太太及其他家庭成員也先後染上香港腳，甚至進一步發展為灰甲。
4. 哪些人士要特別注意毛巾衛生？
所有人都應該注意毛巾衛生，但以下高危人士需要格外小心：
- 免疫力較差者：例如患有糖尿病或高血壓的人士
- 服用類固醇藥物或抗癌藥物者
- 幼童：皮膚較脆弱，容易受感染
5. 臉巾／浴巾應選擇哪種材質較好？
臉巾和浴巾建議選用純棉材質，因為其低敏感性及低摩擦性。另外，一些吸水性較強的新型毛巾也能減少使用時對皮膚的摩擦。
6. 臉巾／浴巾多久需要清洗一次？
建議每天都要清洗。因為毛巾濕水後容易滋生細菌和真菌，「有些人因為沒有時間而幾天才清洗一次，這樣的做法其實不太好，建議還是盡量頻繁清洗。」
7. 臉巾／浴巾發黃有異味，通常是什麼原因？
臉巾或浴巾出現異味通常是因為發霉的緣故。這表示毛巾已經長時間處於潮濕環境，需更換或清洗。
8. 臉巾／浴巾在哪些情況下不宜再使用？建議多久換新？
主要取決於使用頻率，但如果出現以下情況，應盡快更換：
- 表面變得粗糙：毛巾表面變得粗糙時容易擦傷皮膚。
- 有破損或毛頭鬆散：當毛巾有破損或大量毛頭時，清潔效果會大大降低，容易讓細菌滋生。
9. 清潔／保養毛巾的正確方法
- 保持乾燥和清潔：毛巾使用後應將其晾乾，避免長時間處於潮濕環境
- 高溫烘乾：每次洗完毛巾後建議使用高溫烘乾，有效殺滅潛在的細菌和真菌
- 定期高溫消毒：毛巾應至少每周用熱水清洗一次，以保持衛生