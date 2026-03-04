濕疹止痕有救？專家研究證實：濕疹致痕元兇=金黃葡萄球菌！一文睇清市面兩大濕疹止痕膏成分

近日港大李嘉誠醫學院微生物學系團隊的研究成果引起全城關注！團隊終於為濕疹患者揭開多年的痕癢迷思，證實金黃葡萄球菌正是導致濕疹發作及痕癢的元兇之一。消息一出，由本地專家團隊研製、聲稱能對抗金黃葡萄球菌的濕疹止痕膏anitch旋即引起全城瘋搶。

