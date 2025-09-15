飽受歧視｜DSE壓力大濕疹爆發停學求職 港男遭顧客當眾侮辱：咁污糟就唔好返工！
便利店遭顧客羞辱：咁污糟就唔好返工
現年25歲的郭先生自中學時期已有濕疹，初時不太嚴重，直至2017年準備應考DSE時，因壓力大病情急劇惡化，「脫皮像雪花般，又會出水，晚上睡覺抓癢到天光，床單都是血漬」。上課時精神不繼，連老師都忍不住說：「你咁樣點可以專心上堂？」
那段時間，他在便利店兼職時亦曾被顧客當面羞辱：「你咁污糟就唔好返工啦，會整污糟啲嘢！」郭先生坦言當場忍不住落淚，覺得委屈而受傷，「身體脫皮和發紅令人誤會、傷害我，那種傷害十分深，到現在都記得清清楚楚」。
DSE考試結束後，他順利考入IVE，惟濕疹病情持續惡化，幾乎每個月都要出入急症室，傳統藥物和類固醇均無效。入讀三個月後因身體太虛弱被迫停學，人生陷入低谷。適逢新冠疫情及經濟低迷，求職亦屢受挫折，「我不出街不見人，差不多與世隔絕，這段是人生最痛苦的時期，甚至曾經有輕生念頭。」
多年來，他一直在政府醫院接受治療，包括類固醇、口服抑制劑及藥膏，但病情反覆。直至最近終於可以開始打生物製劑，痕癢及紅腫顯著改善，令他重拾信心再投身社會，「但我仍擔心僱主介意，怕我們經常請病假或者影響形象」。
三分一濕疹患者職場遭歧視
正值9月14日為世界濕疹關注日之際，濕疹關注組聯同香港醫護聯盟舉辦記者會，邀請皮膚科專科醫生劉顏銘講解濕疹對年輕患者求學與就業的影響。劉醫生指出，濕疹不僅是一種皮膚疾病，其影響已遠超生理層面，對心理健康、社交關係及社會生產力均帶來沉重負擔。
根據國際研究數據，多達39.3%患濕疹學生曾遭校園欺凌；65.6%出現自我孤立行為，長期迴避社交活動；17.2%學生每週至少有一天因濕疹發作缺課、遲到或早退，全年可達50天以上，嚴重影響學業與日後發展。
在職場方面，33.9%員工表示因濕疹在職場遭歧視，例如面試時因外觀問題不被錄用或晉升受阻；一項2025年的研究顯示，18.6%患者曾因濕疹中斷工作，平均中斷26.3天，對患者造成經濟和心理壓力。
生物製劑療效佳 社區藥房助減負擔
劉顏銘醫生解釋，生物製劑精準針對免疫系統中導致濕疹發病的發炎因子，從根源上阻斷炎症反應，顯著減少痕癢，改善皮膚屏障功能。相比傳統口服免疫力抑制劑，療效更理想、副作用較少，毋須頻繁抽血。現時香港有兩款已獲衞生署註冊的生物製劑，其中一款於2018年註冊，另一款於今年年中引入，適合12歲或以上濕疹患者。
社工黃敏兒介紹，目前公營機構已將部分昂貴濕疹藥物如生物製劑及口服JAK抑制劑納入政府「安全網」，患者可申請撒瑪利亞基金或關愛基金醫療援助計劃。惟申請門檻頗高，非牟利社區藥房亦提供較簡便的藥費資助渠道，協助中至重度患者減輕經濟壓力，盡快接受治療。
免費心理輔導 多層支援網絡助走出困境
濕疹關注組亦推出濕疹患者免費心理輔導服務，為患者及照顧者提供專業的心理支援，舒緩情緒困擾和減輕壓力。立法會議員林振昇呼籲年輕患者善用各項資源，並希望社會各界及政府加大支援力度，共同為濕疹患者創造更友善、更包容的環境，「讓每一位濕疹患者走出困境，活出精彩的人生」。