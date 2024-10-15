消委會維他命C精華｜7款驗出限用香料致敏物 4款總評獲5星$101媲美$1580名牌
消委會維他命C精華｜4款總評獲5星滿分
消委會測試的 17 款樣本主要購自百貨公司、零售店及美容用品專門店，每件零售價由$101 至$1,580，每毫升或每克售價則介乎$3.4 至$52.7，相差逾 14倍，甚為懸殊。惟測試結果發現售價最高與最低的樣本均獲最高總評分（5 分），反映市場上平貴也有好選擇，包括以下4款獲得5星滿分總評：
消委會維他命C精華｜5星總評 「Target Pro by watsons」Boosting correct skin Complexion Vitamin C10 Concentrated serum
消委會維他命C精華｜5星總評 「The Ordinary」8% 維他命 C 2% 熊果苷面部精華
消委會維他命C精華｜5星總評 「ASDceuticals」Advanced C 10% Antioxidizing Serum
消委會維他命C精華｜5星總評 「SkinCeuticals」濃縮維他命C E FERULIC精華C E FERULIC
消委會維他命C精華｜1款沒檢出維他命C
是次測試檢測了各樣本的抗壞血酸含量，亦即維他命C濃度；至於其他維他命C衍生物的含量，基於現時未有相關方法去檢驗所有的維他命C衍生物，因此是次測試並沒有涵蓋這項目。另外，產品的護膚效果會因整體配方而異，為公平起見，與維他命C相關的評分是以維他命C濃度的測試結果與產品的標示值之間的差異為計算準則，並非就維他命C濃度作直接評分。
維他命C最為人熟悉的功效是抗氧化，正常的皮膚內含有一定濃度的維他命C，以促進皮膚膠原蛋白的產生，因此近年不少護膚品都以含維他命C為招徠。測試結果發現，17款樣本中有1款「MISSHA」Vita C緊緻提亮收毛孔美容液沒有檢測出維他命C，其餘所檢出的濃度則介乎 0.66%至 13%。12款有在產品包裝上標示所聲稱的維他命C濃度，由6%至 15.2%不等，惟當中10款的測試結果較標示濃度低 0.2%至 6%，但亦有1款比標示值高 1%。接近3成樣本（5款）未有在包裝上清楚標明其維他命濃度。
根據海外研究報告所指，介乎10%至20%濃度的維他命C較為穩定，同時容易穿透皮膚，繼而達至美白淡斑等效果。有5款樣本檢出的維他命 C 濃度介乎11%至13%，另有4款的濃度亦接近10%，屬理想範圍。然而，維他命C 濃度並非愈高愈好，普遍研究亦指出，若維他命C濃度超過20%，會增加對皮膚帶來刺激的機會。
消委會維他命C精華｜7 款檢出香料致敏物
今次所有樣本沒有檢出歐盟禁用香料致敏物質，惟超過4成（7款）樣本合共檢出7種歐盟限用的香料致敏物質，較普遍的香料致敏物質包括檸檬烯（5 款）及芳樟醇（4 款），其含量均超過歐盟《化妝品法規》應作出標示的上限（0.001%），惟只有3款樣本有在包裝上標示所有或部分相關成分。若對該等物質過敏或患濕疹的人士因不知情而過量接觸相關產品內的致敏物質，有機會導致不同皮膚症狀，如過敏性接觸性皮炎及出現紅疹等。
過酸或過鹼的產品同樣會刺激、甚至傷害皮膚。根據歐盟《化學物質和混合物分類、標示與包裝法規》中所定義，酸鹼值低於 2 或高於 11.5 的物質，均屬具腐蝕性，有機會對皮膚造成化學性燒傷。17 款樣本所量得的酸鹼值介乎2.7至6.4，全部屬安全範圍，當中 10 款樣本的酸鹼值為 3.5 或以下，有研究指較低酸鹼值（3.5 或以下）有助增加抗壞血酸的穩定性及產品的油溶性，更易被皮膚吸收。