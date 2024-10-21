蔡一傑曾生蛇「痛到無命」 初期似肌肉痠痛 注意4大生蛇警號

「草蜢」57歲蔡一傑昨日（20日）突公開自己剛完成腦瘤切除手術，健康狀況引起全港關注，其實蔡一傑也曾在3年前透露自己患上帶狀疱疹（俗稱「生蛇」）的經歷，形容當時水泡與紅疹蔓延至全身，「痛到真的命都無」。生蛇在50歲以上群組很常見，以下9類人士更屬高風險群組，一旦出現針刺感劇痛、面頸等部位出現紅斑等症狀，便要特別留意。

