調查揭港人對疣認知度低 半數會使用公共毛巾 4成與家人共用清潔用品
半數人誤為雞眼、瘜肉
Lightmac委託生活易 （ESDlife) 於今年1至2月在香港進行一項「港人衛生意識及皮膚健康調查」，透過網上問卷訪問共621人，發現港人普遍對疣的認識薄弱。儘管高達94%受訪者聽過「疣」，惟有33%受訪者未知道疣具有傳染性。部分受訪者更誤將疣混淆為其他皮膚問題，如雞眼（46%）、細菌感染及發炎（ 34%）、瘜肉/肉痣 （23%）、癦痣 （13%）、油脂粒 （6%）等。（見附表一）疣是由過濾性病毒人類乳頭瘤病毒（HPV）感染而引起，但調查發現58%受訪者未知是由HPV感染引致、37%未知由過濾性病毒引起，更有多達80%不知道疣屬傳染性皮膚病。這些誤解容易導致市民延誤治療，增加交叉感染風險。
半數會使用公共毛巾 4成與家人共用
調查亦發現不少港人存在不良衛生習慣，忽視交叉感染的風險，有50%受訪者表示會在公共場所使用公共毛巾、44%會在公共場所赤腳運動、40%會與家人共用毛巾、抹手巾、化妝粉撲、剃鬚刀、指甲鉗及拖鞋等私人物品、33%有傷口未會貼上膠布覆蓋、24%會在外試用護膚品及化妝品等。專家指這類型的行為可能導致細菌感染並傳染疣至他人，何嘉謙醫生表示：「HPV喜歡溫暖潮濕的環境，透過接觸患者皮膚或帶有病毒的物品傳播。與家人共用個人衛生用品或於公共場所接觸或使用共用物品，均會增加感染風險。」
近3成疣患者缺乏自信影響社交
疣不僅是外觀問題，更會影響患者的心理及社交生活。何嘉謙醫生指：「不同類型的HPV病毒可導致不同種類的疣。感染後，患者皮膚通常會出現局部增生，形成肉色或啡色的凸起顆粒或硬塊，質地有機會呈粗糙或光滑，且具有一定硬度。疣可發生於身體的任何部位，常見於面部、頸部、手部和足部等。由於疣具有傳染性，其數量可能隨時間而增加，最初可能僅有少數，逐漸發展至數十甚至數百個不等。」
調查顯示，61%的患者疣出現在頸部，52%出現在面部，位置明顯。當中66%受訪者的疣出現了一年或以上，有1成更出現了長達十年以上仍未有適當處理。疣對個人的身心健康影響深遠，不可輕忽。其存在可能有機會降低個人自信，進而影響日常生活。52%患疣受訪者因影響外觀感懊惱、48%指疣會四周蔓延，數量愈來愈多、28%缺乏自信及影響社交、26%曾被視為皮膚傳染病患者、19%現紅腫、痕癢和疼痛難耐，會導致失眠及影響日常生活，更有9%表示不想穿泳衣去泳池或海灘。
近3成認為治療疣費用昂貴
即使疣有機會對生活構成困擾，41%疣患者沒有處理問題 ，原因包括擔心治療費用昂貴（27%）、不知道患處是什麼，所以未有處理（10%）、不知道是由HPV感染而導致，覺得未有需要處理（9%）、未知原來疣會傳染他人（8%）。何嘉謙醫生表示：「雖然部分疣有可能自行消退，惟不少患者會誤以為疣是其他皮膚問題，非專業人士未必能正確判斷是否生疣或是其他皮膚情況，故建議應及早求醫，對症下藥。此外，為了保障自己及家人的健康，應特別注意個人衞生，接觸公共物件後，應注意清潔雙手，不要與人共用貼身個人物品，均可減低患上疣的機會。」
有見經濟因素是患者延誤治療的重要原因之一，調查同時發現，56%曾脫疣人士未有申請保險索償，更高達45%的人不知道脫疣療程可申請醫療保險索償。
受訪者誤將疣混淆為其他皮膚問題
|將疣誤以為之皮膚問題
|百分比
|雞眼
|46%
|細菌感染及發炎
|34%
|瘜肉/肉痣
|23%
|癦痣
|13%
|油脂粒
|6%
|皮膚敏感
|4%
|粉刺、暗瘡
|4%
*可多選題目
港人衛生意識不足之行為及習慣
|港人衛生意識不足之行為及習慣
|百分比
|在酒店/健身室/美容院/水療中心，會使用公共毛巾
|50%
|進行瑜伽/泰拳/到訪游泳池時，會赤腳行走
|44%
|在家中與家人共用抹手巾/毛巾、化妝粉撲、
剃鬚刀、指甲鉗及拖鞋等物品
|40%
|會光顧美容院/美甲店
|34%
|有傷口時，不會貼上膠布覆蓋
|33%
|會在外試用護膚品/化妝品
|24%
|有咬指甲習慣
|13%
*可多選題目
最困擾疣患者的問題
|最困擾疣患者的問題
|百分比
|討厭自己外觀，每天煩惱如果遮蓋疣的患處
|52%
|疣患處會四周蔓延，數量愈來愈多
|48%
|治療後亦有機會復發，未能斷尾
|39%
|治療費用昂貴
|28%
|缺乏自信，影響社交
|28%
|被視為皮膚傳染病患者
|26%
|紅腫、痕癢和疼痛難耐，會導致失眠及影響日常生活
|19%
|治療過程漫長，或會留下疤痕
|15%
|不方便穿泳衣，去泳池或海灘
|9%
*可多選題目