調查揭港人對疣認知度低 半數會使用公共毛巾 4成與家人共用清潔用品

疣是一種常見皮膚問題，雖然不少港人聽過，但對其傳染性及成因認識有限，甚至經常誤以為是雞眼、瘜肉等皮膚問題。有調查發現逾半港人曾於公共場所使用共用毛巾，並有4成人會與家人共用毛巾、指甲鉗等物品，增加疣等皮膚病傳染風險。

