潔面點揀好 2026｜成分比較功效與常見陷阱 買前必睇包裝 3 個位
潔面點揀好 2026目錄
「性價比」在於「潔淨而不傷膚」。一支好的潔面產品，應該讓你在不引起致敏的情況下有效清潔，懂得看清標籤上的成分，避開化學伏位，才是真正的精明消費。
三大潔面門派：物理、化學 vs 2026 新寵「酵素」
首先要認清你的肌膚狀態，根據肌膚耐受度決定你應該買哪一種：
- 利用酸類成分溶解角質間的連結，溫和地溶化舊皮。
- 成分拆解：
- BHA（水楊酸）： 脂溶性。針對黑頭、暗瘡，能深入毛孔疏通油脂。
- AHA（果酸）： 水溶性。針對暗沉，代謝表面死皮，增加保濕度。
- PHA（葡萄糖酸）： 敏感肌救星。分子較大，滲透慢且溫和，具備抗氧化與補水效果。
3. 2026 醫美級新寵：仿生酶（Enzyme）去角質
-
1. 健康及粗糙肌首選：物理去角質
- 利用圓滑的微粒（如荷荷巴酯 Jojoba Esters、天然纖維素 Cellulose）物理性帶走死皮。
- 買前法則： 觀察產品名稱是否有「Scrub」或「Exfoliant Paste」，質地帶顆粒感。
- 2026 趨勢： 現代產品已逐漸淘汰粗糙的塑膠微珠，改用天然且圓滑的成分以減少微小撕裂傷（Micro-tears）。
- 注意： 發炎暗瘡肌、薄皮及敏感肌應避開。
2. 油性及問題肌首選：化學去角質
2026年的護膚重點從「強效去皮」轉向「皮膚長壽（Skin Longevity）」與「屏障優先（Barrier-first）」，更多品牌推出以水果酵素（如木瓜、鳳梨、苦瓜）為核心的溫和代謝產品。利用鳳梨酶（Bromelain）或木瓜酶（Papain）分解蛋白質連結，精準鎖定老廢角質。
買去角質潔面產品前必睇包裝 3 個位
在貨架前拿起產品，不要只看包裝正面的宣傳字眼，重點留意以下三項隱藏訊息：
- 標籤上的二噁烷風險
二噁烷（1,4-dioxane）屬潛在致癌物，通常存在於含 SLES 等清潔劑的雜質中。消委會測試曾發現部分產品含量超出歐盟 SCCS 建議的安全水平（10ppm），因此選擇信譽良好或有五星評價的產品較有保障。
- 酸類產品的 pH 值
若標榜含 AHA/BHA，酸鹼值（pH 值）應維持在3.5 至5.5 之間。若 pH 值低於3.5，居家使用容易引起皮膚灼傷或刺痛；若標籤上有「pH平衡」或「pH5.5」字眼，通常對屏障較友善。
- 香料致敏物質清單
調查發現約7 成樣本檢出致敏香料（如 Linalool、Limonene）。若你是過敏體質，應選擇標明 不含香料的產品，而非僅僅是 “Unscented”（無香味，可能含遮蓋劑）。
潔面性價比真實定義
潔面產品的性價比，絕對不是單看「每毫升售價」。消委會報告指出，售價相差逾15倍的產品可能同獲滿分。
真正的性價比 = 成分安全（無超標二噁烷） + pH 值適中 + 有效清潔而不傷屏障。
常見去角質潔面產品比較表
|產品類型
|適合誰
|關鍵成分
|優點
|性價比重點
|碳酸/泡沫型
|混合肌、懶人
|BHA、碳酸
|質地清爽、滲透快
|幾十元已有高品質 5 星選擇
|酸類煥膚型
|暗瘡、黑頭肌
|Salicylic Acid, PHA
|深層疏通、長效控油
|減少去美容院刷酸的開支
|酵素粉/啫喱
|敏感肌、所有膚質
|Papain, Bromelain
|極致溫和、洗後透亮、不依賴強酸環境、減少促炎反應
|2026 主流，在室溫下長期保持清潔活性
|圓滑磨砂型
|粗糙角質人士
|Cellulose, Jojoba Esters
|即時滑順感、環保
|用量省，大瓶裝更划算
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二噁烷對皮膚有什麼實際危害？
二噁烷被列為可能致癌物。雖然洗臉停留時間短，但若長期使用含量超標產品，對健康仍有潛在風險。
敏感肌可以去角質嗎？
可以。建議首選 PHA（葡萄糖酸） 或 酵素類 產品，這兩者對皮膚屏障的干擾最小。
為什麼有些去角質產品洗完會刺痛？
可能是 pH 值太低（低於 3.5）、含有致敏香料，或是你的物理磨砂微粒過於尖銳（如舊式的果殼碎末）。
黑頭貼可以取代去角質潔面嗎？
不可以。黑頭貼屬強力拉扯，易致毛孔粗大。建議使用含 BHA 的潔面產品溫和溶解油脂。