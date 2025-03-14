濕疹藥膏邊隻好？｜推薦7款無類固醇止痕濕疹膏 適合BB嬰兒濕疹皮膚 附舒緩抗敏潤膚cream推介
濕疹藥膏邊隻好目錄
甚麼是濕疹？
濕疹（eczema）是一種常見的過敏性皮膚病，不具傳染性，泛指一系列持久和續發的皮疹。此病症困擾著許多人，被視為「不治之症」，儘管近年來脫敏治療逐漸成熟，但由於找出過敏原的難度較高，濕疹的根治仍然是一項挑戰。在中醫角度，濕疹發病的機理主要由於情緒困擾，心神不寧，心火內生導致血熱，或感受風濕熱邪，邪氣鬱阻於肌膚，或由於飲食不慎，脾失健運，濕從內生，鬱而化熱，濕熱相結，外犯肌膚；或父母有濕疹史，孕期未注意飲食，多食燥熱炙煿、腥發之品，遺留熱毒及嬰兒時期血熱受風，引致嬰幼兒時期即有濕疹。
濕疹的成因及復發原因拆解
濕疹的成因及復發原因複雜，可分為內在和外在因素：
內在因素：
- 過敏體質：父母有濕疹病史
- 飲食偏嗜：胃腸消化系統功能障礙，異體蛋白質過敏原進入體內
- 壓力大，過度疲勞，過度精神刺激
- 內分泌與代謝紊亂：如黃體酮自體過敏性濕疹，糖尿病患者濕疹樣皮疹
- 血液循環障礙：如下肢靜脈曲張易引發下肢濕疹
外在因素：
- 經常接觸刺激物質，如：水、化學清潔劑、灰塵
- 衣服排汗功能差、不透氣材質刺激皮膚
- 特定季節發生，如夏季炎熱潮濕，汗水刺激皮膚誘發濕疹；冬季時天氣乾燥，皮膚過度乾燥引發濕疹
- 皮膚過度清潔、保養，臉部會出現濕疹，而皮脂分泌稀少的小腿、手臂等處未見紅癢疹
濕疹徵狀一般為發紅、水腫、瘙癢和乾燥，可伴有結痂、剝落、起泡、裂開、出血或滲血等情況。嬰兒濕疹多生長在面頰、唇邊、手腕、肘彎及小腹皺褶等地方。
濕疹患者也可透過「濕疹患者自我檢測」，根據可見的皮膚徵象、搔癢和疼痛等症狀，以及整體生活質素，評估濕疹平清的受控程度，有助制定更有效的治療方案。
濕疹藥膏如何有效止痕？
濕疹時痕癢難忍，外塗藥膏能舒緩症狀。類固醇藥膏可快速止痕及防敏感，但許多家長擔心副作用，雖然在醫生處方及監察下可安全使用，但若有選擇，家長仍以更溫和的非類固醇藥膏為首選：
- 類固醇藥膏：適用於嚴重或急性痕癢，但需遵醫囑使用
- 非類固醇藥膏：成分天然，溫和舒緩，適合日常使用，亦可作為潤膚之用
美國的醫學博士、皮膚科醫生兼羅德島布朗皮膚病學莫氏外科醫生Tiffany Libby曾指出，濕疹在臨床上屬於「皮膚屏障功能障礙」，遺傳、環境及免疫系統因素皆可能引發。因此，修復皮膚屏障至關重要。她指出，保濕劑（如甘油、乳酸、尿素、透明質酸）能為皮膚補充水分；潤膚劑（如乙二醇、硬脂酸甘油酯、大豆甾醇、角鯊烷、荷荷巴油、甜杏仁）可補充油脂，潤滑軟化皮膚；封閉性保濕劑（如凡士林、聚二甲基矽氧烷、乳木果油、礦物油）則能有效防止皮膚水分流失，這些成分均有助於改善濕疹症狀。
然而，濕疹患者應避免使用任何已知過敏或曾引起皮膚刺激的成分，常見如含有過氧化苯甲酰或水楊酸的祛痘產品，以及高濃度AHA產品。此外，濕疹患者皮膚更易敏感，應盡量避免使用香水。
7款濕疹藥膏/濕疹膏/濕疹霜/濕疹潤膚乳比較
|產品名稱
|產地
|售價
|Mopiko無比膏 寶貝濕疹膏15克
|日本
|$38
|Cetaphil舒特膚倍加護潤膚霜 295毫升
|加拿大
|$279
|AVEENO DERMEXA 舒敏修護潤膚霜 206克
|美國
|$229
|Elave嬰兒潤膚乳 250ml
|愛爾蘭
|$98
|濕疹消 補濕噴霧 150ml
|香港
|$199
|EGO意高能濕疹軟膏 25克
|香港
|$76
|Grahams Natural嬰兒濕疹修護霜 75克
|澳洲
|$188
Mopiko無比膏寶貝濕疹膏為兒童專用軟膏，無異味，皮膚刺激性低，專為嬰幼兒嬌嫩肌膚設計。有效解決痕癢、蚊蟲叮咬、尿疹、汗疹和奶廯等多種皮膚問題。
使用方法：每日3-4次，取適量塗抹於患處
產地：日本
濕疹藥膏推薦｜2.Cetaphil舒特膚倍加護潤膚霜 295毫升 $279
Cetaphil舒特膚倍加護潤膚霜含Filaggrin（聚角蛋白微絲）和Ceramide precursor，修復並加強皮膚屏障，有效鎖水。低敏配方，無皂鹼、香料、類固醇，輕爽不油膩，臉部及全身適用，3個月以上嬰兒、小童、成人皆宜，經皮膚科醫生測試，針對濕疹皮膚，舒緩痕癢、紅腫、乾燥。
適用膚質：乾燥、濕疹及敏感肌膚、3個月或以上嬰兒亦適合使用
產地：加拿大
