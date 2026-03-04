濕疹止痕有救？專家研究證實：濕疹致痕元兇=金黃葡萄球菌！一文睇清市面兩大濕疹止痕膏成分
事實上，市面上其實亦有其他針對金黃葡萄球菌的產品，例如來自法國、擁有70年歷史的嬰幼兒皮膚護理專家Mustela，有網民甚至在Instagram上發影片提及Mustela和anitch的分別。兩者在市場上均有極高討論度，究竟應如何選擇？為了讓大家更清晰了解，我們特意整理了兩款產品的詳細介紹，助大家找出最適合自己的「濕疹止痕救星」。
揭開濕疹致痕真相：金黃葡萄球菌是關鍵
港大研究發現，濕疹反覆出現成因，與金黃色葡萄球菌的過度增殖，以及其釋放的「毒力因子」與毒素相關。事實上，哈佛醫學院的研究亦曾指出，抑制這種惡菌的繁殖是打破濕疹惡性循環的關鍵。
針對這項醫學突破，市面上已有兩大深受關注的產品，分別是港大團隊新研發的植物複合配方 Anitch（安思靈），以及法國 70 年皮膚護理專家 Mustela 的 Stelatopia+ 系列。兩者均主打非藥性、不含類固醇，並能有效針對金黃葡萄球菌來舒緩濕疹問題。
兩大熱門濕疹止痕膏成分逐個睇
要揀選適合自己的護理產品，當然要從配方、安全性、質地以至性價比等多方面考慮。今次便根據官方資料，整理了以下表格，讓大家一目了然兩者在不同範疇的表現：
|Mustela (Stelatopia+ 系列)
|港大研植物複合配方 (anitch)
|原產地
|法國
|澳洲
|如何對付金黃葡萄球菌？
|專利天然益生元Bioecolia，促進皮膚益生菌數量，從而抑制濕疹皮膚上過
|植物複合配方Anesinin，中和金黃葡萄球菌的毒力因子，令它不
|多嘅金黃葡萄球菌，重塑皮膚微生態平衡
|會產生毒性，即使與細菌「共存」但也不會對皮膚有傷害
|主要有效成分
|
|
|抗炎機制
|(A) 專利向日葵油蒸餾物 (Sunflower Oil Distillate)，透過激活皮膚細胞中的
PPAR-alpha 受體，促進修復和減少炎症，並促使細胞自生神經醯胺和脂質，從而提升皮膚的健康和保護能力
|(A)專利生物技術 Anesinin® 主要透過中和金黃色葡萄球菌產生的毒素來阻斷炎症因子，防止免疫過激反應，同時不使用抗生素，以維持皮膚微生物的多樣性
，從而避免二次發炎。
|(B) 含 Bioécolia® 益生元，通過餵養表皮的「好菌」，抑制引起發炎的「壞菌」過度增生。
|(B) 配合金盞花與亞麻油酸，物理封閉傷口並即時鎮靜表面灼熱。
|安全性
|不含類固醇、香料、酒精、苯氧乙醇、塑化劑
|不含類固醇，同時含有苯氧乙醇
|權威認證
|
|澳洲濕疹協會(EAA)認證
|臨床測試
|兒科與皮膚科雙重臨床測試
|針對細菌毒素中和的生物測試
|功效
|臨床實證: 95%用家認同具止痕功效
**於皮膚科醫生監控下，為40名有濕疹傾向人士每天使用2次，維持28日 (自我測試)
|新推出，由袁國勇教授及香港大學醫學院微生物學系團隊科研支持
|價錢
|$338 / 300ml
|$458 / 300ml
|產品系列
|備有：
|備有：
從以上成分表可見，兩款產品確實各有千秋，無論是Mustela還是anitch，都是目前市面上抑制金黃葡萄球菌、舒緩濕疹的好選擇：
anitch
作為最新的本地科研轉化成果，anitch獲得港大微生物學系團隊支持，它不再執著於消滅細菌，而是利用十年研發的植物複合技術直接「軟禁」細菌的毒性，讓皮膚在與細菌和平共存的狀態下自然修復 。
anitch可謂開啟了全新護理模式，產品可當日常潤膚膏使用，藉以持續抑制金黃色葡萄球菌的產毒能力，減少濕疹發作誘因，對於希望嘗試最新臨床科研產品的患者來說，是極具吸引力的本地品牌 。
Mustela
品牌早年已引述過哈佛醫學院的研究，揭示了金黃葡萄球菌與濕疹的密切關係，並一直致力研發相關產品，可說是市場上的先驅。除了止痕膏，Stelatopia系列還有止痕沐浴油等產品，讓患者可以從沐浴第一步就開始抗敏止痕，全面照顧濕疹肌膚的需要。
其加入的專利天然益生元Bioecolia®，不但能抑制金黃葡萄球菌，更能平衡皮膚上的微生物群，從根源阻斷痕癢，強化皮膚的自身防禦力，加上配方不含類固醇及苯氧乙醇等刺激物，並通過嚴格安全測試，即使是初生嬰兒或皮膚有損傷時都能安心使用。
重拾健康無痕肌
隨著醫學研究的進步，濕疹痕癢不再是無解之謎，這對所有濕疹患者來說無疑是一大喜訊。市面上有了針對性的產品，大家從此可以告別以往「亂試」產品的日子，護理之路亦多了一個更清晰的方向。至於哪一款最適合，始終建議根據個人皮膚反應，或諮詢專業醫生的意見。