蔡一傑曾生蛇「痛到無命」 初期似肌肉痠痛 注意4大生蛇警號
以為肌肉痠痛延誤治療
藝人作息不定、飲食紊亂，對健康難免會帶來負面影響。蔡一傑於2021年曾因帶狀疱疹（俗稱「生蛇」）受盡折磨，當時病況嚴重，水泡與紅疹蔓延至全身，還遇上打風，令情況更加險峻，不過他仍冒險前往診所就醫。
蔡一傑曾在2021年於YouTube頻道中分享「生蛇」經歷，他指當時家中周遭五個單位同時裝修，長期嘈吵令他睡眠不足。由於無法好好休息，疑因此令免疫力下降，蔡一傑有日突感到頸部和肩膀的肌肉疼痛，最初以為是運動過量引致，但當找來按摩師後，痛楚不但沒有減輕，反而痛至手肘。他形容當時情況：「沖完涼瞓落床後，左半邊頭出現偏頭痛，後頸髮腳黑點開始腫脹，醒來後發現有水泡，這才知道事情不對勁。」
蔡一傑隨即去看醫生，醫生當時提醒他：「最希望只是發炎，最怕是生蛇。」不料當晚情況愈來愈嚴重，痛楚從頭部蔓延至頸部，甚至胸口和背部，令他痛苦不堪。當天正逢八號風球，他趕忙聯絡醫生，醫生特意為他開診並開出特效藥。蔡一傑憶述：「那天真的是最慘的一天，又打風、又冇嘢食、又痕又痛。」
次日，他發現疱疹已蔓延至手臂，於是轉求另一位醫生的幫助，並接受了進一步治療。經過多方治療後，蔡一傑的病情終於逐漸穩定。
鄭丹瑞兩度生蛇 強調壓力是主因
除了分享自身經歷外，蔡一傑還訪問了鄭丹瑞，後者不幸兩度「生蛇」。鄭丹瑞提到，第一次是在三四十歲時，疱疹由背部開始，當時他並未看醫生，只是自行塗抹藥膏，雖然痊癒但卻留下疤痕；第二次則發生在十幾年前，當時母親離世，因為悲傷過度及壓力巨大，導致再度「生蛇」，病情更蔓延到臉部。他回憶道：「落機後第一時間就去睇醫生，立刻打針控制病情。」
生蛇｜什麼是「生蛇」（帶狀疱疹）？
「生蛇」即為帶狀疱疹，是一種由水痘病毒引起的病毒感染。這種疾病因為皮膚上的疱疹常沿著神經分佈，看似一條蛇環繞而得名。
生蛇｜生蛇的成因
當人們在兒童時期感染水痘後，病毒會潛伏在神經節內，並在免疫系統因年齡、疾病或壓力等原因而減弱時再次活躍，導致帶狀疱疹的發生。年齡增長、免疫系統受損、新冠確診、心理壓力過大、糖尿病、心血管疾病等都是生蛇的高危因素。
除此之外，長期服用類固醇、接受免疫抑制治療、患有癌症或愛滋病等情況，也大大增加了生蛇的風險。
生蛇｜9大生蛇風險因素
生蛇的風險並不僅限於特定人群，但以下幾類人群相對更容易患上：
- 50歲以上人士：隨著年齡的增長，免疫力逐漸下降，生蛇的風險相應增加。
- 免疫力低下者：如癌症患者、愛滋病患者或長期服用免疫抑制藥物的人群。這些人群的免疫系統較為脆弱，難以抵禦病毒的再度活躍，從而增加帶狀疱疹的風險。
- 新冠確診者：新冠病毒不僅會影響肺部和呼吸系統，還會對免疫系統造成壓力，削弱免疫力，進而增加帶狀疱疹的風險。特別是在康復過程中，免疫力低下者可能更容易受到帶狀疱疹的影響。
- 高壓力生活者：長期心理壓力、焦慮和睡眠不足，都會導致免疫系統的損害，增加患生蛇的機會。壓力會使得免疫系統的反應減弱，導致病毒更容易活躍起來。
- 患有慢性疾病者：如糖尿病、心血管疾病、慢性腎臟疾病等。這些慢性疾病會對身體的整體健康造成負面影響，進一步削弱免疫系統，增加帶狀疱疹的風險。
- 長期服用類固醇或免疫抑制藥物者：類固醇和免疫抑制藥物會抑制人體的免疫功能，使得體內潛伏的水痘病毒更容易被激活，進而引發帶狀疱疹。
- 癌症患者：癌症本身以及治療過程（如化療、放療）都會嚴重影響免疫系統，使得這類人群更容易受到帶狀疱疹的侵害。
- 愛滋病患者：愛滋病患者的免疫系統被嚴重削弱，這使得他們非常容易受到各種感染，包括帶狀疱疹。
- 有家族史者：有生蛇家族史的人群相對其他人來說有更高的風險，這可能與遺傳因素以及家族中的生活習慣有關。
生蛇｜生蛇的預防方法
