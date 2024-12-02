洗澡謬誤丨空腹/飽肚不宜洗澡？7大洗澡謬誤每日犯 沖身次序錯易中風

空腹或過飽洗澡原來會影響健康？放工後沖個熱水浴，恍如把整天的疲累也一掃而空，但這個每天都會做、看似簡單的事，原來用錯方法反而會影響血壓、導致消化不良，甚至造成不同健康影響，必須留意以下7大常見的洗澡謬誤。