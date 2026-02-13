濕疹 港大 對付濕疹｜港大新研發濕疹產品一度搶斷貨 拆解4種用法各不同 不含類固醇 1種搽面頸老幼合用

對付濕疹｜港大新研發濕疹產品一度搶斷貨 拆解4種用法各不同 不含類固醇 1種搽面頸老幼合用

皮膚護理
東方新地

濕濕疹又稱異位性皮膚炎，是香港最常見的皮膚病之一，平均每5人中就有1人深受濕疹困擾，除皮膚以外亦常導致精神健康問題。港大醫學院微生物學系團隊就研究出濕疹治療新方案，阻斷引發痕癢及炎症的根源問題，可望成為較生物製劑便宜的濕疹治療方法。

延伸閱讀：港大團隊研發治療濕疹新方法 中和毒素與濕疹源頭「共存」 「安思靈」不帶類固醇副作用市面已有售

翻查資料，含有港大團隊研發之植物複合配方「安思靈」（Anesinin）的護膚產品系列「Anitch安力施」由香港屈臣氏獨家引入；根據屈臣氏資料，有關產品系列不含類固醇、抗生素及其他西藥成分，無副作用，適合長期每日使用，於相關測試中並無肌膚敏感試用者出現過敏反應。有關產品共有4款，其售價及特點如下：

安力施屏障修復身體乳霜（120毫升）

售價：$228

有效舒緩濕疹引致的乾燥、痕癢、泛紅及刺激，同時鎖緊水分，令肌膚回復柔滑、細緻及健康光澤。全家合用 (包括嬰幼兒)。

安力施屏障急救軟膏（100毫升）

售價：$298

強效配方，適合緩解濕疹引起的極度乾燥、擦傷、皸裂和受損的皮膚。同時鎖緊水分，令肌膚回復柔滑、細緻及健康光澤。全家合用 (包括嬰幼兒)。

安力施屏障修復身體乳霜（300毫升）

售價：$458

有效舒緩濕疹引致的乾燥、痕癢、泛紅及刺激，同時鎖緊水分，令肌膚回復柔滑、細緻及健康光澤。全家合用 (包括嬰幼兒)。

安力施屏障修復面霜100毫升

售價：$298

質地輕盈，不油膩，專為嬌嫩肌膚配製，可緩解面、頸和嬌嫩肌膚濕疹引起的干燥、瘙癢、發紅和皮膚刺激。同時鎖緊水分，令肌膚回復柔滑、細緻及健康光澤。全家合用 (包括嬰幼兒)。

線上線下2大購買途徑

線上：屈臣氏網店

市民可利用屈臣氏網店選購有關貨品。記者所見，有關產品於今日（13日）早上一度顯示「缺貨」，至中午時間已恢復供應。

線上：有註冊藥劑師之門市

屈臣氏於Facebook帖文回應網民查詢時指，有關產品目前於有註冊藥劑師之香港門市有售，未來陸續會於更多店舖發售。翻查屈臣氏網頁，全港有56間屈臣氏門市有註冊藥劑師，其資料如下：

