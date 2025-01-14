女子頸部生「肉粒」 脫疣後連患3種癌 醫生拆解1種疣或屬惡性腫瘤
基因異常與皮贅關聯
台北榮總遺傳優生科主任醫師張家銘在社交媒體上指出，許多人身上會出現小肉芽，即皮贅，這種常見的皮膚現象通常無害，可能只是影響外觀或因摩擦引起不適。然而，有時這些不起眼的皮膚變化，可能是體內潛在健康問題的早期信號，尤其是在與基因異常相關的情況下。
婦人脫疣後連生3種癌 醫生：或基因缺失所致
一位60多歲女性的案例顯示，她早年在頸上長了許多皮贅，當時不以為意並將其去除。然而，隨後她陸續出現腎臟血管脂肪瘤、子宮內膜癌及乳癌等健康問題。經過全基因檢測及CNV分析，張家銘發現患者的PTEN基因有缺失。
PTEN基因是一個重要的抑癌基因，負責調控細胞的生長和分裂，維持細胞正常運作。若PTEN基因發生突變，細胞可能失控增殖，從而增加罹患腫瘤的風險，無論是良性還是惡性腫瘤。正是這個基因的異常，導致這位患者多次罹患腫瘤，包括乳腺、甲狀腺、消化道、皮膚和神經系統的病變。
健康管理建議
皮贅可能是PTEN異常的症狀之一，當皮贅與PTEN基因異常相關時，它們可能不僅僅是皮膚上的小變化，而是身體發出的重要健康警告。還有哪些症狀呢？例如，有人皮下有軟骨般的小結節，即迷走瘤。對於身上有大量皮贅，特別是有家族腫瘤或癌症病史的民眾，張家銘建議考慮進行基因檢測。他同時提出幾項健康管理建議：
1. 採用抗發炎飲食，如多吃深綠色蔬菜、莓果
2. 維持理想體重
3. 減少接觸致癌物質，如紫外線、菸草化學物質
4. 積極緩解壓力
這些措施不僅能降低疾病風險，還能為可能的早期發現爭取更多時間。張家銘強調，皮贅雖然對多數人來說只是普通的皮膚現象，但當它與基因異常相關時，可能是重要的健康信號。透過基因檢測了解先天疾病傾向，再配合後天的生活方式管理，能有效降低疾病風險。
3種類型皮膚肉芽風險
日本醫學博士小川令指出，皮膚肉芽、皮膚贅疣依照大小可分為三種名稱與類型：
- 垂疣：大小約為2～3毫米，容易長在頸部、腋下，為平面或垂掛著，具多發性。
- 軟纖維瘤：直徑約1公分左右，呈單發性。
- 懸垂纖維瘤：比軟纖維瘤更大，向下垂。
這些皮膚增生通常在30歲後出現，隨著年齡增加而增多，特別常見於更年期後女性及肥胖者。皮膚肉芽、皮膚贅疣是皮膚的良性增生，不具傳染性，但有增多的可能，出現原因通常是皮膚老化或體質關係，也有一說認為是皮膚遭受紫外線傷害所造成。
1種皮疣或屬癌兆
日本松井診所院長松井潔表示，步入中年後容易發生皮膚贅疣、肉芽，除了遺傳基因，衣服、內衣或動作時常摩擦刺激到皮膚也是原因之一。有些皮膚突出物可能是受到病毒感染的病毒疣或是皮膚癌，如果皮膚肉芽出現以下情形，應立即就醫：
- 突然變大
- 出血
- 出現黑色、褐色等顏色變化
- 直徑7毫米以上
除了直徑可達1公分的軟纖維瘤、懸垂纖維瘤之外，如果直徑達7毫米以上，很有可能是惡性腫瘤。只要符合其中一項，或是無法自行判斷的時候，應即向皮膚科醫生求醫。