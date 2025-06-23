白蝕症｜患者30年試盡各種療法無效 醫生：港引入新藥復色有望
患者30年嘗盡各種療法無效
本港白蝕症患者約佔人口 1%，受影響人數估計約為70,000 人。告白會於今年5月訪問61名白蝕症患者或其主要照顧者。現年58歲的患者陳先生（化名）於30年前發病，起初只是頸上出現小白點，及後擴散至頸、腰、手腕及大腿等部位，當年皮膚科醫生明言「無得醫」，故他開始尋求西醫以外的治療，包括紫外光燈、中醫、電針治療、梅花針治療、塗洗髮露、美容院套餐等不同偏方及另類療法，花光積蓄亦未能成功治好身上白斑。他坦言，希望皮膚可以復色，不需再刻意以衣服遮掩。
非節段性患者佔九成 治療難度高且易復發
白蝕症可根據其在皮膚出現位置分為節段性及非節段性兩種，臨床上90％患者屬非節段性。皮膚科專科醫生陳湧解釋，非節段性患者白斑擴大風險較高，治療也相對困難，過去治療方法主要包括類固醇藥膏、非類固醇藥膏及紫外光治療等，不過效果因人而異，很多時只能做到令白斑不進一步擴散，同時伴隨副作用，他舉例：「類固醇藥膏，會令皮膚變薄、微細血管擴張等副作用，因此不適合長時間使用。」
至於紫外光燈治療的療程動輒需時3至6個月，甚至持續一年以上，要求病人每星期到診所進行2至3次治療，而且長期使用紫外光燈治療有機會出現皮膚曬傷及皮膚癌等風險；而非類固醇藥膏的效果相對一般，能減慢白斑擴散已算不俗，但難以讓皮膚復色。因此很多病人認為這些傳統治療未能帶來預期效果。陳湧表示，本港近日引入了新藥物，國際醫學研究發現其治療白蝕症的效果理想，復色有望，鼓勵病人可向醫生商討治療方案。
陳湧醫生表示，靶向性治療例如非類固醇外塗 JAK 抑製劑為白蝕症治療開啟新一頁，「非類固醇外塗JAK 抑製劑是非類固醇藥物，效果不俗，副作用少，所以即使長時間使用也安全，對病人來說是一種不錯的新選擇。」
雖然白蝕症的真正成因至今未明，但醫學界相信其中一個主因是身體免疫系統錯誤攻擊黑色素細胞，導致身體出現白斑。而非類固醇外塗JAK 抑製劑便是透過阻截自體免疫系統發出攻擊黑色素細胞的錯誤訊息，讓患者的白斑位置可逐漸回復正常膚色。