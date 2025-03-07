疤痕體質｜為何會凸起留疤？怎麼處理？ 拆解5大疤痕種類、留疤原因、預防及消除方法

甚麼是疤痕體質？傷口為何會凸起留疤？疤痕是皮膚受損後的自然修復過程，但對疤痕體質的人來說，即使是輕微的傷口也可能留下明顯的疤痕。《日日健康》編輯團隊綜合醫療機構及醫生意見，拆解疤痕體質的特點、留疤原因、預防與消除方法。