消委會保濕面霜｜14款保濕面霜獲高評分 $130平款媲美$570英國名牌

【消委會保濕面霜/消委會/保濕面霜/保濕啫喱/測試/推薦/推介】天氣開始轉涼，皮膚也開始變得乾燥，還不快快保濕！消委會測試市面17款保濕面霜，除儀器量度其保濕效能外，也邀請用家試用產品，綜合結果發現有14款保濕面霜保濕效果良好，但價格懸殊，最平$130，最貴$570。