消委會保濕面霜｜14款保濕面霜獲高評分 $130平款媲美$570英國名牌

消委會保濕面霜｜14款保濕面霜獲高評分 $130平款媲美$570英國名牌

皮膚護理
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【消委會保濕面霜/消委會/保濕面霜/保濕啫喱/測試/推薦/推介】天氣開始轉涼，皮膚也開始變得乾燥，還不快快保濕！消委會測試市面17款保濕面霜，除儀器量度其保濕效能外，也邀請用家試用產品，綜合結果發現有14款保濕面霜保濕效果良好，但價格懸殊，最平$130，最貴$570。

消委會保濕面霜目錄

消委會保濕面霜｜17款高評分保濕面霜

消委會是次保濕面霜測試涵蓋17款保濕面霜，消委會邀請30位女士試用產品4星期，之後比較其皮膚水分含量有否明顯改善。結果發現，有14款產品保濕效果良好，總評獲得3.5星（5星為滿分）。

消委會保濕面霜｜保濕面霜3大保濕元素

消委會表示，良好的保濕面霜應該具備保濕劑、柔軟劑（emollients）和密封保濕劑（occlusive agents）等元素。在保濕方面，各有不同的作用。

保濕劑

  • 作用：幫助皮膚角質層從真皮層吸收水分
  • 例子：最常見的有多元醇如甘油、丙二醇（propylene glycol）、丁二醇（butylene glycol）和山梨糖醇（sorbitol）。其他例子還有尿素（urea）、玻尿酸（hyaluronic acid或sodium hyaluronate）、乳酸鈉（sodium lactate）等。

柔軟劑

  • 作用：填充皮膚細胞之間縫隙，撫平皮膚表面
  • 例子：較常的有角鯊烯（squalene）、乳木果油（jojoba oil）、植物油（vegetable oil）、石蠟（wax）等

密封保濕劑

  • 作用：在皮膚表面形成薄膜，減少水分經皮膚表面的流失。其缺點是令人覺得有油膩感覺。
  • 例子：最普遍的有礦脂（petrolatum）、礦物油（paraffinum liquidum/mineral oils）、矽化合物（silicone derivatives）、羊毛脂（lanolin）等。

消委會保濕面霜｜保濕乳霜VS保濕啫喱

是次檢測把產品劑型乳霜及啫喱兩大類型，究竟那種保濕效果更佳？消委會表示，是次檢測結果不足以說明兩者在保濕效能上的差異，但從結果上不難發現不少保濕啫喱的保濕效果良好，效能媲美保濕面霜。

消委會保濕面霜｜使用保濕乳霜的3大迷思

1.何時使用保濕面霜效果最佳？

消委會表明，每日洗面後是最理想的時間，因為趁着皮膚表面仍然濕潤，用毛巾輕力抹乾皮膚，隨即塗抹護膚品。每日一般護理皮膚2次應該足夠，但遇到皮膚特別乾燥的日子或位置，則可按需要多塗數次。

2.使用部分保濕面霜後有輕微刺痛感覺正常嗎？

消委會訪問過皮膚專科醫生陳厚毅，他表示，不少人在使用保濕護膚品初期有機會出現輕微的刺痛感覺，原因可能是外觀仍然完好的皮膚內，底層組織比較乾燥，或已有微細不明顯的損傷，故此會造成這種反應。如果有這種情況，應該持之以恆繼續使用護膚品，輕微刺痛感覺應該在數天內逐漸消退。反之如果痛楚加劇，出現皮膚灼熱，則可能是對該護膚品呈敏感反應，建議停用。

3.標榜「經皮膚科醫生測試或 認可」、「不堵塞毛孔」、「不 含parabens」等產品是否較可靠？

消委會表示，根據其過往測試曾發現即使護膚品標有「dermatologist-tested（經皮膚科醫 生測試或認可）」、「hypoallergenic（不 致敏）」仍可能含有可致敏成分。基於目前國際間未有就該些聲稱定下統一的定義，故此不建議大家憑這些聲稱作購買決定。至於聲稱「paraben free（不含對羥基苯甲酸酯）」的護膚品亦不代表產品不含其他防腐劑。而在是次檢驗中發現，部分含有較高比例的甘油和酒精，當這些成 分濃度較高時，產品未必需要用上很多防腐劑也可以有良好的防腐效能。消委會引述陳厚毅醫生提醒，即使護膚品標榜有關聲稱，亦不能保證該些產品不會刺激皮膚，不會引起過敏反應。

消委會保濕面霜｜14款評分高保濕面霜之選清單

產品名稱 售價 總評
EAU THERMALE Avène高效鎖水輕盈保濕霜 $225 3.5星
OLAY 長效保濕凝露 $130 3.5星
VICHY 溫泉礦物活水循環保濕水份乳霜 $250 3.5星
ESTÉE LAUDER 水漾活肌深層保濕霜 $570 3.5星
L’Oréal Paris 水清新3合1智慧保濕精華霜 $145 3.5星
NUXE 植物鮮奶乳霜 $198 3.5星
THE BODY SHOP 維他命E雪葩補濕面霜 $189 3.5星
法國葉露芝YVES ROCHER楓樹精華補濕系列24小時深層補濕腳啫喱 $165 3.5星
BIOTHERM 温泉水潤保濕凝膠 $385 3.5星
DR. WU 玻尿酸保濕水凝露 $290 3.5星
露得清Neutrogena 水活保濕凝露 $130 3.5星
lavera 有機抗敏保濕面霜 $149 3.5星
Dr. Hauschka Quince Day Cream $320 3.5星
CLINIQUE 升級特效潤膚露+ $170 3.5星

*資料取自消委會第481期《選擇》月刊，產品品質及售價或有變

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何時是保濕的最佳時機？

每日洗面後是最理想的時間。趁着皮膚表面仍然濕潤，用毛巾輕力抹乾皮膚，隨即塗抹護膚品便可。

每日該搽幾多次保濕霜？

一般而言，每日護理皮膚2次應該足夠。至於皮膚特別乾燥的日子或位置，則可以按需要多塗數次保濕霜。

聲稱具24小時保濕效能，實際效果真的如此持久？

消委會表示，以往有海外的試驗發現面霜的保濕效能並不能有效維持24小時。一天內一般人都會洗澡、洗臉等，不可只塗抹一次來維持，單憑這個聲稱作購買選擇並不實際。

圖片來源：網上圖片

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