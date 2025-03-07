疤痕體質｜為何會凸起留疤？怎麼處理？ 拆解5大疤痕種類、留疤原因、預防及消除方法
疤痕體質目錄
疤痕體質是甚麼？留意3大特點
疤痕體質的人在傷口癒合過程中，容易出現疤痕增生或蟹足腫。以下三大特點有助於您判斷自己是否屬於疤痕體質：
- 家族病史：疤痕體質具有遺傳性，若家族中有疤痕增生或蟹足腫患者，您也可能屬於此類體質。
- 傷口癒合情況：傷口易出現紅色凸起疤痕，質地堅硬，形狀呈蛋形或瘤狀生長。
- 好發部位與特徵：疤痕常見於前胸、上臂、肩膀和耳朵，多見於痤瘡、油性、多汗及膚色深的人群。
為什麼會留疤？拆解疤痕成因了解皮膚修復過程
疤痕形成是身體自然修復受損組織的過程，主要經歷以下三個階段：
- 發炎期：傷口初期，免疫細胞聚集清除細菌，導致紅腫熱痛，持續數天至一週。
- 增生期：纖維母細胞生成膠原蛋白，使傷口癒合，時間為數週至數月，疤痕體質者易在此階段出現疤痕增生。
- 修復期：組織持續重塑，疤痕逐漸平坦，顏色淡化，此過程緩慢，可能耗時數月至數年。
5大疤痕種類與外觀特徵
消委會在《除疤貼及除疤藥膏治療原理》一文中指出，皮膚在損傷後，傷口會長出纖維組織替代原有的皮膚，這個纖維化的區域就是疤痕，通常呈粉紅色或啡色。疤痕是無法完全去除的，不過可透過治療和護理盡量收細面積或淡化色素，令疤痕較不明顯。至於常見的疤痕形態包括以下5種：
- 扁平而淡色的疤痕：此為最常見的疤痕形態。在傷口自然癒合的過程中，初期疤痕可能呈現紅色或更深的顏色，傷口癒合後會有輕微凸起，但疤痕隨後會逐漸變得較淺色，此過程一般需時約兩年。
- 增生性疤痕：沿著傷口形成的紅色疤痕，其特點是較為凸起，形態會保持多年。
- 肉芽（又稱疤痕組織增生或瘢瘤性疤痕）：由傷口部位產生過量纖維組織所引起，此類疤痕會生長超過原本傷口的邊界，甚至在傷口癒合後仍持續增生。
- 萎縮性疤痕：此種疤痕呈現凹陷外觀，常見於暗瘡或水痘痊癒之後。
- 攣縮性疤痕：於燒傷後因皮膚收縮和收緊而出現，此類疤痕有可能妨礙相關部位的活動。
為甚麼疤痕顏色不同？拆解疤痕顏色差異成因
疤痕的顏色不僅影響其美觀，更反映了皮膚在修復過程中發生的不同生理變化。了解這些顏色差異及其成因，有助於我們更好地理解疤痕的狀態，並採取適當的護理措施。
紅色疤痕
紅色或粉紅色疤痕通常出現在傷口癒合的早期階段。這是由於身體為了加速修復，會在受損區域增生大量的新生血管，以提供充足的氧氣和營養物質。這些新生血管使疤痕呈現出紅色或粉紅色。常見的例子包括新形成的痘疤、手術後的早期疤痕等。隨著時間推移，這些新生血管會逐漸減少，疤痕的顏色也會慢慢變淡。然而，若紅色持續不退，可能表示傷口仍在發炎或修復過程中出現異常，此時建議諮詢醫生。
白色疤痕
白色疤痕，也稱為脫色疤痕，是由於皮膚受損時黑色素細胞遭到破壞所致。黑色素細胞負責產生黑色素，賦予皮膚顏色。當這些細胞受損，該區域的皮膚便無法產生足夠的黑色素，從而形成白色或淡色的疤痕。割傷、劃傷、刀傷等深度較深的傷口，更容易造成黑色素細胞受損。雖然有些白色疤痕會隨著時間推移逐漸恢復一些顏色，但嚴重的損傷可能導致永久性的脫色。
黑色疤痕
黑色疤痕的形成與黑色素過度沉澱有關。當皮膚受到損傷或發炎時，身體會產生過多的黑色素，導致受損區域的皮膚顏色變深，形成咖啡色、深灰色甚至黑色的疤痕。常見於擦傷、燒傷、痘痘發炎後的色素沉澱。每個人的新陳代謝速度不同，疤痕顏色的消退時間也會有所差異，從數月到數年不等。此外，陽光中的紫外線會刺激黑色素生成，加重疤痕的顏色，因此防曬對於預防和淡化黑色疤痕至關重要。
疤痕體質8大日常護理與預防方法
對於疤痕體質者來說，日常護理和預防措施尤為重要，能有效減少疤痕產生的風險。
1.避免不必要的手術或美容療程 減少傷口產生
疤痕體質者應盡量避免可能造成皮膚損傷的行為，如穿耳洞、紋身、不必要的手術等。若非必要，應盡可能減少對皮膚的侵入性操作，降低疤痕形成的機會。
2.手術或注射前告知醫生 以便採取適當預防措施
