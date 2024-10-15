消委會維他命C精華｜7款驗出限用香料致敏物 4款總評獲5星$101媲美$1580名牌

【消委會/維他命C精華液/美容液/護膚品/維他命C濃度/香料致敏物/測試/推介/推薦】消委會測試市面17款標示含維他命C（又稱抗壞血酸）的精華液或美容液護膚品，發現其中1款沒有驗出維他命C成分，並7款驗出歐盟限用的香料致敏物，但仍有4款獲得總評5星滿分，售價最低的只需$101。

