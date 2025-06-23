白蝕症｜患者30年試盡各種療法無效 醫生：港引入新藥復色有望

本周三（25日）為「世界白蝕症關注日」，白蝕症病人組織「告白會」昨日（22日）公布調查發現，逾80%受訪者對治療方法及藥效認知嚴重不足，逾70%病人期望治療可令皮膚恢復原有顏色，但逾75％受訪者認為治療無助改善徵狀，所以放棄治療。