若因醫療需要必須進行手術或注射，務必提前告知醫生您的疤痕體質。醫生可以根據您的情況，採取特殊的縫合技術、使用抗疤痕藥物，或在術後進行預防性治療，以減少疤痕增生的可能性。
3.保持皮膚清潔 避免擠壓暗瘡
青春期痤瘡是疤痕體質者常見的困擾，不當擠壓暗瘡容易導致皮膚損傷和感染，進而形成疤痕。保持皮膚清潔、避免用手觸摸或擠壓暗瘡，並根據醫生或皮膚專家的建議進行治療，是預防疤痕的關鍵。
4.及早治療及清潔傷口 預防感染
受傷後應立即進行適當的傷口處理，包括清潔傷口、消毒、止血和包紮。避免傷口感染是預防疤痕形成的重要步驟。
5. 使用除疤產品 如矽膠筆、貼片或凝膠等
在疤痕的「增生期」，使用矽膠筆、矽膠貼片、除疤痕凝膠等除疤產品，有助於保持疤痕區域的濕潤，促進正常的細胞再生，減輕疤痕的外觀。
6.避免搔抓或摳掉結痂 以免傷口裂開
疤痕癢是傷口癒合的正常現象，但過度抓癢或是把結痂摳掉的話，可能導致傷口再度裂開，增加形成疤痕的風險。
7.避免劇烈運動 減少傷口拉扯
由於運動時的伸展可能會拉扯到傷口，因此要避免激烈運動，避免疤痕擴大。
8.做好防曬 避免黑色素沉澱
身體接觸到陽光時會產生黑色素，若讓新生的粉色疤直接照射陽光，可能會導致黑色素累積，加深疤痕顏色。
疤痕如何修復？
疤痕的修復是一個綜合性的過程，需要結合多種方法和營養支持，才能達到最佳效果。以下是對疤痕修復方法的詳細介紹，以及有助於疤痕淡化的飲食建議：
蟹足腫疤痕的修復
蟹足腫是一種特殊的疤痕類型，其特點是疤痕組織超出原始傷口範圍，持續增生。針對蟹足腫，常見的修復方法包括：
冷凍治療：利用液態氮的低溫破壞疤痕組織，使其脫落。
手術切除：切除疤痕組織，但術後可能需要配合其他治療，如放射線治療或類固醇注射，以預防復發。
藥物治療：局部塗抹或注射類固醇藥物，抑制疤痕組織增生。
一般疤痕的修復
對於一般疤痕，有多種方法可以改善其外觀：
矽膠治療：使用矽膠貼片或凝膠，保持疤痕區域的濕潤，促進膠原蛋白正常排列，軟化和平滑疤痕。
雷射治療：利用雷射光束刺激膠原蛋白再生，改善疤痕的顏色和質地。
皮膚移植：將健康的皮膚移植到疤痕區域，適用於大面積或深度疤痕。
注射填充劑：如玻尿酸或膠原蛋白，填充凹陷性疤痕，使其與周圍皮膚齊平。
疤痕按摩
對於輕微的小傷口，疤痕按摩是一種簡單有效的修復方法。在傷口結痂脫落後，用手指輕輕按壓疤痕，每次持續數秒，每天進行多次。按摩有助於軟化疤痕組織，促進血液循環，減少疤痕增生。
飲食建議
均衡的飲食是疤痕修復的重要輔助手段，以下營養素對疤痕修復有益：
- 維生素A：維生素A有助於促進皮膚細胞再生和膠原蛋白生成，加速傷口癒合，減少疤痕形成。富含維生素A的食物包括胡蘿蔔、菠菜、甜薯等。
- 鋅：鋅具有抗發炎和促進傷口癒合的作用，有助於減少疤痕組織增生。富含鋅的食物包括牡蠣、牛肉、南瓜籽等。
- Omega-3脂肪酸：Omega-3脂肪酸有助於減少皮膚炎症，促進傷口癒合，改善疤痕外觀。富含Omega-3脂肪酸的食物包括鮭魚、亞麻籽、核桃等。
- 維生素C：維生素C是強效的抗氧化劑，有助於促進膠原蛋白生成，淡化疤痕顏色。富含維生素C的食物包括柑橘類水果、草莓、奇異果等。
- 蛋白質：蛋白質是皮膚修復的重要組成部分，有助於促進傷口癒合和疤痕修復。富含蛋白質的食物包括雞肉、魚肉、豆類等。
除了以上營養素，保持充足的水分攝取也有助於皮膚細胞再生和修復，促進疤痕淡化。均衡飲食、多攝取有益於皮膚修復的食物，結合適當的修復方法，才能達到最佳的疤痕修復效果。
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如何判斷自己是否為疤痕體質？
觀察家族病史、傷口癒合情況和疤痕好發部位，若符合上述特點，則可能為疤痕體質。
疤痕體質的人應注意什麼？
避免不必要的手術、告知醫生自身體質、保持皮膚清潔、及早護理傷口並做好防曬。
蟹足腫疤痕可以如何消除？
蟹足腫疤痕的消除方法包括冷凍治療、手術切除和藥物治療，應諮詢醫生選擇合適的方法。
疤痕淡化需要多久時間？
疤痕淡化時間因人而異，可能需要數月至數年。及早護理和適當治療有助於加速淡化。
紅色疤痕可以自行消退嗎？
紅色疤痕是傷口癒合初期的正常現象，通常會隨時間自行消退。若持續不退，建議諮詢醫生。