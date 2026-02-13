對付濕疹｜港大新研發濕疹產品一度搶斷貨 拆解4種用法各不同 不含類固醇 1種搽面頸老幼合用
濕濕疹又稱異位性皮膚炎，是香港最常見的皮膚病之一，平均每5人中就有1人深受濕疹困擾，除皮膚以外亦常導致精神健康問題。港大醫學院微生物學系團隊就研究出濕疹治療新方案，阻斷引發痕癢及炎症的根源問題，可望成為較生物製劑便宜的濕疹治療方法。
翻查資料，含有港大團隊研發之植物複合配方「安思靈」（Anesinin）的護膚產品系列「Anitch安力施」由香港屈臣氏獨家引入；根據屈臣氏資料，有關產品系列不含類固醇、抗生素及其他西藥成分，無副作用，適合長期每日使用，於相關測試中並無肌膚敏感試用者出現過敏反應。有關產品共有4款，其售價及特點如下：
安力施屏障修復身體乳霜（120毫升）
售價：$228
有效舒緩濕疹引致的乾燥、痕癢、泛紅及刺激，同時鎖緊水分，令肌膚回復柔滑、細緻及健康光澤。全家合用 (包括嬰幼兒)。
安力施屏障急救軟膏（100毫升）
售價：$298
強效配方，適合緩解濕疹引起的極度乾燥、擦傷、皸裂和受損的皮膚。同時鎖緊水分，令肌膚回復柔滑、細緻及健康光澤。全家合用 (包括嬰幼兒)。
安力施屏障修復身體乳霜（300毫升）
售價：$458
有效舒緩濕疹引致的乾燥、痕癢、泛紅及刺激，同時鎖緊水分，令肌膚回復柔滑、細緻及健康光澤。全家合用 (包括嬰幼兒)。
安力施屏障修復面霜100毫升
售價：$298
質地輕盈，不油膩，專為嬌嫩肌膚配製，可緩解面、頸和嬌嫩肌膚濕疹引起的干燥、瘙癢、發紅和皮膚刺激。同時鎖緊水分，令肌膚回復柔滑、細緻及健康光澤。全家合用 (包括嬰幼兒)。
線上線下2大購買途徑
線上：屈臣氏網店
市民可利用屈臣氏網店選購有關貨品。記者所見，有關產品於今日（13日）早上一度顯示「缺貨」，至中午時間已恢復供應。
線上：有註冊藥劑師之門市
屈臣氏於Facebook帖文回應網民查詢時指，有關產品目前於有註冊藥劑師之香港門市有售，未來陸續會於更多店舖發售。翻查屈臣氏網頁，全港有56間屈臣氏門市有註冊藥劑師，其資料如下：
|店舖名稱
|地址
|電話
|1
|CKE重慶站
|尖沙咀彌敦道36-44號CKE重慶站 購物商場二樓2-383, 2-385-7, 2-396-397號舖
|2390 9033
|2
|Pacific Place二期商場
|香港金鐘道88號Pacific Place二期商場2樓204號舖
|2824 1638
|3
|V City
|新界屯門鄉事會路83號V City地鐵樓層M-32號舖
|2679 3202
|4
|YOHO MIX商場
|新界元朗YOHO MIX商場1樓B169 & B187號舖
|2630 0059
|5
|上水
|新界上水符興街43-45號地下
|2668 6508
|6
|信德中心
|香港港澳碼頭信德中心二樓291-293號
|2559 1050
|7
|元朗大馬路
|新界元朗大馬路142號地下至2樓
|2475 0321
|8
|又一城
|九龍九龍塘達之路80號又一城 MTR01號
|2180 8481
|9
|啟田
|九龍藍田啟田商場一樓101A號舖
|2340 1492
|10
|大圍
|新界沙田大圍路28-30號地下A,B及閣樓
|2601 5567
|11
|大埔超級城
|新界大埔安邦路8及10號大埔超級城B區1樓113舖
|5977 0733
|12
|天后
|香港北角英皇道十四號, 僑興大廈地下 C, C1 & D
|2578 3827
|13
|太古城
|香港港島太古城太古城道18號太古城中心一樓124號舖
|2915 9055
|14
|奧海城
|九龍大角咀奧海城二期一樓108號
|2740 4217
|15
|好運中心商場
|新界沙田橫壆街1-15號好運中心商場3樓3058, 3087及3088號舖
|2606 2210
|16
|富東廣場
|新界東涌富東街6號富東村富東廣場一樓113B & 114 號
|2528 6266
|17
|將軍澳廣場
|新界將軍澳唐德街一號將軍澳廣場一樓1-073-075 & 1-085-086號舖