店舖名稱 地址 電話
1 CKE重慶站 尖沙咀彌敦道36-44號CKE重慶站 購物商場二樓2-383, 2-385-7, 2-396-397號舖 2390 9033
2 Pacific Place二期商場 香港金鐘道88號Pacific Place二期商場2樓204號舖 2824 1638
3 V City 新界屯門鄉事會路83號V City地鐵樓層M-32號舖 2679 3202
4 YOHO MIX商場 新界元朗YOHO MIX商場1樓B169 & B187號舖 2630 0059
5 上水 新界上水符興街43-45號地下 2668 6508
6 信德中心 香港港澳碼頭信德中心二樓291-293號 2559 1050
7 元朗大馬路 新界元朗大馬路142號地下至2樓 2475 0321
8 又一城 九龍九龍塘達之路80號又一城 MTR01號 2180 8481
9 啟田 九龍藍田啟田商場一樓101A號舖 2340 1492
10 大圍 新界沙田大圍路28-30號地下A,B及閣樓 2601 5567
11 大埔超級城 新界大埔安邦路8及10號大埔超級城B區1樓113舖 5977 0733
12 天后 香港北角英皇道十四號, 僑興大廈地下 C, C1 & D 2578 3827
13 太古城 香港港島太古城太古城道18號太古城中心一樓124號舖 2915 9055
14 奧海城 九龍大角咀奧海城二期一樓108號 2740 4217
15 好運中心商場 新界沙田橫壆街1-15號好運中心商場3樓3058, 3087及3088號舖 2606 2210
16 富東廣場 新界東涌富東街6號富東村富東廣場一樓113B & 114 號 2528 6266
17 將軍澳廣場 新界將軍澳唐德街一號將軍澳廣場一樓1-073-075 & 1-085-086號舖 2310 1762
18 屯門市廣場一期 新界屯門屯門市廣場二樓 2100B-C & 2115-2122號 2451 7628
19 希爾頓大廈 九龍尖沙咀加連威老道96號希爾頓大廈地下C舖(部份) 2367 9532
20 彌敦道80號 九龍尖沙咀彌敦道80號金鑾大廈地下A號舖 2730 7098
21 彩園商場 新界上水彩園商場三樓R42 & R43號舖 2639 0424
22 德福廣場一期 九龍九龍灣德福廣場一期G52號舖 2426 5933
23 德輔道中 香港德輔道中 33 號地下 2512 9055
24 恩平中心 香港銅鑼灣恩平道44-48號恩平中心地舖, 1樓及2樓 2259 3015
25 愉景灣 大嶼山愉景灣商場135號 2987 4089
26 新元朗 新界元朗教育路9-13號 興發大樓地下2-3及8-10舖 2478 8221
27 新北江商場 新界天水圍新北江商場1樓3及4號舖 2409 6166
28 新城市廣場 新界沙田新城市廣場1期4樓451-453號舖 2606 6500
29 新港城中心 馬鞍山新港城中心二樓2136號舖 2234 5145
30 新達廣場 新界大埔新達廣場第一期079-082號舖 2638 1681
31 新都城中心二期 新界將軍澳新都城中心二期商場 UG26-27 號舖 2458 0382
32 新都會廣場 新界葵芳新都會廣場三樓341號舖 2673 4011
33 旺角 九龍旺角彌敦道655號胡社生行地下C1及C2號舖 2396 6637
34 時代廣場 香港銅鑼灣時代廣場9樓927-928號舖 3468 7632
35 東港城 將軍澳重華路8號東港城2樓226號舖 2792 5268
36 樂富廣場 九龍橫頭磡聯合道198號樂富廣場二樓2116 & 2117 號舖 2336 2817
37 海怡半島 香港仔鴨利洲海怡半島海怡廣場一樓112, 112A 及113 號舖 2871 0782
38 海港城 九龍尖沙咀廣東道7-23號海港城港威中心三樓3302號舖 3974 6302
39 科學園 香港科學園10W大樓2期地下S046B號舖 2671 6283
40 粉嶺名都廣場 新界粉嶺名都廣場二樓28號B鋪 2144 4517
41 綠楊新村 新界荃灣綠楊新村商場F20A號舖 2493 5132
42 置富嘉湖一期 新界天水圍天恩路12-18號 +WOO嘉湖一期地下G73A,G74及G75號舖 2796 8003
43 置富第一城 新界沙田置富第一城地下G24B, G25-G26 舖 2649 3997
44 美孚 九龍美孚新村萬事達廣場七期地下N58, N65-68舖 2743 1320
45 翡翠明珠廣場 銅鑼灣百德新街22號地下32A & 32B 舖 2560 8628
46 萬邦行 香港中環皇后大道中33號萬邦行地下G1-A舖 2523 0666
47 軒尼詩道 香港軒尼詩道205-207號廣德大廈地下及閣樓 2802 2719
48 都會馬尺 新界將軍澳景嶺路8號都會馬尺第二層18-19號 3549 8514
49 金鐘海富中心 香港金鐘海富中心一樓平台23, 24, 25, 26, 81, 82及83號舖 2529 6603
50 鑽石山 九龍鑽石山荷里活廣場2樓228號舖 2955 5756
51 電氣道 香港北角電氣道 228 號地下 1 室 2870 0583
52 青衣城 新界青衣青敬路33號青衣城3樓311-312號舖 2970 2225
53 香港仔中心 香港仔中心廣場海珠閣地下6C 2814 8319
54 馬鞍山 新界馬鞍山馬鞍山廣場第二層222-225號 2633 8730
55 鱷魚恤中心 九龍觀塘開源道79號鱷魚恤中心地下A鋪
56 黃埔花園 九龍紅磡黃埔花園第二期商場地下3A號舖 2994 5691

