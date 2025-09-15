飽受歧視｜DSE壓力大濕疹爆發停學求職 港男遭顧客當眾侮辱：咁污糟就唔好返工！

濕疹（異位性皮膚炎）是香港常見的皮膚病，每5人便有1人在不同時期患上濕疹，估計本港患者人數達150萬人。反覆發作的皮膚痕癢和受損，對患者的學業、工作及心理健康均帶來沉重影響，年輕患者尤甚。現年25歲的郭先生自中學起受濕疹困擾，應考DSE時病情更如火山爆發般惡化，被迫停學、求職屢受歧視，甚至一度出現輕生念頭，他的經歷正正反映不少年輕濕疹患者的無奈與掙扎。