濕疹藥膏推薦｜3.AVEENO DERMEXA 舒敏修護潤膚霜 $229
AVEENO DERMEXA 舒敏修護潤膚霜含神經醯胺（Ceramide）和3重燕麥配方，舒緩乾燥、泛紅、脫皮、痕癢等濕疹不適。經皮膚科醫生測試及美國國家濕疹協會認證，臨床證明首日即可舒緩，修復皮膚屏障，平衡微生態，舒緩濕疹痕癢、泛紅、繃緊、脫皮、粗糙。不含類固醇、香料、色素、Paraben，純素配方，通過敏感測試，嬰幼兒及成人均適用。
使用方法：需要時塗抹全身，濕疹肌建議每日2-3次
產地：美國
濕疹藥膏推薦｜4.Elave嬰兒潤膚乳 250ml $98
Elave嬰兒潤膚乳為含潤膚劑的保濕乳液，適合嬰兒幼嫩肌膚，舒緩滋潤乾燥敏感肌。不含硫酸鹽、十二烷基聚氧乙醚硫酸鈉、肥皂、香水、甲基異噻唑啉酮、酒精、色素等。適用於濕疹/皮炎敏感肌，臨床證明對嬰兒敏感肌膚溫和不過敏，有效防止乾燥和剝落；通過皮膚病學認可及經安全測試，適合在懷孕期間使用。
產地：愛爾蘭
濕疹藥膏推薦｜5.濕疹消補濕噴霧 150ml（維特健靈） $199
Naturo Vita濕疹消屬不含類固醇的小兒止痕噴霧，特別為濕疹及敏感肌人士而設，屬成分天然止痕配方，含意大利蠟菊花油、茶樹油、庫拉索蘆薈葉，性質溫和親膚，瞬間紓緩肌膚痕癢。具補濕功效，有效紓緩皮膚過敏、抗炎、殺菌，控制濕疹同紅腫等問題。
產地：香港
濕疹藥膏推薦｜6.EGO意高能濕疹軟膏 25克 $76
EGO意高能濕疹軟膏幫助緩解皮膚炎、濕疹、皮疹，美容療程或剃毛後的皮疹，手部皮疹和乾燥、泛紅等症狀。緩解乾燥、發紅、乾裂肌膚，皮炎（特別是面部或手部），濕疹（包括頑固性濕疹），面部、化妝或剃鬚皮疹，維護性治療乾燥脫皮肌膚，成人、小童、嬰兒適用。
產地：香港
濕疹藥膏推薦｜7.Grahams Natural嬰兒濕疹修護霜 75克 $188
Grahams Natural嬰兒濕疹修護霜可鎮靜舒緩紅腫發炎，鎖緊水分，抗菌舒緩痕癢，配方天然溫和，無香料類固醇，經臨床測試，並獲得澳洲TGA第一級醫療器材認證，濕疹皮膚適用，且能修護受損肌，舒緩痕癢泛紅，長效保濕，適用於一般及濕疹皮膚新生兒與嬰幼兒。
適用膚質：一般及敏感性皮膚
產地：澳洲
濕疹藥膏類固醇成分一覽
外用類固醇藥物可幫助止痕及防敏感，但很多家長擔心其副作用。根據衛生署資料，常用的外用類固醇藥物包括Hydrocortisone、Prednisolone、Fluocinolone或Betamethasone等。外用類固醇藥物一般根據藥效分為溫和、中度、強效及極強效四大類，用於治療不同程度的病症。根據香港過敏協會資料，Hydrocortisone 0.05%、0.1%、0.5%或1%較少引起副作用，可用於面部和兒童。然而，由於類固醇種類繁多，建議在使用任何藥膏前諮詢醫生意見。
外用類固醇成分一覽：
- Hydrocortisone Cream
- Hydrocortisone
- Desonide
- Fluocinolone
- Triamcinolone
- Triamcinolone Acetonide
- Prednisolone
- Betamethasone (Diprolene)
- Fluocinonide
- Clobetasol
預防與舒緩濕疹小貼士
濕疹原因可能是先天或後天，以下是一些預防及舒緩濕疹的小貼士：
- 保持皮膚清潔乾爽
- 避免接觸已知致敏原
- 勤力保濕，使用無香精、無色素的潤膚乳
- 飲食均衡，避免進食容易誘發濕疹的食物
- 保持心情愉快，避免壓力過大
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濕疹如何止痕？
冰敷可即時止痕，透過冰敷令血管收縮，降低皮膚敏感度。建議每次冰敷不超過10分鐘，每天3至4次，並用乾爽清潔的毛巾包裹冰袋。之後要加強保濕，因為濕疹發作時皮膚細胞屏障出現罅隙，水分流失，細菌、污染物及致敏原更容易入侵。
濕疹藥膏邊隻好？
市面上有不同種類的濕疹藥膏，選擇哪一種需視乎患者本身的需要及病情。建議使用前諮詢藥劑師或醫生。
濕疹原因有哪些？
濕疹原因很多，可能是先天遺傳，也可能是飲食或季節溫度轉變引起。兒童濕疹原因暫時沒有肯定答案，但與免疫系統有直接關係。
濕疹可以根治嗎？
濕疹被視為「不治之症」，雖然近年脫敏治療開始成熟，但找出過敏原相當困難，難以根治。
類固醇藥膏有哪些成分？
常用的外用類固醇藥物包括Hydrocortisone、Prednisolone、Fluocinolone或Betamethasone等。詳細成分可參考文章中的成分一覽表。