消委會妝前底霜｜15款妝前乳含EHMC或增乳癌風險 3款安全防曬妝前底霜最平$390 附完整名單

消委會從多個渠道購買37款妝前底霜作研究樣本，當中20款標榜具SPF15至 SPF50+的防曬效能，樣本售價由$108至$995不等。消委會檢視產品的成分資料，評估有否標示可能干擾內分泌的成分；20款聲稱具防曬功能樣本中，僅3款未標示含可能干擾內分泌成分；而根據丹麥消費者組織資料，有關成份有機會影響性荷爾蒙，甚至增加患上部分癌症風險。