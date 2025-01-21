灰甲症狀｜4大初期症狀注意 拆解根治灰甲方法 預防指甲變形分離傳染

灰甲症狀｜4大初期症狀注意 拆解根治灰甲方法 預防指甲變形分離傳染

皮膚護理
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香港潮濕的氣候讓真菌感染問題尤其普遍，其中灰甲（甲癬）更是常見。很多人未能及時察覺，導致病情加重甚至傳染他人。究竟灰甲症狀是甚麼？如何根治？以下為你詳細分析。

灰甲症狀目錄

灰甲初期症狀

灰甲由指甲與甲床受真菌感染引起，早期通常沒有明顯痛楚或不適，但會出現以下特徵：

  1. 指甲顏色改變：最常見為指甲變黃，也可能呈現灰色、啡色或白色。
  2. 指甲表面異常：指甲變得粗糙、凹凸不平，甚至粉狀脆裂。
  3. 指甲厚度增加：感染後指甲變厚，修剪困難。
  4. 輕微異味：指甲可能開始散發不愉快的氣味。
灰甲症狀 灰甲症狀｜4大初期症狀注意 拆解根治灰甲方法 預防指甲變形分離傳染（圖片來源：設計圖片）
灰甲症狀｜4大初期症狀注意 拆解根治灰甲方法 預防指甲變形分離傳染（圖片來源：設計圖片）

灰甲後期症狀

若未及時治療，灰甲問題會愈趨嚴重，可能引發以下問題：

  1. 指甲變形與分離：指甲逐漸與甲床分離，甚至脫落。
  2. 疼痛與不適：特別是在穿鞋或行走時感到痛楚。
  3. 繼發性感染：例如甲溝炎或蜂窩組織炎，糖尿病患者或免疫力較低人士更易出現嚴重併發症。
  4. 傳染性：灰甲具高度傳染性，可能傳染至其他指甲或家人，並引起香港腳、股癬等問題。

灰甲成因與感染途徑

灰甲的主因是真菌感染，而溫暖潮濕的環境為真菌提供了理想的生長條件。以下是常見的感染途徑：

  1. 直接接觸：接觸灰甲患者的皮膚或指甲。
  2. 間接傳播：使用患者的鞋、襪、毛巾或指甲剪。
  3. 不良生活習慣：長期穿著不透氣鞋子或在潮濕環境中工作。

常見灰甲類型

灰甲可分為多種類型，以下為主要分類：

  • 遠端側緣甲下型：感染多由指甲邊緣開始，逐漸蔓延至甲板。
  • 白色淺表型：甲板表面有白斑或灰白斑塊。
  • 近端甲下型：感染從甲底部開始。
  • 甲板侵入型：真菌直接侵入甲板內部。
  • 全甲損壞型：甲板完全被破壞。
灰甲症狀 灰甲症狀｜4大初期症狀注意 拆解根治灰甲方法 預防指甲變形分離傳染（圖片來源：設計圖片）
灰甲症狀｜4大初期症狀注意 拆解根治灰甲方法 預防指甲變形分離傳染（圖片來源：設計圖片）

灰甲如何根治？常見治療方法

灰甲治療需要長時間的耐心，以下是常見的治療選擇：

1. 外用抗真菌藥物

  • 特點：包括軟膏或藥水，治療時間較長但成本較低。
  • 療效：治癒率約為50%。
  • 使用注意：需要每天塗抹，並保持指甲乾燥。

2. 口服抗真菌藥物

  • 特點：適用於較嚴重的灰甲情況。
  • 療效：治癒率約為70%，但需注意可能影響肝功能。
  • 療程：手指甲約6至12星期，腳趾甲約12星期。

3. 激光治療

  • 特點：利用激光紅外線滅殺真菌，效果顯著。
  • 療效：臨床改善率超過90%，治癒率超過70%。
  • 成本：較高，但副作用少。

預防灰甲的方法

日常良好的衛生習慣有助降低感染風險：

  1. 保持雙手與雙腳乾爽：特別是在洗澡後徹底擦乾。
  2. 避免長期濕腳：穿著吸汗襪子並定期更換。
  3. 注意鞋履衛生：避免每日穿同一雙鞋，回家後曬太陽消毒。
  4. 避免赤腳行走：在公共泳池或浴室穿著拖鞋。
  5. 避免共用個人用品：如毛巾、拖鞋及指甲剪。
  6. 少用美甲產品：例如Gel甲，避免損害指甲的保護層。

灰甲會自然痊癒嗎？

很多人誤以為灰甲會隨時間自行痊癒，事實上，灰甲如果不接受適當治療，情況只會持續惡化，甚至導致更多併發症。一旦懷疑感染灰甲，應及早求診，並根據醫生建議進行治療。

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灰甲如何根治？

根據情況可採用外用藥物、口服藥物或激光治療，並搭配日常護理以降低復發風險。

灰甲會傳染嗎？

灰甲具高度傳染性，可能透過共用鞋襪、毛巾等方式傳播，建議盡早治療。

灰甲自然好嗎？

灰甲通常不會自然痊癒，需接受適當的醫學治療才能根治。

圖片來源：設計圖片

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