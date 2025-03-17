消委會妝前底霜｜15款妝前乳含EHMC或增乳癌風險 3款安全防曬妝前底霜最平$390 附完整名單
消委會妝前底霜目錄
消委會指出，妝前乳霜(primers)又稱為隔離霜 (makeup base)，普遍建議用於已進行皮 膚護理的面部皮膚上，或者作為塗抹底妝 前的一個步驟。理論上主要作用為撫平皮膚表面，例如細紋和毛孔等位置，令後續的彩妝產品可以塗抹於相對平滑的表面上， 從而提升妝容的持久度。
消委會妝前底霜｜20個樣本聲稱具防曬功能 8成標示含可能干擾內分泌成分
消委會檢視各樣本標籤所列的成分列表；針對聲稱具防曬功能樣本，消委會主要檢視其成份聲稱中是否包括下列3種成份，其潛在影響主要如下：
1.甲氧基肉桂酸乙基己酯（EHMC）
消委會指根據歐盟SCCS一項意見書的類研究顯示，EHMC 可能是內分泌干擾物，可改變接觸相關物 質生物的正常功能。意見書強調，EHMC是一種內分泌活性物質，體外和體內的研究均顯示具有明確的雌激素活性，以及低抗雄性激素活性。
20款聲稱具防曬功能的樣本當中，有15款表示含有EHMC成份。
2.胡莫柳酯
胡莫柳酯(homosalate)亦是各地允許使用的防曬劑；歐盟SCCS指出，部分研究指這種成分可能具內分泌影響特性，但目前尚未下定論，認為相關防曬劑成分在化妝品中的使用濃度達最高10%，並不能視作為安全。
20款聲稱具防曬功能的樣本當中，有3款表示含有胡莫柳酯成份。
3.奥克立林
歐盟SCCS於2021年3月公布的意見書指出，儘管部分體內(in vivo)研究顯示奧克立林(octocrylene)可能具內分泌影響特性，但目前證據不足以下定論；然而消委會指過往有報道指出，這種防曬劑有引致接觸性過敏反應(contact sensitisation) 的個案，不過其可能引發過敏性接觸性皮膚炎(allergic contact dermatitis)的機會不大。
20款聲稱具防曬功能的樣本當中，有3款表示含有奥克立林；消委會提醒對酮洛芬曾出現過敏反應人士應當特別留神。
消委會妝前底霜｜干擾內分泌物質或增患癌風險
消委會引述丹麥消費者組織THINK Chemicals意見，指部分物質可能經由不同途徑影響荷爾蒙水平，以致影響性荷爾蒙(sex hormones)，例如削弱生殖能力、令新生嬰兒的生殖器出現異常、提前出現青春期，以及增加患上部分癌症的風險(例如乳癌和睪丸癌)。另可能影響甲狀腺荷爾蒙(thyroid hormones)，而相關荷爾蒙在人體內幫助控制多個功能，例如新陳代謝、成長和發展，甚至可能影響一般情緒。
就懷孕婦女而言，甲狀腺荷爾蒙的干擾，可能影響胎兒的智力，以及其成長發展；經由皮膚接觸有機會吸收到干擾內分泌的物質，甚至可能轉移至胎兒，故此懷孕婦女應當加倍小心。
消委會妝前底霜｜僅3個樣本未標示含相關成份
消委會指出，正常施用妝前底霜的情況下，產品有機會接觸到眼周及唇周等位置，除了經皮膚接觸，亦可能經由黏膜，甚至口服途徑攝入小量。整體而言，具防曬聲稱的20款樣本普遍同時兼具化學性和物理性防曬成分，僅3款的成份列表未有顯示添加相關成份，分別為：
GUERLAIN（賦活護膚妝前底霜）／$740
HOURGLASS（礦物質妝前乳 SPF15）／$670
MAC（LIGHTFUL C+光透養膚防曬底霜）／$390
香料致敏物質
香料致敏物質21款樣本說明含有香料(parfum/ fragrance)；16款則顯示含香料致敏物質；13款同時說明含有香料及香料致敏物質。有13個樣本的成分表中沒有香料和香料致敏物 質，較適合對香料容易過敏的人士選用。
消委會妝前底霜｜37個樣本標示成份一覽（具防曬聲稱樣本）
1.ADDICTION（水潤調色防曬底霜）／$265／可能干擾內分泌防曬成分：EHMC
2.BOBBI BROWN（蟲草抗氧修護精華底霜 SPF 25 PA++）／$510／可能干擾內分泌防曬成分：EHMC
3.Charlotte Tilbury（魔法面霜 SPF15 PA+）／$790／可能干擾內分泌防曬成分：胡莫柳酯、奥克立林
4.clé de peau（粧前乳霜（光采柔滑））／$500／可能干擾內分泌防曬成分：EHMC
5.ELIXIR（膠原提亮妝前防曬底霜）／$255／可能干擾內分泌防曬成分：EHMC、奥克立林
6.ESTĒE LAUDER（持久柔亮妝前乳霜 SPF 20 PA ++）／$440／可能干擾內分泌防曬成分：EHMC
7.GIORGIO ARMANI（亮肌防曬妝前底霜 SPF30 PA+++）／$590／可能干擾內分泌防曬成分：EHMC
