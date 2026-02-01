港大團隊研發治療濕疹新方法 中和毒素與濕疹源頭「共存」 「安思靈」不帶類固醇副作用市面已有售
濕濕疹又稱異位性皮膚炎，是香港最常見的皮膚病之一，平均每5人中就有1人深受濕疹困擾，除皮膚以外亦常導致精神健康問題。港大醫學院微生物學系團隊就研究出濕疹治療新方案，阻斷引發痕癢及炎症的根源問題，可望成為較生物製劑便宜的濕疹治療方法。
類固醇抗生素治療濕疹或適得其反
傳統濕疹護理多傾向於暫時性抑制炎症或無差別殺菌，常用療法如外用類固醇或抗生素，雖能短期控制病情，卻往往未能觸及導致皮膚屏障持續受損及炎症反覆發作的根源，長期或不正當使用類固醇藥物甚至會令皮膚變薄、萎縮或引發抗生素抗藥性等潛在風險，令患者對長期管理卻步。
港大李嘉誠醫學院微生物學系團隊經過逾十年深入研究，首次清晰揭示濕疹反覆難癒的核心機制。港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇今日（12日）指，團隊發現濕疹難以根治的源頭在於皮膚裡面的金黃葡萄球菌大量分泌毒素，是驅動慢性炎症與阻礙皮膚屏障修復的關鍵。
港大研發與治療濕疹新方案 中和毒素與細菌「共存」
袁國勇續指，利用抗生素未必可以完全殺滅引致濕疹的細菌，亦有可能產生耐藥性問題，認為理想做法是與細菌「共存」。團隊研究的新方法正是不將細菌「殺滅」，而是單純將其「中和」令它不會產生毒性。
基於研究成果，港大團隊研發出植物複合配方「安思靈」（Anesinin），其突破性在於並非盲目殺菌，而是精準地抑制金黃色葡萄球菌的毒力因子，從源頭阻斷其引發痕癢、炎症及破壞皮膚屏障的毒力。
相關護膚產品已推出市面 目標可於醫管局處方
港大團隊獲政府「InnoHK創新香港研發平台」資助，並與專門治療濕疹的護膚品牌合作，推出含有「安思靈」的護膚產品，現時率先獨家於屈臣氏藥房發售。袁國勇指出，期望日後經過更多臨床測試後能夠成為配方藥，讓市民在醫管局獲醫生處方，相信價錢會較生物製劑便宜。
圖片來源：官方圖片