|2310 1762
|18
|屯門市廣場一期
|新界屯門屯門市廣場二樓 2100B-C & 2115-2122號
|2451 7628
|19
|希爾頓大廈
|九龍尖沙咀加連威老道96號希爾頓大廈地下C舖(部份)
|2367 9532
|20
|彌敦道80號
|九龍尖沙咀彌敦道80號金鑾大廈地下A號舖
|2730 7098
|21
|彩園商場
|新界上水彩園商場三樓R42 & R43號舖
|2639 0424
|22
|德福廣場一期
|九龍九龍灣德福廣場一期G52號舖
|2426 5933
|23
|德輔道中
|香港德輔道中 33 號地下
|2512 9055
|24
|恩平中心
|香港銅鑼灣恩平道44-48號恩平中心地舖, 1樓及2樓
|2259 3015
|25
|愉景灣
|大嶼山愉景灣商場135號
|2987 4089
|26
|新元朗
|新界元朗教育路9-13號 興發大樓地下2-3及8-10舖
|2478 8221
|27
|新北江商場
|新界天水圍新北江商場1樓3及4號舖
|2409 6166
|28
|新城市廣場
|新界沙田新城市廣場1期4樓451-453號舖
|2606 6500
|29
|新港城中心
|馬鞍山新港城中心二樓2136號舖
|2234 5145
|30
|新達廣場
|新界大埔新達廣場第一期079-082號舖
|2638 1681
|31
|新都城中心二期
|新界將軍澳新都城中心二期商場 UG26-27 號舖
|2458 0382
|32
|新都會廣場
|新界葵芳新都會廣場三樓341號舖
|2673 4011
|33
|旺角
|九龍旺角彌敦道655號胡社生行地下C1及C2號舖
|2396 6637
|34
|時代廣場
|香港銅鑼灣時代廣場9樓927-928號舖
|3468 7632
|35
|東港城
|將軍澳重華路8號東港城2樓226號舖
|2792 5268
|36
|樂富廣場
|九龍橫頭磡聯合道198號樂富廣場二樓2116 & 2117 號舖
|2336 2817
|37
|海怡半島
|香港仔鴨利洲海怡半島海怡廣場一樓112, 112A 及113 號舖
|2871 0782
|38
|海港城
|九龍尖沙咀廣東道7-23號海港城港威中心三樓3302號舖
|3974 6302
|39
|科學園
|香港科學園10W大樓2期地下S046B號舖
|2671 6283
|40
|粉嶺名都廣場
|新界粉嶺名都廣場二樓28號B鋪
|2144 4517
|41
|綠楊新村
|新界荃灣綠楊新村商場F20A號舖
|2493 5132
|42
|置富嘉湖一期
|新界天水圍天恩路12-18號 +WOO嘉湖一期地下G73A,G74及G75號舖
|2796 8003
|43
|置富第一城
|新界沙田置富第一城地下G24B, G25-G26 舖
|2649 3997
|44
|美孚
|九龍美孚新村萬事達廣場七期地下N58, N65-68舖
|2743 1320
|45
|翡翠明珠廣場
|銅鑼灣百德新街22號地下32A & 32B 舖
|2560 8628
|46
|萬邦行
|香港中環皇后大道中33號萬邦行地下G1-A舖
|2523 0666
|47
|軒尼詩道
|香港軒尼詩道205-207號廣德大廈地下及閣樓
|2802 2719
|48
|都會馬尺
|新界將軍澳景嶺路8號都會馬尺第二層18-19號
|3549 8514
|49
|金鐘海富中心
|香港金鐘海富中心一樓平台23, 24, 25, 26, 81, 82及83號舖
|2529 6603
|50
|鑽石山
|九龍鑽石山荷里活廣場2樓228號舖
|2955 5756
|51
|電氣道
|香港北角電氣道 228 號地下 1 室
|2870 0583
|52
|青衣城
|新界青衣青敬路33號青衣城3樓311-312號舖
|2970 2225
|53
|香港仔中心
|香港仔中心廣場海珠閣地下6C
|2814 8319
|54
|馬鞍山
|新界馬鞍山馬鞍山廣場第二層222-225號
|2633 8730
|55
|鱷魚恤中心
|九龍觀塘開源道79號鱷魚恤中心地下A鋪
|—
|56
|黃埔花園
|九龍紅磡黃埔花園第二期商場地下3A號舖
|2994 5691