預防生蛇的最好方法之一就是保持免疫系統健康。通過健康的生活方式，如規律的運動、均衡的飲食、保持良好的心態等，都有助於增強免疫力。此外，接種帶狀疱疹疫苗也是有效的預防手段。
生蛇｜什麼人適合打「蛇針」？
預防帶狀疱疹最好的方法就是接種帶狀疱疹疫苗，俗稱「蛇針」。無論是否出過水痘或「生蛇」的人士都可以打「蛇針」，但一般建議以下人群接種疫苗：
- 50歲或以上人士
- 19歲或以上因疾病或治療而導致或將導致免疫系統減弱的成年人
不過以下幾類人則不適合接種疫苗：
- 對疫苗敏感人士
- 免疫力欠佳者：如癌症和愛滋病患者、長期服用高劑量類固醇人士。
- 孕婦或準備懷孕女士：打蛇針後最少4星期不可懷孕。
- 正在進行化療的病人
- 未接受治療的肺結核患者
- 發燒38.5°C或以上人士：需待退燒後才打蛇針。
生蛇｜生蛇3大階段
生蛇的病程通常可分為三個階段，分別是：初期、中期和後期。
- 初期：患者會出現疲倦、頭痛、發熱等全身性不適，並在受影響的皮膚部位感到灼熱或觸電般的疼痛。
- 中期：隨後出現紅斑、水疱，並沿著受影響的神經線分佈，這些水疱會破裂並結痂。此階段的疼痛可能非常劇烈，甚至會影響日常生活。
- 後期：疱疹逐漸結痂並癒合，但某些患者可能出現持續數月甚至數年的神經痛，稱為帶狀疱疹後神經痛。
生蛇｜4大生蛇常見症狀
生蛇的症狀多樣，主要包括以下幾個方面：
- 皮膚症狀：紅斑、水疱沿著神經分佈，常見於腰部、胸部、面部或頸部等部位。
- 疼痛：不同患者的疼痛程度有所差異，可能是針刺感、灼熱感或電擊般的劇痛。
- 全身性症狀：如發熱、頭痛、乏力等，常見於生蛇的初期階段。
- 神經系統症狀：視乎生蛇的位置，部分患者可能會出現神經炎症狀，如面癱、聽力障礙等。
生蛇｜6大生蛇迷思
- 迷思一：生蛇具有高度傳染性？ 事實上，帶狀疱疹的病毒是可以傳播的，但生蛇本身並不會通過普通接觸傳染給他人。只有當疱疹破裂時，病毒可能會透過液體傳播給未出過水痘的人。
- 迷思二：生蛇只會出現在腰部？ 事實並非如此。生蛇可以出現在有神經線的任何地方，包括面部、手臂和腿部。
- 迷思三：生蛇繞身體一圈會致命？ 這是一個完全錯誤的觀念。帶狀疱疹的分佈通常集中在身體的一側，不會環繞整個身體。
- 迷思四：小時候水痘沒有徹底出現，所以長大後生蛇？ 只要曾經出過水痘，就有可能生蛇，與水痘是否徹底無關。
- 迷思五：出水痘和生蛇是同一種疾病？ 雖然二者由同一種病毒引起，但出水痘主要影響兒童，而帶狀疱疹則是病毒在成年後再次活躍的結果。
- 迷思六：生蛇對孕婦及胎兒有嚴重影響？ 大多數情況下，生蛇對孕婦和胎兒的影響較輕微，但若懷疑感染，應立即就醫。
生蛇｜4大生蛇治療方法
生蛇的治療方法包括以下幾點：
- 抗病毒藥物：需要在症狀出現的72小時內服用，以達到最佳效果。
- 外用藥膏：可以緩解局部症狀，但應在醫生指導下使用，避免自行加大劑量。
- 止痛藥：根據疼痛的程度，醫生會開出止痛藥物以幫助患者控制不適感。
- 長期神經痛治療：如果疼痛持續，可能需要長期治療，如使用抗抑鬱藥或抗癲癇藥來減輕神經痛的影響。
生蛇｜3招降低生蛇風險
除了接種疫苗外，保持身體健康和免疫力強大是預防生蛇的關鍵。建議：
- 保持健康生活習慣：均衡飲食、規律運動、充分休息，減少壓力。
- 避免不必要的藥物使用：特別是類固醇類藥物，這些藥物可能削弱免疫系統。
- 及早就醫：如懷疑出現生蛇症狀，應儘早就醫，減少可能的併發症。
生蛇具有傳染性嗎？
帶狀疱疹本身不會透過普通接觸傳染，但疱疹破裂後的液體具有傳染性，尤其對未出過水痘的人。
生蛇需要戒口嗎？
治療期間，建議飲食清淡，避免辛辣、油膩的食物，以及酒精和煙草，以促進身體恢復。
生蛇會復發嗎？
雖然復發的機會較小，但免疫力低下者或壓力大者仍可能再次發生帶狀疱疹。建議保持健康的生活方式以減少復發風險。