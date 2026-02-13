對付濕疹｜港大新研發濕疹產品一度搶斷貨 拆解4種用法各不同 不含類固醇 1種搽面頸老幼合用

濕濕疹又稱異位性皮膚炎，是香港最常見的皮膚病之一，平均每5人中就有1人深受濕疹困擾，除皮膚以外亦常導致精神健康問題。港大醫學院微生物學系團隊就研究出濕疹治療新方案，阻斷引發痕癢及炎症的根源問題，可望成為較生物製劑便宜的濕疹治療方法。