8.GUERLAIN（賦活護膚妝前底霜）／$740／可能干擾內分泌防曬成分：無
9.HOURGLASS（礦物質妝前乳 SPF15）／$670／可能干擾內分泌防曬成分：無
10.ÍPSA（透光調色底霜 SPF25 PA++）／$260／可能干擾內分泌防曬成分：EHMC
11.JUNG SAEM MOOL（炫彩調色妝前底霜 SPF50+ PA+++）／$215／可能干擾內分泌防曬成分：EHMC
12.LANEIGE（防曬調色底霜 SPF28 PA++）／$285／可能干擾內分泌防曬成分：EHMC、胡莫柳酯
13.MAC（LIGHTFUL C+光透養膚防曬底霜）／$390／可能干擾內分泌防曬成分：無
14.NARS（原生光提亮妝前乳）／$400／可能干擾內分泌防曬成分：EHMC
15.Primavista（修護保濕精華底霜 SPF20 PA++）／$240／可能干擾內分泌防曬成分：EHMC
16.SHISEIDO（晶鑽環采珍珠光澤妝前乳霜 SPF30 PA++）／$520／可能干擾內分泌防曬成分：EHMC
17.shu uemura（unlimited 水潤隔離防曬底霜 SPF50+ PA+++）／$400／可能干擾內分泌防曬成分：胡莫柳酯、奥克立林
18.雪花秀（緻美無瑕粧前乳 SPF29 PA++）／$470／可能干擾內分泌防曬成分：EHMC
19.SUQQU（絕緻艷澤妝前乳 SPF 15•PA+）／$680／可能干擾內分泌防曬成分：EHMC
20.TOM FORD（SHADE AND ILLUMINATE SOFT RADIANCE PRIMER SPF 25 PA++）／$845／可能干擾內分泌防曬成分：EHMC
消委會妝前底霜｜37個樣本標示成份一覽（沒有防曬聲稱樣本）
21.benefit（毛孔細緻霜）／$135／香料致敏物質：有
22.BOBBI BROWN（維他命營養底霜）／$610／香料致敏物質：有
23.CHANEL（一號紅山茶花亮肌底霜）／$575／香料致敏物質：無
24.Charlotte Tilbury（WONDERGLOW INSTANT SOFT FOCUS BEAUTY GLOW PRIMER）／$450／香料致敏物質：有
25.DIOR（恆久貼肌柔霧底霜）／$530／香料致敏物質：無
26.FENTY BEAUTY BY RIHANNA（濾鏡大師瞬間無瑕妝前乳）／$328／香料致敏物質：有
27.GIORGIO ARMANI（隱逸美肌妝前底霜）／$595／香料致敏物質：無
28.LA MER（完美柔膚修護底霜）／$995／香料致敏物質：有
29.LAURA MERCIER（極緻潤澤養膚底霜）／$370／香料致敏物質：無
30.MAKE UP FOR EVER（STEP1 持久保濕底霜）／$400／香料致敏物質：無
31.PRADA（REFINE柔霧修護妝前底霜）／$585／香料致敏物質：有
32.Rare Beauty（Always an Optimist Illuminating Primer）／$250／香料致敏物質：無
33.露華濃（持久貼服控油底霜）／$108／香料致敏物質：無
34.smashbox（THE ORIGINAL PHOTO FINISH PRIMER）／$330／香料致敏物質：無
35.TATCHA（輕盈無油妝前乳霜）／$470／香料致敏物質：有
36.The history of Whoo（天氣丹）／$610／香料致敏物質：有
37.YSL（美顏絕密絲緞補濕底霜）$570／香料致敏物質：有
*資料源自消委會第581期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更
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妝前底霜可以替代面霜或乳液？
不少品牌標榜其品牌的妝前底霜既保濕，又有修護作用，部分更標榜其蘊含的護膚成分佔若干百分比，或者重點宣傳其所含的珍貴成分(如珍珠、24K純金、鑽石)。不過，本會必須提醒，妝前底霜屬於彩妝用品，即使添加了護膚成分，仍不能取代護膚品的功效。此外，妝前底霜所提供的美妝效果有機會源自光學調整帶來即時的作用，效果均屬短暫，並不是真正改善膚質和皮膚狀況，故此，消費者仍不能省卻日常的護膚步驟。
應否棄用具防曬功能的產品？
儘管部分化學防曬劑或有干擾內分泌的疑慮，不過並不建議消費者棄用防曬產品。消委會提醒塗搽防曬用品以抵禦紫外線的傷害，是重要的防曬措施。消費者在選擇防曬產品時，建議選用以物理性防曬劑為主(例如氧化鋅或二氧化鈦) 的產品。要作有效的防曬保護，只是在出門前使用具防曬功效的妝前底霜或未必足夠提供全日的保護，應適時補塗防曬產品，以及避免長時間曝曬。